Bilan à la trêve | La Calamine : deux retours en défense pour le second tour

Auteurs d’un début de saison mitigé (6v, 5n, 5d), les pensionnaires du stade Prince Philippe payent cash leurs moindres petites erreurs. Cependant, le T1 des Germanophones est optimiste et la trêve va donner lieu à un "mercato". Il s’en explique. "Nous avons deux défenseurs qui vont rentrer d’Erasmus (Xavier Roex et Ruben Seewald), ce qui va nous donner plus de solutions dans le secteur défensif. Mais en plus de cela, il y a deux joueurs qui sont performants avec la seconde équipe du club en P2C, il s’agit de Léni Meessen et William Belle (NDLR: qui est actuellement le meilleur buteur de sa série avec 15 réalisations) . La philosophie du club est de faire progresser ses jeunes et nous espérons pouvoir compter sur ces garçons pour les aider à progresser tout en profitant de leurs qualités."

Pas prêts pour le top 5 ?

Malgré les quelques moins bons résultats, le niveau de jeu proposé par les Frontaliers est encourageant. Et il séduit. Cependant, seuls les résultats positifs comptent pour engranger des points et pour ce faire, il faut marquer plus que l’adversaire. "C’est paradoxal mais on parvient à se créer encore plus d’opportunités de but que l’année dernière" constate-t-il. "Or, nous sommes beaucoup moins concrets et donc certaines certitudes sont remises en question. Mais ce constat est valable aussi bien devant que derrière. On ne marque pas autant mais on encaisse aussi beaucoup plus. L’un combiné à l’autre et on obtient une position au classement moins favorable qu’espérée."

Les seize premiers matches joués sont un bon indicateur sur le niveau de l’équipe dans cette nouvelle division. Alexandre Digregorio peut donc mieux jauger et revaloriser l’objectif de son groupe pour finaliser la deuxième partie de saison. "La saison passée, on a gagné certains matches en jouant mal. Cette année, on n’a pas réussi à en gagner certains que l’on a dominés. Nous ne sommes pas encore prêts pour croire au top 5 dans ces circonstances, mais on va tout faire pour terminer le plus haut possible malgré tout", prévient enfin le mentor.