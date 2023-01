Auto: le Spa Rally 2023 avancé d’une semaine (+ calendrier complet de la saison)

"Voulant être l’écoute de tout le monde, nous avons entendu les remarques des commerçants spadois pour qui le premier week-end de décembre est très important", nous a confié Florian Jupsin au nom de DG Sport. "Tout en voulant être en phase avec les acteurs spadois, la dernière édition nous avait permis de voir tout le potentiel de ce retour au centre-ville. Nous allons donc encore y développer les animations, un peu comme aux Francofolies. Même si le rallye des crêtes sera disputé une semaine seulement avant nous, cette nouvelle date ne change pas grand-chose puisque nous n’irons pas dans leur région." Quoi qu’il en soit, le Spa Rally constituera toujours la finale du championnat de Belgique.

Ce changement ne sera pas le seul par rapport à l’an dernier. On rappellera en effet, les nombreuses modifications apportées au calendrier du circuit de Spa-Francorchamps, tout particulièrement durant les grandes vacances, avec notamment le déplacement du Grand Prix de Belgique de Formule Un et des 24 Heures de Spa avec un effet de cascade sur des compétitions.

Pour le reste, on soulignera la disparition (provisoire) du Rallye de Trois-Ponts, initialement prévu au mois d’avril, et malheureusement la concordance de date des 24 Heures 2CV à Francorchamps et du JMC Rallye à Jalhay. De quoi compliquer, une fois de plus, la tâche des deux organisateurs afin de pouvoir notamment obtenir un nombre suffisant de commissaires de route et de piste pour le bon déroulement de leurs épreuves respectives. À peine croyable, ce manque de communication entre les différentes instances du sport automobile dans notre pays.

Le calendrier détaillé

24-26 mars: Classic Spring Roads Malmedy

1-2 avril: Les Brûleurs de Gommes (Francorchamps)

8-9 avril: Porsche Club Francorchamps Days

27-29 avril: WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps

30 avril: Montée Historique de Richelle

5-7 mai: 12H Spa-Francorchamps

12-14 mai: Spa Classic (Francorchamps)

20-21 mai: Franco Fun Festival (Francorchamps)

20-21 mai: Gohltal Classic

23-24 mai: Tests 24 Heures de Spa

26-28 mai: International GT Open (Francorchamps)

2-4 juin: Spa Euro Race (Francorchamps)

4 juin: Montée Historique Forêt Trooz

11 juin: Spa Italia (Francorchamps)

29 juin-2 juillet: 24 Heures de Spa

2 juillet: course de côte de Trasenster

7-9 juillet: Spa Summer Classic (Francorchamps)

14-16 juillet: 25 Heures VW Fun Cup (Francorchamps)

28-30 juillet: Formula 1 Belgian Grand Prix

13 août: Montée Historique du Maquisard

19-20 août: Bug Show (Francorchamps)

2-3 septembre: 24H Karting (Francorchamps)

10 septembre: Spa Asia (Francorchamps)

10 septembre: Montée Historique des Tros Marêts

15-17 septembre: Ferrari Challenge (Francorchamps)

22-24 septembre: 4 Heures Spa-Francorchamps ELMS

23 septembre: East Belgian Rally

29 septembre-1 octobre: Spa Six Hours (Francorchamps)

6-8 octobre: Super Spa (Francorchamps)

13-15 octobre: Spa Racing Festival (Francorchamps)

21-22 octobre: JMC Rallye Jalhay

21-22 octobre: 24H2CV (Francorchamps)

18-19 novembre: Rallye des Crêtes

25-26 novembre: Spa Rally

2-3 décembre: Ostbelgien Classic