D3C : THL Dison plante 10 buts au Cosmos Stavelot et prend la 2e place du classement (photos)

Déjà menés 2-0 après deux minutes, les visiteurs n’ont jamais eu voix au chapitre lors de cette rencontre. "La plupart de mes cadres étaient à nouveau absents, et deux de mes joueurs ont dû sortir sur blessure durant le match. Face à la meilleure équipe du championnat, ça fait beaucoup", lâche le Stavelotain Jean Roufosse.

"On s’était bien préparé et ça s’est vu sur le terrain", estime pour sa part le disonais Selim Tinik. "Nous n’avons laissé que peu d’occasions à nos adversaires, mes consignes ont été parfaitement respectées." La belle dynamique continue donc pour les Disonais, qui terminent l’année 2022 en 2e position, juste derrière BAT 81 Tintigny.

Ottoman Verviers (4e) s’est pour sa part incliné 9-6 à Mont (triplé d’Altan Keles, doublé de Momo Duran, et but d’Umit Bariskan). Le tournant de la rencontre a eu lieu à un quart d’heure du terme, alors que les Verviétois menaient largement 3-6. "Nos adversaires devenaient de plus en plus agressifs, mais c’est Momo Duran qui s’est fait exclure injustement après avoir repoussé un adversaire. À quatre sur le terrain, c’était mission impossible", peste Umit Bariskan.