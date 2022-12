Bilan à la trêve | Richelle co-leader à la trêve en D3B ACFF : « Nous n’avions pas planifié cela »

En forme dès l’entame du championnat le 28 août (2-0 contre Herstal), l’équipe de ce petit village désigné "le plus convivial de Wallonie" en 2000 a empoché 20 points au fil de la première tranche. De quoi la remporter et, donc, s’assurer d’ores et déjà une participation au prochain tour final de D3B ACFF. "Je ne voulais pas voir de relâchement après. Et ça n’a pas été vraiment le cas, même si nous avons fait quelques matchs nuls de suite – contre des bonnes équipes, toutefois. Nous en sommes toujours à être au contact des meilleurs, c’était mon souhait. C’est quand même plus agréable de jouer, chaque semaine, des rencontres à enjeu."

« Offensivement, s’améliorer »

Comment expliquer que, cette fois, la machine tourne à plein régime au club de Fabian Bruwier ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu, note Benoit Waucomont. "Nous sommes nettement meilleurs sur synthétiques, c’était une de mes volontés. Car nous disputons une vingtaine de matchs sur cette surface: 15 à domicile puis encore d’autres à l’extérieur, comme à La Calamine. Il était important que ça devienne un atout. Nous avons été battus deux fois jusqu’ici: à Raeren-Eynatten et Rochefort…" En outre, "les nouveaux venus ont apporté une bonne dynamique", souligne le coach. Bien que certains transferts "in" n’aient pas encore eu l’occasion de prouver leur valeur. Comme Anas Zougar (blessé) et Samuel Schyns (reprend doucement). "Nous formons un vrai groupe, solide."

Bémol notable, malgré tout: l’absence de réel goleador aux avant-postes. "Offensivement, nous devons nous améliorer. Anthony Boulton a déjà mis six buts (NDLR: sur un total de vingt-trois pour l’ensemble du groupe) , mais il joue plutôt sur le flanc. Vu notre budget, nous avons difficile d’attirer un nom, c’est comme ça. Si Hugo Gilon (NDLR: joueur de Visé) était resté, nous aurions encore plus de points."

S’ils poursuivent sur leur lancée en 2023, les Richellois se mêleront automatiquement à la lutte pour les lauriers. Un but réaliste ? "Je ne sais pas… pour le moment, les autres nous laissent gagner, nous en profitons", rigole Waucomont. "La montée, je ne pense pas qu’elle soit un objectif. Mais je suis sûr que le président assumera, si elle arrive."

Richelle reprend les entraînements le mardi 3 janvier et affrontera Sprimont, quelques jours plus tard, en guise de reprise.