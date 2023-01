Léon Generet s’en est allé: l’Espoir Minerois et le foot régional en deuil

Véritable Rouge et Blanc, Léon Generet avait été joueur dès son plus jeune âge, avant d’intégrer le comité. À la Croix Henri-Jacques, il aura multiplié les tâches avec dévouement. Pendant presque 30 ans, il aura été le correspondant qualifié du club. Ces dernières années, il endossait d’autres tâches, mais toujours pour son plus grand bonheur et, surtout celui du matricule 6225.

L’homme, l’ami, l’ex-dirigeant ou encore l’ancien enseignant s’en est allé et laissera un grand vide derrière lui. La rédaction des Sports de l’Avenir (Le Jour) Verviers tient à présenter ses sincères condoléances aux proches du défunt ainsi qu’au club de La Minerie.