Vincent Castermans remporte le 38e Jogging de la Saint-Sylvestre, près de 400 joggeurs au départ (photos et classement)

Jogging saint-sylvestre Verviers décembre 2022 spovv ©EDA JR MAROT

Près de 400 sportives et sportifs ont bravé les conditions… printanières pour s’offrir un dernier galop en 2022. Celui-ci a été dominé par le Visétois Vincent Castermans. Il a bouclé les 8,3 km du parcours en 26’09’’. «Victor Hendricks et mon partenaire d’entraînement Antoine Reul ont d’abord pris les devants puis je suis revenu à mi-course. J’ai accéléré vers le 5ekilomètre, j’étais peut-être plus à l’aise qu’eux dans les chemins. Ce parcours, qui reprend une partie du Jogging de Verviers, me convient bien.»

Vainqueur pour sa deuxième participation au rendez-vous hivernal verviétois, celui qui s’entraîne à Oupeye sous la houlette de Bruno Hensenne (RFCL) a déjà son prochain marathon (RP actuel à 2h21’00’’ établi à Valence en 2021) en ligne de mire. «Je devrais participer au marathon de Rotterdam mi-avril. Ma préparation passera par les Crêtes de Spa ou un semi-marathon sur route…»

Conditions idéales

Troisième du Jogging de Verviers en juin dernier, Victor Hendricks a cette fois embarqué son singlet «Inedisport» (les plus de 30 ans s’en souviennent) sur la deuxième marche du podium, échouant à deux secondes. «Je suis revenu fort sur la fin, mais impossible de faire le bond. Je serai à la manche de Cross-Cup de Hannut puis je participerai encore à quelques cross, disait l’athlète affilié à Malmedy. En été je passerai sur 5000 m et je reviendrai au Jogging de Verviers pour essayer de faire mieux que cette année.»

Antoine Reul complétait le podium, à quelques encablures. Chez les dames, Aline Pesser s’est offert un joli succès à domicile (son premier sur cette course). Elle a devancé la Luxembourgeoise Margaux Bruls et Marion Bernard (Louveigné).

Côté organisation, Philippe Devel pouvait avoir le sourire. «Le samedi, qui plus est le 31, c’est un peu plus compliqué. On a donc 374 partants contre 400 l’an dernier. Mais on est tout de même très content de cette édition. Les conditions étaient idéales. 15°C, on n’avait jamais vu ça! On a aussi eu droit à des podiums inédits. C’était une chouette année.» Il était alors temps de réveillonner, pour certains de façon quelque peu anticipée…

Petites foulées

Vent

Les violentes rafales de vent ont fait tomber un arbre sur le parcours (juste avant la dernière bosse, Chemin de Rouheid). Le départ a donc été retardé de quinze minutes (11h15 plutôt que 11h), le temps que les pompiers dégagent l’envahisseur. Pas franchement de quoi contrarier le bon déroulement de l’événement.

Verviétois, Verviétoise

C’est une tradition, et c’est tant mieux! La première Verviétoise et le premier Verviétois ont été récompensés par la Maison Saive. Chez les dames, c’est Aline Pesser (également victorieuse de sa catégorie) qui a été gâtée. Chez les hommes, le prix est revenu à Martin Groulard, très honorable 18eau scratch.

Classement

Jogging de la Saint Sylvestre (8,3 km)

1. CASTERMANS Vincent 00:26:09

2. HENDRICKS Victor 00:26:11

3. REUL Antoine 00:26:24

4. CALMELS Cyprien 00:27:39

5. DETHIER Julien 00:27:48

6. FUDVOYE Thibaut 00:28:01

7. GALLE Tom 00:28:15

8. CLAESSENS Julien 00:28:52

9. KONINCKX Stephane 00:28:58

10. ROORDA Christophe 00:28:59

11. MAUHIN Adrien 00:29:35

12. LOUIS Sebastien 00:29:47

13. ERNENS Gaethan 00:29:54

14. STULENS Beny 00:29:57

15. THÉRER Géry 00:30:00

16. DEMONTHY Nicolas 00:30:04

17. JOCKIN François 00:30:09

18. GROULARD Martin 00:30:09

19. PASTEGER Loïc 00:30:14

20. PIERRON Olivier 00:30:18

21. BOLLAND Dempsey 00:30:22

22. DEJALLE Sacha 00:30:23

23. ADRIEN Devel 00:30:27

24. SCHOLZEN Christophe 00:30:36

25. DEMEZ Julien 00:30:39

26. TROUPIN Charles 00:30:49

27. BROUWIER Victor 00:31:05

28. RENSONNET Denis Bernard 00:31:07

29. STRAET Nicolas 00:31:08

30. BECKERS Alex 00:31:15

31. DUQUENNE Samuel 00:31:15

32. DELHEZ Florentin 00:31:17

33. WERY Christophe 00:31:22

34. ESSABRI Yoann 00:31:24

35. BORGHOMS Luc 00:31:27

36. NARDOZZA Vincent 00:31:41

37. MAES Martin 00:31:44

38. HECK Nicolas 00:31:51

39. MERTES Rolf 00:31:51

40. ILLISIBLE Antoine 00:32:04

41. COUNET Florian 00:32:07

42. VITELLO Antony 00:32:15

43. THOME Fabien 00:32:17

44. COLLINS Brendan 00:32:19

45. BOUDRON Jean-Baptiste 00:32:25

46. PESSER Aline 00:32:36

47. SEYNAEVE Maxime 00:32:40

48. DEBROUX Sebastien 00:32:45

49. BENARD Olivier 00:32:47

50. BARTHOLEMY Thierry 00:32:53

51. WEUSTEN Leon 00:33:02

52. NULLENS Kévin 00:33:07

53. HOLPER Jan 00:33:14

54. BERGENHUIZEN Eddy 00:33:15

55. GODARD Maxence 00:33:25

56. QUADFLIEG Jordan 00:33:35

57. LANGHOOR Raphael 00:33:40

58. BROCHARD Vincent 00:33:44

59. CIORNEI Louis 00:33:44

60. JAMIN Ruben 00:33:46

61. VITELLO Christophe 00:33:47

62. SONTAG Thierry 00:34:11

63. DIDDEREN Thierry 00:34:16

64. CREPPE Julien 00:34:17

65. DOUPAGNE Claude 00:34:28

66. BRULS Margaux 00:34:31

67. JACQUEMIN Marius 00:34:43

68. DEMONTY Loïs 00 : 34 : 59

69. JORTAY Robin 00:35:15

70. HAZARD Gaetan 00:35:31

71. SCHYNS Antoine 00:35:36

72. DEVILLET Guenael 00:35:37

73. PIETTE Tom 00:35:47

74. HEUSSE Sacha 00:35:50

75. WANSART Nicolas 00:35:53

76. ALBERT Jérémy 00:36:00

77. BERNARD Marion 00:36:03

78. CHARLIER Caroline 00:36:09

79. PITCHOUNE Jean 00:36:09

80. ANGENOT Romaric 00:36:09

81. DELLICOUR Vincent 00:36:12

82. DUMBRUCH Jerome 00:36:13

83. AUBIER Elisa 00:36:17

84. ROSA Hugues 00:36:22

85. THONNARD Severine 00:36:23

86. SIMONIS Quentin 00:36:26

87. NARDOZZA Kristof 00:36:30

88. BADER Régis 00:36:39

89. NOIRHOMME Pierre 00:36:41

90. DELOUSHAYE Ethan 00:36:45

91. DAVID Basile 00:36:45

92. GREIMERS Dimitri 00:36:50

93. MOHRING Thibault Jean-Paul 00:36:56

94. CAPART Raphael 00:37:00

95. JANCQUEMIN Manuel 00:37:15

96. DECKERS Mathis 00:37:20

97. LEGRAND Geoffray 00:37:25

98. DESSAUCY Quentin 00:37:28

99. FISCHER Martin 00:37:31

100. DE VOS Serge 00:37:34

101. HAVART Thibault 00:37:40

102. HEYNS Xavier 00:37:41

103. VILZ Robert 00:37:46

104. DERU Fabian 00:37:48

105. TELLER Benjamin 00:37:48

106. PAROTTE Christophe 00:37:50

107. KLINKENBERG Quentin 00:37:52

108. QUOIDBACH Augustin Marie 00:37:58

109. LAMCHACHTI Kalid 00:37:59

110. POLLET Vincent 00:37:59

111. YLIEFF Fanny 00:38:01

112. HERMANS Bertrand 00:38:04

113. CARABIN Philippe 00:38:04

114. JAMINET Julia 00:38:07

115. DERY Raphael 00:38:14

116. TROISFONTAINES Delphine 00:38:22

117. SWARTENBROUCKX Vincent 00:38:23

118. FRERE Cyril 00:38:25

119. BODESON Augustin 00:38:29

120. ANTOINE Aurele 00:38:31

121. LAMBERT Christophe 00:38:33

122. MONJOLLE Loic 00:38:33

123. DEGUELDRE Jean Louis 00:38:37

124. HEROUFOSSE David 00:38:40

125. DESFAWES Bérénice 00:38:41

126. FASSIN Jean-François 00:38:47

127. DESSOUROUX Jean 00:38:53

128. EULETTE Philippe 00:38:57

129. KEVELAER Béatrice 00:38:58

130. BYNENS Nicolas 00:39:02

131. JEUKENS Michel 00:39:08

132. HERZT Mireille 00:39:09

133. CHARLIER Robin 00:39:11

134. MULIER Philippe Jacques 00:39:13

135. BONHOMME Laurent 00:39:18

136. REGNIER Didier 00:39:20

137. MIDREZ Noemie 00:39:21

138. JAMINET Camille 00:39:21

139. BRONFORT Nicolas 00:39:23

140. SMEETS Stéphane 00:39:28

141. GRISPARD Raphael 00:39:31

142. GATEZ Sébastien Lucien 00:39:40

143. BRUHL Bénédicte 00:39:41

144. CORTEIL Maxime 00:39:46

145. WILLEMS Thibault 00:39:47

146. JAMAIGNE Julien 00:39:54

147. NAHON Christian 00:39:59

148. SCAILLET Geoffrey 00:40:00

149. SCHMETZ Ophélie 00:40:00

150. AGUS Paolo 00:40:04

151. SCHREUER Arnaud 00:40:10

152. DEGHAYE Bernard 00:40:20

153. LOCIGNO Mirella 00:40:22

154. DECKERS Bernard 00:40:27

155. WEERTS Jean 00:40:28

156. MARCHAL Pierre 00:40:30

157. DEVIGNE Martin 00:40:32

158. SCHWEYEN Maeva 00:40:33

159. HAVART Jérémie 00:40:37

160. SCHARTZ Pierre 00:40:39

161. VANAUBEL Kevin Françoise 0:40:40

162. LEMAIRE Michel 00:40:41

163. BORN Benjamin 00:40:42

164. FOGUENNE David 00:40:45

165. SCEVENELS Aurelie 00:40:47

166. DEMONCEAU Jean-Luc 00:40:47

167. FRANSSEN Bertrand 00:40:49

168. SKUPIEWSKI Laszlo 00:40:53

169. EL JAHHAHY Ines 00:40:54

170. PAROTTE Jean-Christophe 00:40:55

171. COMPERE Robin 00:40:58

172. PINCKAERS Christophe 00:40:58

173. REUTER Sebastien 00:40:59

174. FLAS Anne-Marie 00:40:59

175. FAUTRE Jean-Claude 00:41:12

176. REMACLE Romain 00:41:15

177. ROOMANS Pascal 00:41:15

178. LECLERCQ Xavier 00:41:16

179. AGUS Enzo 00:41:18

180. REUCHAMPS Regine 00:41:18

181. DECHAMPS Valerie 00:41:18

182. HECK Matthieu 00:41:19

183. RAYMOND Jean-Philippe 00:41:20

184. DEFENDI Sara 00:41:20

185. D’HAENE Olivier 00:41:24

186. VALENOUL Glenn 00:41:28

187. CHARLIER Alexandre 00:41:28

188. BARON Fernando 00:41:31

189. SONNEAU Jean-Francois 00:41:33

190. HUTSCHEMACKERS Gaetan 00:41:41

191. MEYER Thomas 00:41:48

192. COLLIGNON Nathan 00:41:49

193. GHARBI Brahim 00:41:54

194. SIMONIS Alain 00:41:55

195. ZOUARI Mejda 00:41:58

196. PAULIS Étienne 00:42:09

197. CASTELAIN Pierre 00:42:17

198. CAPART Pierre 00:42:20

199. LUCA Lucas 00:42:27

200. MARCHAL Vincent 00:42:31

201. PETERS Jérôme 00:42:37

202. PLOOM Corentin 00:42:37

203. ROSSI Stephane 00:42:37

204. VERPOORTEN Antoine 00:42:40

205. SOMVILLE Loïc 00:42:41

206. LAMBERT Pascal 00:42:41

207. HUNGS Bastien 00:42:41

208. DEMEZ Bernard 00:42:43

209. SMEETS Joel 00:42:47

210. NR 21780 00:42:50

211. MARCHAL Sylvain 00:42:51

212. GROSJEAN Anthony 00:42:52

213. MUYLKENS Thibaut 00:42:53

214. ARQUILLIERE Yvon 00:42:55

215. ARQUILLIERE Yann 00:42:55

216. SLEENS Sébastien 00:42:56

217. DECHAMPS Xavier 00:43:03

218. LINDERHOF Yliya 00:43:04

219. NADENOEN Olivier 00:43:06

220. EUGÈNE Sébastien 00:43:23

221. SOLHEID Ulric 00:43:23

222. CASTELLI Catherine 00:43:24

223. RESIMONT Sacha 00:43:31

224. LERUTH Christophe Guy 00:43:37

225. VAN HEES Romain Guy 00:43:41

226. FRERE Gerald 00:43:43

227. ROGORZELSKI Jules 00:43:46

228. VAESEN Philippe 00:43:47

229. DHEUR Christophe 00:43:49

230. CRUTZEN Tom 00:43:53

231. JOMINET Florian 00:43:55

232. JOWAY Éric 00:44:08

233. NOIRFALISE Valentin 00:44:12

234. LONNEUX Daniel 00:44:15

235. LEUTH Noe 00:44:15

236. LERUTH Evan 00:44:18

237. WEICKMANS Thomas 00:44:19

238. LENZ Marc 00:44:19

239. WILLEMS Marie 00:44:20

240. COLIN Jl 00:44:23

241. LEGRAND Anais 00:44:28

242. AUTMANNS Fanny 00:44:29

243. BECKERS Bruno 00:44:50

244. GILTAY Xavier 00:44:52

245. STIEL Jennifer Marie-Paule 00:44:54

246. ROBERT Melody 00:44:56

247. JASPAR Anne 00:44:57

248. CHEBIL Rami 00:45:02

249. BOUTET??? 00:45:04

250. CHARBON Cyril 00:45:05

251. PAQUET Xavier 00:45:08

252. NEUPREL Illisible 00:45:14

253. HOGGE Charlotte 00:45:19

254. CANISIUS Perrine 00:45:20

255. SKUPIEWSKI Gregory 00:45:21

256. KARYDAS Ionnis 00:45:31

257. BONNARD Arnaud 00:45:39

258. JULEMONT Jean-Luc 00:45:39

259. BURLEON Quentin 00:45:43

260. LUXEN Alphonse 00:45:43

261. FONDEUR Éric 00:45:50

262. RENSONNET Pascal 00:45:51

263. STOFFELS Olivier 00:45:54

264. TELLER Alicia 00:46:00

265. MOSBEUX Emma 00:46:05

266. LINCE Lucie 00:46:12

267. COLLARD Robin 00:46:12

268. HALLUT François 00:46:21

269. DESART Nicolas 00:46:21

270. BRAGARD Gregory 00:46:25

271. KLEIJNEN Esther 00:46:28

272. WISLEZ Freddy 00:46:28

273. LAMBERT Myriam 00:46:29

274. SCHAUS Léa 00:46:33

275. SCHAUS Nicolas 00:46:33

276. PIERRON Roland 00:46:36

277. UWERA Dinah 00:46:47

278. MASCHIETTO Marc 00:46:48

279. CLAUSSE Lola 00:46:58

280. BROGNEZ Geoffrey 00:46:58

281. TOUSSAINT Patrick 00:47:03

282. CHEFNEUX Jean-François 00:47:05

283. JOSKIN Zenaide 00:47:08

284. GILLET Lucas 00 : 47 : 08

285. POLIS Lucienne 00:47:19

286. FOULON Daniel 00:47:28

287. SMETS Marie 00:47:34

288. VERWAERDE Quentin 00:47:42

289. BENACHOUR Noam 00:48:07

290. DEMOULIN Fabian 00:48:08

291. DEMOULIN Chloé 00:48:08

292. VIRRI Dalyon 00:48:09

293. LERUTH Jean-Yves 00:48:22

294. DUYSENS Jeannot 00:48:31

295. BIANCA Sebastien 00:48:37

296. DEUILLERS Alain 00:48:42

297. DOUCET Michael 00:49:10

298. CROQUET Alice 00:49:12

299. THISSEN Michel 00:49:13

300. BRACH Christophe 00:49:22

301. ANDRES Angelika 00:49:26

302. MOHSSEN Faousta 00:49:28

303. DURBUT Regis 00:49:34

304. WEBER Clement 00:49:34

305. VERCAMMEN Michel 00:49:46

306. DESRUEZ Laura 00:50:00

307. NISELLI Émilie 00:50:03

308. HAUSEUX Christophe 00:50:03

309. DIEPART Sarah 00:50:06

310. LILIEN Sophia 00:50:14

311. LILIEN Olivia 00:50:14

312. LILIEN David 00:50:14

313. FLANDROY Antoine 00:50:16

314. VAN HEES Étienne 00:50:16

315. GONSET Karin 00:50:23

316. DERU Nolan 00:50:25

317. STOFFELS Jules 00:50:26

318. CHANDELLE Bebert 00:50:27

319. THISSEN Fred 00:50:27

320. GILARD Stéphanie 00:50:39

321. GRANDJEAN Margaux 00:50:40

322. ROSSION Laurine 00:50:40

323. AKSET Sebastien 00:50:50

324. DELBEUCK Aurore 00:51:10

325. LAMBERT Henri 00:51:14

326. DEROME Valentin 00:51:34

327. GENTEN Angélique 00:51:37

328. CRASSON Vincent 00:51:38

329. VERCHE C??? 00:52:17

330. GENON Marie Pierre 00:52:32

331. MOBERS Léa 00:52:37

332. KERF Patrick 00:52:42

332. DEMONCEAU Henri 00:52:42

334. RESIMONT Sofia 00:53:13

335. DUYSENS Charlotte 00:53:14

336. RÉSIMONT Bernard 00:53:14

337. RAMON Lætitia 00:53:35

338. RANDRIAMAMPIANINA Liva 00:53:51

339. CLOSSET Didier 00:53:51

340. WASSON André 00:54:37

341. MEESSEN Jeanne 00:54:39

342. MEESSEN Jerome 00:54:39

343. DORTU Joseph 00:54:42

344. RENNOTTE Fabienne 00:54:54

345. LEJEUNE Nadia 00:55:20

346. SERVAIS Murielle 00:55:34

347. SORCE Silvie 00:55:34

348. URBAIN Pascale 00:55:35

349. CHALSECHE Enola 00:55:42

350. CHALSECHE Leo 00:55:42

351. CHALSECHE Stephane 00:55:42

352. PLUNUS Alain 00:55:44

353. DILS Joeri 00:55:45

354. VILLEGAS MARTINEZ Anthony 00:56:08

355. BONTEMS Dany 00:56:14

356. ANCION Sophie 00:56:14

357. THOMAS Ariane 00:56:21

358. DEROME Coraline 00:56:31

359. DEROME Stephane 00:56:36

360. DE THUIN Sandrine 00:56:59

361. ARQUILLIERE Marie-Pierre 00:57:33

362. COX Sasha 00:57:54

363. CUVELIER Marie-Laure 00:57:54

364. VANDEBERG Paul 00:58:51

365. LIBERT Éric 00:58:55

366. HOGGE Éric 00:58:55

367. DELHEZ Richard 01:00:40

368. SCHONBRODT Laszlo 01:01:28

369. BERTRAM Maria 01:11:45

369. BERTRAM Petra 01:11:45