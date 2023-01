Tennis de table : Robertville face à la meilleure équipe belge, ce vendredi 6 janvier en coupe

Parmi les survivants qui reçoivent, on trouve deux équipes régionales. Tiège a reçu le meilleur tirage possible avec le Logis Auderghem et le retour dans la salle de Sart de l’enfant du village, David Coméliau. Ce sera le dimanche 29 janvier à 16h.

Robertville a également reçu ses étrennes avec la réception de Diest pour un match programmé ce vendredi à 20h30. "C’est l’équipe qu’on souhaitait, confirme le local Guillaume Lerho. Quitte à jouer contre une superdivision qui dans tous les cas est trop forte pour nous, on est ravi d’affronter la meilleure équipe de Belgique à l’heure actuelle."

Et c’est vrai que Diest est tout bonnement invaincu en superdivision et en route vers le titre de champion de Belgique. Deux joueurs brabançons de l’effectif de super seront alignés parmi Vostes (A6), Carvalho et Platonov (l’un et l’autre As5) ou même Alexey Smirnov (A5). "Smirnov, s’il joue, ce sera à coup sûr l’attraction parce qu’il a été classé onzième mondial, c’est énorme", précise Lerho. Le Russe a aussi gagné le Top 12 européen en 2005 et participé aux Jeux olympiques de 2008 et 2012. Il a découvert la Belgique dans les années 2000 en jouant dans la grande équipe de La Villette Charleroi avec Jean-Michel Saive.

D’ailleurs, Robertville a-t-il déjà accueilli sur les bords du lac de grands joueurs de niveau international ? "Oui, répond notre interlocuteur. C’était en 1995 quand l’équipe jouait en superdivision, notre “Jean-Mi national” s’était déplacé avec La Villette."

Tout est donc réuni pour revivre un grand moment de sport. Les amateurs de ping seront présents pour cette soirée à coup sûr historique et idéale dans le cadre des cinquante ans du club.