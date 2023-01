C’est désormais officiel: Sébastien Carabin défendra les couleurs du Team Organicoach Xterra au fil de la saison 2023. Tout en restant dans la structure belge G-Skin – Scott MTB Team (ex-Urban Tri Sports – Scott MTB Team). "Un vent de Belgique souffle dans l’équipe: nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau coéquipier, champion d’Europe 2022 de crossduathlon, 5e du championnat du monde Xterra", a dévoilé la formation hexagonale jeudi matin, sur ses réseaux sociaux.

Structure fondée par Nicolas Lebrun et Alexandra Borrelly-Lebrun, le Team Organicoach Xterra a décroché pas moins de 22 podiums en 2022. Elle participera notamment, cette année, au Xterra World Tour qui se déroulera entre Taiwan, les États-Unis, la Citadelle de Namur (pour le championnat d’Europe et un short track), la République tchèque, l’Allemagne et l’Italie. A priori, l’athlète andrimontois se rendra entre autres à Taiwan (mi-avril) et aux USA (fin mai).