Dison reçoit Tubize pour laver l’affront du match aller (6-0)

Il y a des dates que l’on coche plus particulièrement que d’autres au calendrier et le contexte du match aller a fait de ce match retour, un match à ne pas louper. Les hommes de Christophe Kinet avaient bien relevé la tête après ce revers et ils entendent bien conserver leur brevet d’invincibilité à la maison. "Personne n’a oublié le match à Tubize. On aura à cœur de faire beaucoup mieux, surtout dans nos intentions. On sait qu’on ne peut pas tout maitriser lors d’un match de football pour influencer le résultat, mais la manière ne dépend que de nous. En jouant avec le niveau que l’on affichait avant la trêve, on va montrer à nos opposants qu’on peut clairement rivaliser avec eux", argumente le numéro 4 du Stade Disonais.

De retour de blessure après une déchirure au mollet qui l’a tenu éloigné des terrains durant cinq longues semaines, il espère retrouver une place de titulaire et ainsi aider ses co-équipiers à laver l’affront subi à Tubize. Lui, qui fêtera ses 31 ans ce samedi, lors d’une séance d’entraînement supplémentaire pour la reprise, souhaite que ses équipiers lui offrent un beau cadeau dimanche. "Cette séance de samedi sera intéressante pour revoir la mise en place après la courte trêve mais aussi pour travailler les phases arrêtées. On sait que ça peut se jouer sur ce genre de détail. J’espère que fêter mon anniversaire nous portera chance et qu’on pourra ainsi rester dans le sillage des meilleures formations", conclut-il.

Dison – Tubize (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Bertholet.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Clerbois, Leers, Mara, Manfredi, Demarteau, Binot, Schillings, Akdim, Teruel, Legros, Godard, Manchigov, La Delfa, Castela.

Absents: Meunier, Palm (suspendus 1/1) ; Merola (raisons privées) ; Courail (blessé).