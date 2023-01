Noelia Gilon et Romane Smeets sont les initiatrices du projet. "Avec Noelia, on a toujours voulu créer une équipe. On est allées voir à Herve avant de se décider à lancer ça à Visé", retrace cette dernière, fille du Dalhemois Bernard Smeets, ancien T2 de José Riga et entraîneur principal de l’URSL au début de cette saison 2022-2023. "À la base, c’était une boutade. Puis on en a parlé avec Alex Vardakas (NDLR: commissaire au terrain) , qui en a lui-même touché un mot au président… et voilà", complète Noelia Gilon, ex-gymnase et sœur de Hugo, avant-centre avec José Riga après avoir fait le bonheur de Benoit Waucomont et Richelle.

Un mot a alors été posté sur Facebook. " Après trois jours, il y avait déjà 25 filles intéressées. J’ai été surprise par cet engouement ", se réjouit Romane Smeets sur le site officiel des Oies. Pour se consacrer au ballon rond, la jeune fille a stoppé le volley l’an passé. "J’ai toujours voulu faire du foot !"

L’aventure débutera avec uniquement des entraînements les lundis et mercredis, en plus de futures joutes amicales. "On sera toutes des débutantes, là pour prendre du plaisir et s’amuser, surtout", poursuit Romane Smeets. L’idée est de s’inscrire dans un championnat pour 2023-2024.