Sur un parcours inchangé, passant successivement par Mangombroux, Heusy, Moraifosse, la plaine de Rouhé, Ninglohé, l’avenue de Thiervaux avant de revenir sur Bielmont, les 450 coureurs (pour l’année 2021) pourront s’adonner une dernière fois en 2022 à leur sport favoris qu’est le jogging. Sur un circuit mixte, mariant aussi bien les sentiers que la route et ouvert à tous.

Le départ se donnera Avenue Alexandre Duchêne, juste à côté du stade de Bielmont, à 11h précise.

Pour l’après-jogging, le tout se passera au stade de Bielmont avec un ravitaillement en eau à l’arrivée, et le traditionnel thé chaud dans l’entrée des vestiaires, avant d’aller à la douche pour ceux qui le souhaitent.

Ensuite, direction la buvette, où il sera possible de se restaurer et de boire un verre, réveillon oblige.

La remise des prix se fera dans la foulée avec récompense aux 3 premières femmes et homme. La première et le premier vervietois seront toujours récompensés via la Maison Saive.

Concernant les inscriptions et pré-inscriptions, elles seront possibles sur le site de chronorace jusqu’à la veille de la course. Elles seront ensuite acceptées des 9h dans la buvette du stade.