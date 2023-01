Greg Jamar (Casino Spa): « Herve-Battice compte plusieurs anciennes de R1… »

On s’en sort mieux du côté féminin avec encore trois formations régionales qui peuvent prétendre au dernier carré.

Spa – Herve-Battice C (+ 5) Dimanche, 11h

Première affiche (dimanche, 11 heures), le derby opposant le Casino Spa (finaliste la saison dernière) à l’équipe C de Herve-Battice qui bénéficiera de cinq points d’avance suite à la différence de division.

" On prépare le match comme on peut avec des absences pour maladie et vacances, souffle Greg Jamar, le coach spadois. La programmation d’un quart de finale de Coupe juste après la trêve est quand même spéciale mais on fait avec. On aura toujours les absences habituelles de longue durée de Emonts-Gast (blessure) et Wintgens (enceinte) mais également celle de Melero, en voyage rhéto.

On sait que l’adversaire a beaucoup de qualités, avec des filles qui ont joué en R1, et pourrait être une très bonne équipe de P1. Mais comme à chaque match, on se focalise en priorité sur nous. "

Si la P2 de Herve-Battice en est là, c’est après avoir sorti la P1 du club (55-32) au tour précédent ! Un groupe pas à sa place dans la division et qui signe un 11/11 en championnat. Autant écrire qu’il y aura certainement match… "On prépare du mieux possible avec les joueuses présentes, explique Christophe Hauglustaine, le coach herbager, qui ne pourra pas aller piocher dans l’autre équipe du club pour cette compétition. On a fait entraînement la semaine dernière aussi afin de garder un certain rythme. L’équipe de Spa occupe actuellement le haut de la P1, les Thermaliennes partiront donc logiquement favorites."

Waremme B (+ 5) – Aubel Samedi, 17h

Le tenant du titre, Aubel, semble avoir les coudées franches pour passer un tour de plus lors du déplacement (samedi, 17 heures) à Waremme B (P2).

On peut même rêver du remake de la finale de la saison passée en demi-finale puisque Aubel et le Casino Spa verraient leur route se croiser au tour suivant en cas de succès ce week-end.