Dans une rencontre initialement prévue mercredi mais reportée à cause de la pluie, la Stavelotaine, actuelle 95e mondiale et issue des qualifications, s’est imposée en trois sets 3-6, 6-3, 6-3 face à la Canadienne Rebecca Marino, 63e mondiale et tête de série N.8. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes et a été disputée en intérieur.

"Jouer à l’intérieur m’a aidé, surtout au niveau du service, comme il n’y a pas de vent. Je suis fière de la manière dont j’ai joué. Je savais que je devais rester patiente, ne pas forcer et saisir mes opportunités quand je pouvais breaker", a déclaré Bonaventure après le match.

Laquelle est en bonne route pour assurer sa place dans le tableau final de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem qui débute le 16 janvier. "Je savais que c’était une semaine importante car j’avais des points à défendre pour rester dans le top 100. Je pense que j’y suis presque et j’espère que je pourrai passer un tour ou deux à Melbourne."

Avant de penser à l’Open d’Australie, Bonaventure reste concentrée sur le tournoi d’Auckland où elle affrontera la Canadienne Leylah Fernandez, 40e mondiale et tête de série N.3. "J’espère faire un bon match et je vais me préparer au mieux", a-t-elle conclu.