Bilan à la trêve | Raeren-Eynatten a-t-il un coup à jouer ? « Janvier sera décisif », dit Éric Vandebon

Pourtant, les choses ont mis un peu de temps à se mettre dans le bon sens. On peut même franchement parler de début de saison manqué puisqu’au terme de la première tranche, les Frontaliers comptabilisaient 13 points sur 30. Bien meilleure (ils restent sur un excellent 13 sur 15), la suite leur a permis de se replacer et de passer Noël dans le top 5. On ne peut donc pas s’empêcher de se poser la question: et si Raeren-Eynatten avait réussi son début de saison ? N’ayons pas peur de l’écrire, les Germanophones seraient probablement en tête. Car s’ils ont manqué de réalisme (et parfois juste de chance), pratiquement personne ne les a surclassés dans le jeu. "On peut en effet nourrir des regrets mais le passé, on n’y changera plus rien. Je préfère me concentrer sur les échéances qui se profilent. Et il faudra bien les manœuvrer car dans cette série extrêmement serrée, on peut très vite être très haut mais on peut tout aussi vite être très bas", juge Éric Vandebon. "Je pense que le mois de janvier sera décisif pour savoir ce que chacun va pouvoir jouer en fin de saison." Avec notamment Mormont (3e) et Richelle (1er ex aequo) au programme, il est clair que si les Raerenois négocient bien les 4 premiers matchs de 2023, ils ne pourront plus se cacher: le tour final au minimum devra être un objectif.

Et ces échéances importantes, Éric Vandebon devrait les aborder en étant fixé sur son sort. "L’objectif de base était de travailler sur du long terme et je suis très heureux à Raeren. Donc oui, je suis partant pour poursuivre l’aventure mais ce n’est pas de mon ressort. Je rencontrerai le président début janvier et on verra quel bilan il tire et ce qu’il souhaite faire." Connaissant les habitudes de gestion du président Collubry, il paraît très probable qu’Éric Vandebon prolonge son bail chez les Jaune et Noir. Un argument de plus en leur faveur si cela devait se confirmer car ce dernier pourrait alors travailler encore plus sereinement lors des prochains mois.

De quoi propulser Raeren-Eynatten dans le top 3 et égaler la performance historique de l’an dernier ? Notre petit doigt nous dit que c’est loin d’être impossible…