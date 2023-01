Moto: en 2023, deux épreuves à Battice le même week-end (+ calendrier complet de la saison)

Par contre, la saison s’achèvera bien avant celle sur quatre roues, puisque le dernier rendez-vous régional est programmé à la mi-septembre à Battice avec deux disciplines au programme à l’initiative du Moto Club du Pays de Herve. Outre le traditionnel supermoto comptant pour le championnat de Belgique, Corneille Baguette et son équipe proposeront également un enduro. De quoi faire de ce week-end des 16 et 17 septembre l’une des plus importantes organisations tout terrain de l’année après les Bikers’Classics de Francorchamps. Repoussés au milieu du mois d’août, ils en profiteront pour changer de nom et en devant le Bikers’Festival.

"C’est en effet le week-end des 12 et 13 août que nous attendrons la communauté de la moto classique", nous a confirmé Florian Jupsin pour DG Sport. "Les Bikers’Classics seront l’un des ingrédients de base de ce nouvel événement ambitieux qui veut s’imposer comme la grande fête des motos d’hier et d’aujourd’hui. Outre les Track-Days sur le plus beau circuit du monde et les habituelles animations qui y sont liées, on retrouvera The Trial Classics et le revival de l’enduro de Stavelot disputés également sur deux jours, ainsi que pour la première fois un trail et une balade pour motos anciennes et modernes. Enfin, nous travaillons encore à la mise sur pied d’un salon dynamique réservé à tous les types de motos."

D’autres changements sont encore à relever par rapport aux calendriers de ces dernières années. Outre l’absence répétée du trial de Verviers, on soulignera également celles du Supermoto de Francorchamps et des 4 Heures Classics sur le tracé ardennais. Enfin, si le Belgian Masters Supermoto à Bilstain conserve sa date au mois d’août, les 24 Heures de Spa, comptant pour le championnat du monde d’endurance et les 6 Heures Motos à Francorchamps seront disputées respectivement à la mi-juin et le dernier dimanche du mois d’août.

19 mars: Trial du Domaine à Bilstain

16-17 avril: Classic Clubman Trial d’Aywaille

11 juin: Spa Italia (Francorchamps)

15-18 juin: 24H Spa Motos (Francorchamps)

18 juin: Enduro de Lierneux

5-6 août: Supermoto à Bilstain

12-13 août: Bikers’Classics (Francorchamps)

27 août: 6 Heures Motos (Francorchamps)

16-17 septembre: Supermoto Battice

17 septembre: Enduro de Battice