Aywaille - La Calamine: « Toujours particulier, un match de reprise… »

Ce sera en effet le premier match de Patrick Fabbri à la tête des Aqualiens. Suite à la démission de Jean-Michel Ummels, le directeur technique du club avait accepté d’assurer l’intérim. Dernièrement, on a appris que celui-ci se prolongerait jusqu’au terme de la saison. Du côté calaminois, si on s’attend à une chaude réception, on ne se déplacera pas en bord d’Amblève pour faire de la figuration. "Aywaille est un vrai bon groupe qui dispose de plusieurs arguments", enchaîne le coach de Kelmis. "Ils jouent chez eux, ont des ambitions et se doivent de gagner. Mais nous avons aussi nos arguments."

Aywaille – La Calamine (Dim, 14h30)

Arbitre: M. Henrot

LA CALAMINE: Rombach, Aritz, Benanne, Bultot, Gerrekens, Hubert, Hungs, Krhlanko, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Volont, Van Melsen

Absents: Cornet (suspendu), Cviko (examens), Lazzari (blessé), Islamovic et Joiris (vacances), Hamoir, Roex et Seewald (Erasmus), Belle, Meessen et Kamalandua (non repris)