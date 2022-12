Il en est finalement ressorti que "Sela" sera bel et bien toujours en place pour entamer la saison 2023-2024, a annoncé le président Philippe Schumacher à Sudinfo. "On est dans le positif et on évolue chaque année", s’est récemment réjoui Selatine Deniz.

Après une défaite inaugurale 3-0 au FC Eupen, les Dragons réalisent une bonne première partie d’exercice. Grâce à neuf victoires et deux nuls, ils pointent en quatrième position de P1, ex aequo avec le cinquième, Ster-Francorchamps. Le tour final peut donc clairement être un objectif.

Après la trêve hivernale, la reprise est prévue le dimanhe 14 janvier (14h30), à Ougrée. " Je suis fier de mes joueurs et j’espère qu’on va se servir de cette rencontre pour reprendre sur de bonnes bases ", déclarait le T1 après le nul (0-0) face à Wanze/Bas-Oha, dernier match en date (c’était en décembre).