Foot féminin | Bilan à la trêve en P1 : un lutte intense… pour la quatrième place

Juste en dessous de ce trio, il y a embouteillage comme avenue des Alliés (Malmedy) à 17h. En effet, peu de chose sépare le quatrième (l’ Espoir Minerois, 28 points en 15 parties) du septième ex aequo ( Aubel, 24 points en 16 parties). Les Vertueuses n’encaissent pas énormément (28 fois) mais trouvent trop peu le chemin des filets adverses (27 fois) pour être à la hauteur du groupe de Stefano Senis… à cet instant. Car les qualités sont là: début novembre, Audrey Welter and co. s’étaient imposées 0-2 à la Croix Henri-Jacques.

Bellevaux reprend déjà

Le principal rival de La Minerie pour ce quatrième rang sera sans doute Bellevaux (5e). Qui pointe à une longueur… mais a une rencontre de retard – prévue ce 8 janvier (14h30) face à La Calamine, lanterne rouge. Sauf surprise, ce sont dès lors les dames entraînées par Abdullah Aca qui seront quatrièmes, dimanche soir, puisque personne d’autre ne joue en P1 féminine.

Toujours dans ce milieu de hiérarchie, Cointe (6e) est sous la menace directe de Sart (7e, 15 matchs) et Aubel (idem, 16 matchs). Deux phalanges… qui se sont affrontées le 11 décembre – c’était 2-0 pour Alysson Wilkin et ses équipières. Avantage à ces dernières, bien remises de leur "coup de mou" du mois d’octobre (1 succès en 5 week-ends) ?

De son côté, après un début d’exercice quasi parfait (12 points sur 15), le Rapid Oudler est rentré dans le rang. Avec -6 unités sur Aubel (7e ex aequo) et +8 sur les Elsautoises (10e) qu’elles ont vaincues le 11 décembre, les Germanophones semblent former le ventre mou à elles seules. Avec 11 revers, Elsaute vit une saison jusqu’ici pas hyper fructueuse. Les Étoilées n’ont gagné que trois fois… jamais contre des mieux classées (Seraing Athéltique, 10e également, Fraiture et Saive, qui suivent dans l’ordre). Enfin, La Calamine, dernière avec six points, ne doit cependant pas perdre espoir. Car la dixième place n’est qu’à quatre petits points !

Prochaine journée de championnat complète le dimanche 15 janvier.