P2A : ces trois clubs de la région verviétoise peuvent rêver de la P1

Outre ces soucis, la première partie de saison de l’ AS Pepinster est plus que satisfaisante, puisque les hommes de Lambert Joris occupent la 4e place avec 17 points au compteur. "Notre équipe a été rebâtie l’année dernière, et le mix entre nos jeunes et des éléments plus expérimentés fonctionne bien", se réjouit le T1. "L’arrivée de Jordan Desmit (ex-SJS Aubel) est également un réel plus." Seule ombre au tableau: la blessure du gardien Jonathan Rebuffatti, victime d’une rupture du tendon d’Achille fin novembre, face à Zak Liège.

Si les Pepins se portent plutôt bien, c’est aussi le cas de Zeed Welkenraedt, actuellement 3e avec 18 points, mais qui compte trois matches de retard sur le leader, Zak Liège (21 points). "C’est une belle surprise, on ne s’attendait pas vraiment à cela", explique Dany Magrin, le T1 welkenraedtois. "Mon groupe est très jeune, puisque la plupart de mes gars n’ont pas encore 20 ans. La présence d’anciens tels qu’Antoine Schmitz et Frédéric Palotai est essentielle et permet de guider les plus jeunes sur le terrain."

2023 sera d’ores et déjà une grande année pour "Zeed", qui fêtera alors ses 40 ans d’existence. Si une montée en P1 en fin de saison pourrait faire office de cerise sur le gâteau, le coach-président préfère, lui, tempérer. "Objectivement, notre équipe actuelle est sans doute la meilleure de l’histoire du club. Mais le niveau de la série est très relevé, et toutes les équipes sont difficiles à jouer. Si nous parvenons à garder le même groupe et que les jeunes continuent à progresser de la sorte, la montée suivra sans aucun doute, lors d’une prochaine saison."

Classé 5e, le MF Prés-Javais (16 points) compte également se mêler à la lutte pour la montée. Surdoués techniquement, les jeunes verviétois sont redoutables offensivement, comme le démontrent leurs statistiques (70 buts inscrits en 11 matches).

Taverne Aubel (6e), est un peu distancé. Si les qualités du groupe sont indéniables, les Aubelois font face à des soucis d’effectif récurrents. Il y a deux semaines, ils n’ont d’ailleurs pu se présenter qu’à cinq lors de leur déplacement à Zeed Welkenraedt, où ils se sont inclinés de justesse (4-3).

Enfin, les départs de Dorian Meunier et consorts ont fait mal au MF Aubel. Derniers du classement avec trois petits points engrangés seulement, ils ne semblent pas pouvoir échapper à la relégation.