Christophe Kinet, troisième avec Dison : « Se stabiliser dans le top 5 et ne pas brûler les étapes »

Arrivé cet été, le coach Christophe Kinet n’en attendait pas autant. "On ne savait pas à quoi s’attendre. L’équipe venait de monter, pas mal de nouveaux joueurs étaient à intégrer en plus du coach, relève l’entraîneur. Il a fallu tout découvrir, voir le potentiel de l’équipe, trouver une philosophie de jeu, etc." À la lecture du classement, les observateurs ne peuvent que constater que le projet fonctionne du côté du Val Fassotte. "Le regard que j’ai sur cette première partie de saison est plus que positif. Je n’en espérais pas autant même si on désire toujours le meilleur. Nous devons aussi garder notre humilité", poursuit Christophe Kinet.

Sur seize rencontres, les Disonais peuvent se targuer d’en avoir emporté la moitié et d’avoir partagé quatre fois l’enjeu. "Si on regarde les statistiques, on a marqué 21 buts et on en a encaissé tout autant. Cela veut dire que c’est un bon équilibre, sourit-il. Bien entendu, nous allons essayer d’être en positif pour la suite", précise le T1 disonais.

La suite justement, où se situe-t-elle pour ses troupes ? "Cela dépendra de l’évolution de chacun, si on récupère certains joueurs, etc. Et des autres équipes aussi. Si on parvient à se stabiliser dans le top 5, ce serait magnifique. Si on peut accrocher le tour final, ce serait vraiment top. Mais si on finit juste en dessous, il n’y aura rien de catastrophique", assure Christophe Kinet.

Et une éventuelle montée à l’échelon supérieur ? "Le président (Jean-Claude Bodson, NDLR) est suffisamment intelligent et a assez d’expérience pour ne pas vouloir brûler les étapes. C’est déjà un exploit ce que le club réalise jusqu’ici", commente-t-il avec lucidité. Quant aux points à améliorer pour avoir un meilleur rendement, le coach en évoque plusieurs. "On peut améliorer notre possession de balle et on doit aussi se créer davantage de situations de but. On doit être plus concret. Défensivement, j’ai vu une nette progression de semaine en semaine."

« On discutera à la reprise avec le président »

Privé de plusieurs pions ces dernières semaines, l’entraîneur espère en récupérer au fur et à mesure que la compétition reprendra. "Laurent Clerbois va reprendre avec le groupe. Sergio Teruel a déjà repris, tout comme Antonio Merola et Loris La Delfa. Il faudra les remettre à niveau lors de ce second tour. Par contre, il faudra être plus patient pour Elias Courail, Olivier Castela et Thomas Binot", indique-t-il. La reprise sera aussi synonyme de moment pour évoquer, déjà, la saison prochaine. "J’ai déjà entamé des discussions avec le président, mais on attend la reprise pour les poursuivre. En attendant, c’était congé pour tout le monde entre les fêtes", indique Christophe Kinet.

Dison reprend l’entraînement ce mardi 3 janvier et reçoit Tubize, en championnat, dimanche 8 janvier (14 h 30) au Val Fassotte.