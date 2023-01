Foot féminin | Bilan à la trêve en P2B : Herve lancé vers le titre, avec Xhoffraix comme dauphin ?

Un peu plus de deux ans après avoir décroché la première victoire de son histoire, l’équipe du FC Herve est en (très) bonne position pour rafler le titre de champion. Avec 13 victoires en autant de parties, dont une dans le duel au sommet face à Xhoffraix en octobre, le groupe de Michel Boutet paraît inarrêtable. Si son avantage au classement sur Ellas Herstal (et son 18 sur 18 en début d’exercice) n’est que de trois unités, il a toutefois disputé deux rencontres de moins. Et son arrière-garde est de loin la plus efficace: 11 buts reçus à peine.