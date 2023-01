Février

25/02/2023 | VILLERS-LE-TEMPLE | Elites 2 et U23 GP RAYGEO

25/02/2023 | VILLERS-LE-TEMPLE | U17 GP JOSÉ COLETTE

25/02/2023 | VILLERS-LE-TEMPLE | U19 GP JOSÉ COLLETTE

Mars

5/03/2023 | Lens-Saint-Remy | 1.18.3 Elites 3 – Masters

12/03/2023 | Aywaille | 1.12 IC1 Elites 2 et U23 La Get Up Cup

Avril

1/04/2023 | AMAY | 1.12.1 Elites 2 et U23 GP Claudy Sohet

2/04/2023 | AUBEL | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIÈGE

9/04/2023 | NANDRIN | U17 MEMORIAL ANTOINE DEMOITIE

9/04/2023 | NANDRIN | U19 MEMORIAL ANTOINE DEMOITIE

10/04/2023 | HANNUT | 1.12 Elites 2 et U23 GP DESTOQUAY

15/04/2023 | BASTOGNE – BLEGNY | MU 1.2 LIEGE-BASTOGNE-LIÈGE U23

16/04/2023 | GRAND-RECHAIN | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

19/04/2023 | 1.UWT LA FLECHE WALLONNE

19/04/2023 | HUY | 1.WWT LA FLECHE WALLONNE FEMMES

23/04/2023 | LIEGE – LIEGE | 1.UWT LIEGE-BASTOGNE-LIEGE

23/04/2023 | BASTOGNE-LIÈGE | 1.WWT LIEGE-BASTOGNE-LIEGE FEMMES

23/04/2023 | LIÈGE | U15 LIEGE-BASTOGNE-LIEGE ASPIRANTS

29-04-23 CHAMPIONNAT FCWB (ou 30.4)

Mai

6/05/2023 | MJ 1.1 LIEGE-BASTOGNE-LIEGE JUNIORS

7/05/2023 | Stavelot | ME 1.2 LA FLECHE ARDENNAISE

13/05/2023 | OTHEE | U17 CHALLENGE JOSEPH SWERTS

13/05/2023 | OTHEE | 1.18.2 Elites 3 – Masters CHALLENGE FREDERIC IOELANDTS

14/05/2023 | POLLEUR | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

18/05/23 | HAMOIR (Lg) – ECW

19/05/2023 | MALMEDY – HELLENTHAL | 2.12 IC1 TRIPTYQUE ARDENNAIS

20/05/2023 | LA CALAMINE – BUTGENBACH | 2.12 IC1 TRIPTYQUE ARDENNAIS

21/05/2023 | SHOPPING CENTER MASSEN – THEUX | 2.12 IC1 TRIPTYQUE ARDENNAIS

21/05/2023 | GLONS | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

28/05/2023 | LES PLENESSES | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIÈGE

Juin

11/06/23 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE amateurs

16/06/2023 | LA GILEPPE | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

17/06/2023 | ROMSEE | U17 GP DES ANCIENS

17/06/2023 | ROMSEE | U19 GP MICHEL BARONHEID

18/06/2023 | ROMSEE | 1.12 IC1 ROMSEE-STAVELOT-ROMSEE

Juillet

1/07/2023 | OUGREE HAUT | 1.14 IC – U19 TOUR DU CONDROZ

1/07/2023 | OUGREE HAUT | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIÈGE

1/07/2023 | BASSENGE | U23 Road Series GP COLOR CODE

2/07/2023 | RETINNE | Elites 3 – CHALLENGE BICYCLIC

13/07/2023 | BLEGNY | 2.12 IC1 PROVINCE CYCLING TOUR

14/07/2023 | PLOMBIERES | 2.12 IC1 PROVINCE CYCLING TOUR

15/07/2023 | GOUVY | 2.12 IC1 PROVINCE CYCLING TOUR

16/07/2023 | PEPINSTER | 2.12 IC1 PROVINCE CYCLING TOUR

Août

4/08/2023 | AUBEL | MJ 2.1 AUBEL-THIMISTER-STAVELOT

5/08/2023 | THIMISTER | MJ 2.1 AUBEL-THIMISTER-STAVELOT

6/08/2023 | STAVELOT | MJ 2.1 AUBEL-THIMISTER-STAVELOT

12/08/2023 | PLOMBIÈRES | Elites 3 – Masters OPEN GP

13/08/2023 | ANTHISNES | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

20/08/2023 | JUPRELLE | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC 24/08/2023 | LIERNEUX | 2.17 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS U17

24/08/2023 | LIERNEUX | 2.14 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS JUNIORS

25/08/2023 | MALMEDY | 2.17 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS U17

25/08/2023 | MALMEDY | 2.14 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS JUNIORS

26/08/2023 | VIELSALM | 2.17 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS U17

26/08/2023 | VIELSALM | 2.14 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS JUNIORS

27/08/2023 | GOUVY | 2.17 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS U17

27/08/2023 | GOUVY | 2.14 IC TRIPTYQUE ARDENNAIS JUNIORS

27/08/2023 | OTHEE | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

Septembre

3/09/2023 | SPRIMONT | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIÈGE

9/09/2023 | LONTZEN | 1.18.3 Elites 3 – Masters GP

9/09/2023 | U17 TOUR DE LA BASSE-MEUSE

10/09/2023 | U17 TOUR DE LA BASSE-MEUSE

17/09/2023 | SOUMAGNE | Elites 2 & U23 GP DE LA MAGNE

17/09/2023 | AUBEL | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

23/09/2023 | MARCHIN | 1.18.3 Elites 3 – Masters GP

24/09/2023 | PETIT-RECHAIN | Elites 3 – Masters sur invitation CHALLENGE BICYCLIC

24/09/2023 | JEMEPPE-SUR-MEUSE | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIÈGE

24/09/2023 | JEMEPPE-SUR-MEUSE | U17 TOPCOMPETITION GP A.R. GILLES

24/09/2023 | JEMEPPE-SUR-MEUSE | 1.14 COUPE DE BELGIQUE GP BECCO

Octobre

1/10/2023 | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIEGE

7/10/2023 | AYWAILLE – LA GLEIZE | MJ 2.1 LA PHILIPPE GILBERT JUNIORS

8/10/2023 | AYWAILLE | MJ 2.1 LA PHILIPPE GILBERT JUNIORS

8/10/2023 | U8-U9-U10-U11-U12-U13-U14-U15 KIDS RACE CHALLENGE LIEGE