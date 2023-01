P4 : Chevron se déplace à Spa B en voulant « retrouver une bonne mentalité »

Retour aux affaires pour Spa B et Chevron qui s’affronteront ce dimanche, dans un match décalé et sans réel enjeu sportif, mais important pour la suite de la saison tout de même. "Nos objectifs ne sont plus les mêmes qu’en début de saison ", affirme le Spadois Maxime Chanson. "On voulait aller titiller les gros mais dans cette deuxième partie du championnat, on veut mettre toute notre énergie pour sauver la P3. Chacun est prêt à donner son maximum pour aider l’équipe première."