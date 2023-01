L'Espoir Minerois B reçoit Harzé : « Un seul entraînement dans les jambes, ce n’est pas l’idéal »

Face à une formation qui occupe la 5e place au classement et qui compte près de deux fois plus de points que les Miniers, la tâche sera, en plus, loin d’être aisée. "Nous avions gagné 0-1 là-bas au match aller pour empocher nos premiers points de la saison. C’était probablement l’une de nos meilleures prestations si pas la meilleure. Je retiens de cette équipe un bloc expérimenté et très bien en place. Ce sera tout sauf simple de les battre à nouveau", juge le technicien dont les joueurs tenteront donc dimanche de faire aussi bien qu’en début de championnat.

La Minerie B – Harzé (Dimanche 14h30)

Arbitre: M. Melotte

Absents à La Minerie B: Corteil et Velghe sont toujours blessés. Puscaru et Anounou sont en examens et devraient également être absents.

À noter qu’un match aura également lieu en P3D ce dimanche. Il opposera Butgenbach (5e, 32 points) à Xhoffraix (9e, 26 points).