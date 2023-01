Il quittera donc le petit banc tripontain en fin de saison. Les dirigeants du matricule bleu et blanc n’ont pas tardé à lui trouver un remplaçant: il s’agit du Stembertois Miguel Ruiz Marin, l’actuel entraîneur de Franchimont B.

"Trois-Ponts, c’est un club qui m’a toujours laissé une bonne impression, d’autant que mon frère Manu a coaché là-bas", rappelle le Belgo-Espagnol qui connaît très bien la série puisqu’il était encore à la tête d’Emmels en P2C la saison passée, avant de reprendre la deuxième équipe theutoise pour le présent championnat.

"Franchimont voulait que je continue le travail réalisé, tout en se doutant que je risquais d’être contacté par une formation évoluant plus haut…" C’est ce qui s’est passé. Franchimont B occupe actuellement la neuvième place en P4, série G. Le travail de Ruiz Marin vise notamment à intégrer les jeunes du club vers le football "adulte".

"Celui qui me remplacera aura à sa disposition un groupe de jeunes motivés, réceptifs, présents à l’entraînement et qui est en pleine progression. Je pense que l’idée du club et du responsable sportif Roger Perez, ce sera de travailler dans la continuité" ajoute Miguel Ruiz Marin, avant de revenir sur son prochain employeur.

"Pour tout vous dire, Trois-Ponts m’avait approché depuis un certain temps et les responsables m’avaient fait comprendre que j’étais leur priorité. Il était alors trop tôt pour me décider… Mais, là, j’ai décidé que j’avais envie de relever le défi. Et ça fait évidemment très plaisir de sentir qu’un tel club compte sur vous ! Plusieurs joueurs avaient cité mon nom… Je vais arriver dans un environnement où je connais pas mal de monde et, très franchement, je suis persuadé que ça va bien se passer."

En P2 ou en P3 ?

Reste à savoir si l’ex-médian de Faymonville prendra en charge l’équipe tripontaine en P2C, où elle évolue cette saison, ou en P3, en cas de relégation.

Trois-Ponts pointe à la 13e place, avec 16 points, devant Emmels (14) et le duo Hautes-Fagnes – Waimes-Faymonville (10). Tout reste possible.

"Évidemment, j’apprécie la P2C que je connais bien, et si l’équipe se maintient, on fera tout pour vivre une saison tranquille tout en sachant que ce ne sera pas évident. Et si c’est en P3D, une belle série également, chacun sait que je suis un entraîneur ambitieux. Donc ce sera pour y jouer les premiers rôles" prévient Miguel Ruiz Marin, futur entraîneur de Trois-Ponts.