À Elsaute, leader en P1, « le souhait, c’est de continuer ensemble, mais… »

Du côté d’Elsaute, le président Alain Goebels est actuellement à l’étranger, mais on avance. Le club et l’entraîneur Boris Dome se sont vus et, aux dires de l’intéressé (dans nos colonnes le 23 décembre dernier), "l’entretien était constructif".

Elsaute, actuellement en tête de la P1, risque toutefois de patienter avant de communiquer officiellement sur la continuité (ou pas) de son coach. "Tout le monde sait qu’à Elsaute, il n’y a jamais de grands bouleversements" lance, comme un indice, le président étoilé Alain Goebels. "On va commencer petit à petit à rencontrer les joueurs en vue de la saison prochaine, et ça se fera avec Boris Dome. Du côté des éventuelles recrues, le travail a déjà commencé mais il faut évidemment patienter." C’est le jeu, oui.

« Si le Standard l’appelle… »

Soyons clairs: la belle première partie de saison des Elsautois, en tête de l’élite provinciale, pourrait changer la donne pour certains.

"Si Wanze/Bas-Oha et Elsaute signent un bon début d’année 2023, il n’est pas impossible que le duo se détache et que la lutte pour le titre soit clairement entre ces deux équipes" analyse le président Goebels. Avec, derrière, une potentielle montée à l’échelon national.

"Certains éléments qui n’avaient pas beaucoup de temps de jeu la saison dernière sont finalement restés, on verra ce que certains décident cette fois." D3B ACFF ou P1, cela risque d’influencer certaines décisions, on le répète. Et c’est, peut-être, aussi le cas pour Boris Dome. Celui qui est T1 à Elsaute depuis cinq saisons verra les joueurs avec les dirigeants en vue de la saison prochaine. De quoi en déduire qu’il sera "forcément" sur le banc vert et blanc la saison prochaine ?

"Le souhait, c’est de continuer ensemble, mais s’il reçoit une proposition du Standard par exemple, on sait bien qu’on ne saura pas le garder" sourit Alain Goebels. "Et puis, il reste douze matches à jouer…" rappelle l’homme fort du matricule elsautois, où un titre et une montée en nationale devraient donc, sauf sollicitation extérieure impossible à refuser, conduire à la prolongation de Boris Dome. À l’inverse, si Elsaute trébuche et loupe le ticket pour la D3 ACFF, tout restera possible, certes, mais il conviendra de rediscuter.