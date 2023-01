Edward Still avant Eupen - Charleroi: « Ne pas se laisser piéger par nos connaissances »

"Évidemment, je connais très bien les joueurs de Charleroi. Et ça, ça nous permet de préparer le match du mieux possible. Mais d’un autre côté, il y a désormais un autre entraîneur à la tête de l’équipe (NDLR: Felice Mazzù). Il a amené autre chose, sa vision et il ne faudrait pas être piégé par nos connaissances" prévient Edward Still, qui assure d’ailleurs qu’il a surtout "basé l’analyse de l’adversaire sur ce que Charleroi a fait lors des dernières semaines."

Autre point sur lequel le nouveau mentor des Pandas a mis l’accent: le volet psychologique. "Il est important d’enlever cet aspect anecdotique du match (NDLR: ses retrouvailles avec Charleroi) pour se concentrer sur l’enjeu. Je sais ce que c’est que de jouer des ex-clubs et ex-collègues mais je sais aussi que quand le match démarre, ça n’a plus aucune importance. Quant aux joueurs, ils savent que la gestion de l’émotion sera de plus en plus importante au fur et à mesure que la saison va avancer. On a su le faire à Seraing (NDLR: victoire 0-1 sur le fil fin décembre) et c’est en maîtrisant cet aspect qu’on y arrivera."

Pour rappel, Eupen occupe la 13e place, à huit longueurs de la lanterne rouge sérésienne. Les Germanophones comptent autant de points que Charleroi (19). Mais passer devant le Sporting n’est pas un objectif en soi. "Non, car on sait qu’avec leur noyau et leur staff, ils termineront loin de la zone de relégation. Nous, notre enjeu, c’est de prendre chaque point qui nous rapprochera de notre objectif." Le maintien, et rien d’autre. Voilà la priorité de l’AS qui pourra compter sur un groupe au grand complet pour la première à domicile d’Edward Still. À l’aller, le jeune entraîneur avait trouvé la formule qui avait permis à ses troupes de prendre le meilleur sur celles de Bernd Storck (3-1).

Ce samedi, sa mission sera presque la même: permettre à des Noir et Blanc de faire chuter d’autres Noir et Blanc.

"On s’attend à affronter une équipe avec un bloc défensif hypercompact et un fort pressing de l’adversaire" conclut Edward Still. "Il faudra savoir gérer ce pressing. Ce sera l’une des clés du match. À nous d’être agressifs et engagés dans les duels comme on l’a été à Seraing. Peut-être même un peu plus !"

Eupen – Charleroi (Samedi, 16 h)

Arbitre: M. Boucaut

EUPEN: la sélection n’a pas encore été communiquée. L’article sera mis à jour quand ce sera le cas.

À noter: A. Keita et T. Magée sont de retour de blessure, tout comme Sibiry Keita.

CHARLEROI: Koffi, Patron, Chiacig, Bager, Marcq, Andreou, Boukamir, Kayembe, Zorgane, Ilaimaharitra, Morioka, Nkuba, Heymans, Tchatchoua, Mbenza, Gholizadeh, Hosseinzadeh, Badji, Descotte, Benbouali.