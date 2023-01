À Richelle, "les joueurs n'ont pas besoin d'être motivés" avant de recevoir Sprimont

"L’avantage, c’est que les joueurs n’ont pas besoin d’être motivés, vu notre position au classement. Ils n’ont pas fait d’excès pendant les fêtes et sont prêts. Nous visons évidemment une victoire."

Dans le camp sprimontois, cela s’annonce difficile, avec les suspensions de Geerstmans (un match) et de Ngième (7 matchs après sa carte rouge reçue à Huy !). "Ce ne sera pas simple en déplacement chez le leader. Richelle possède le meilleur gardien de la série, et une équipe bien en place", explique le coach sprimontois Patrick Fabère, dont on ignore s’il sera prolongé ou pas à la tête des Carriers. Pareil pour Benoît Waucomont à Richelle.

Richelle – Sprimont (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Alexis.

RICHELLE: Rausin, Leroy, Servais, Simon, Pezzin, Thys, Custinne, Lanckohr, Boulon, Meys, Schenk, Velegan, Romero, Thomas, Th. Halleux.

Absents à Richelle: B. Halleux (suspendu) et Weber (vacances).