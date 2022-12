Bilan, analyse, capés et buteurs à la trêve en P1 : Elsaute a envoyé un signal, Ster-Francorchamps et Malmedy dans le top 5, Aubel rassure

Comme lors de la saison dernière, les Aubelois démarrent mal leur championnat avec un 0 sur 12 et la plus mauvaise attaque. Les hommes de Tony Niro débloquent enfin leur compteur points face à Sprimont B le 11 septembre (2-1). Il leur faudra encore quelques semaines pour trouver la bonne carburation. Avec 7 matches sans défaite pour terminer l’année, un bilan de 17/21 et des attaquants qui trouvent leurs marques, Aubel est-il lancé définitivement ? Les Verts ne sont pas encore tout à fait rassurés, mais ils sont venus se caler dans le ventre mou de la série, avec deux victoires d’avance sur le premier descendant et à quatre petits points du Top 5…

2. Du mouvement à Melen

Le lundi 26 septembre, la RAMM décide de se séparer de son coach Alain Bettagno, qui reste sur une défaite à Hombourg, après sept matches de championnat et un bilan de 7 sur 21. Dès le lendemain, Santo Ventura est nommé à la tête des Mauves. Depuis, Melen a pris 10 points en 9 matches et pointe à la 13e place avec deux matches de moins que la plupart des équipes. Melen devra rejouer son match face à Ougrée le jeudi 19 janvier malgré son appel (les hommes de Ventura menaient 2-1 à la 90e, au moment de la grave blessure de Régis Lonneux) et devra se farcir un déplacement à Ster dès le 8 janvier (remis lors de la journée du 11 décembre). Du pain sur la planche, donc.

3. Exit Michel Schwontzen à Hombourg

Le 13 novembre lors d’un match perdu 2-4 face à Malmedy, les tensions apparues dans le vestiaire hombourgeois éclatent au grand jour. Une réunion est prévue le jeudi suivant, histoire de mettre les points sur les "i". Au terme de celle-ci, Michel Schwontzen décide de faire un pas de côté. Xavier Stassen, jusque-là adjoint-gardien, reprend sa casquette de joueur-entraîneur jusqu’au terme de la saison. Sa mission ? Sauver son club en P1 avant de le quitter.

4. C’est dur pour Sprimont B

Souvent félicités par leurs adversaires, les Sprimontois n’ont pris qu’une dégelée: 9-1 à Ster le 4 décembre. Les Carriers de Faustino Garcia ne comptent que 10 points mais restent sur une victoire contre Faimes (autre mal loti qui a changé de coach) qui leur a rendu un peu de moral en fin d’année. Pas encore tout à fait condamnée, la jeune équipe sprimontoise compte bien se montrer sous son meilleur visage jusqu’au bout afin de prendre tout ce qu’elle pourra.

5. Ster-Francorchamps et Malmedy répondent présents

Fortement remaniée pour la dernière saison du tandem Heins-Gdowski, l’équipe de Ster montre rapidement une cohésion qui lui permet de viser le haut du tableau. Actuellement 5e avec 29 points (et un match de moins), les Sterlains ont appris le 18 novembre que Pascal Collin serait leur nouveau coach la saison prochaine. Côté malmédien, on comptait bien franchir un palier cette saison en titillant les équipes du Top 5. C’est plutôt bien parti puisque les Dragons de Sélatine Deniz occupent actuellement la 4e place, avec 29 points (en 18 matches).

6. Elsaute termine l’année en force

Cette saison devait être celle de la confirmation pour Elsaute. Les joueurs de Boris Dome ont quelque peu tâtonné en début de parcours avant de monter en puissance, et pas qu’un peu. Juste avant la trêve, les Étoilés ont pu fêter leur huitième victoire consécutive. De quoi prendre le leadership et (déjà) la 2e tranche.

Le commentaire de Nicolas Bronfort (correspondant l’Avenir Verviers)

Étoile filante ?

Nicolas Bronfort. ©imagesports.be

À forte coloration "verviétoise" (8 équipes sur 16), la P1 promet d’être palpitante jusqu’au bout. Nos équipes sont concernées à tous les étages.

Tout en haut du tableau, Boris Dome (toujours prudent comme un Sioux) avait tout de même le sourire au moment d’analyser la huitième victoire de son équipe le 11 décembre, synonyme de tranche et de leadership. "D’habitude, j’aurais dit qu’on était sauvé mais là…" Même pour le coach elsautois, il était difficile de tenir un tel discours. Elsaute et son moteur Brandon Deville (qui s’est parfaitement acclimaté à la P1) impressionnent, des cadres vont revenir dans le coup. De là à dire que l’Étoile elsautoise file vers le titre, il y a de la marge. Wanze/Bas-Oha n’est jamais qu’à un point (les autres semblent trop loin) et il en reste 36 à distribuer.

Un cran plus bas, Sterlains et Malmédiens sont bien placés dans la course au tour final. S’il poursuit sur sa lancée, Aubel peut encore tenter de s’y inviter. Un parcours façon 2021-2022 est-il finalement possible ?

Pour Hombourg, qui s’est extirpé de la zone rouge en fin d’année, se rassurer au plus est l’objectif principal. Le FC Eupen (sans faire de bruit) et Melen (pour qui le mois de janvier risque bien d’être crucial) gardent toutes les cartes en main pour assurer leur maintien. Même Sprimont B s’est remis à y croire (un tout petit peu)… Faites vos vœux !

Ballon d’or P1 2022-2023: Brandon Deville (Elsaute) est en tête

Brandon Deville (Elsaute) totalise actuellement 67 points. ©Eda Eric Muller

Le vote de la rédaction

Brandon Deville (Elsaute) 10, Corentin Remacle (Aubel) 8, Robin Denis (Malmedy) 6, Xavier Stassen (Hombourg) 4, Florian Lambrechts (Ster-Francorchamps) 2.

Le vote des entraîneurs

Santo Ventura (Melen):

Julien Gonzalez (Sprimont B) 9, Nicolas Tossings (Elsaute) 6, Noa Spitaels (Sprimont B) 3.

Tony Niro (Aubel):

Brandon Deville (Elsaute) 9, Alessio Krafft (FC Eupen) 6, Xavier Stassen (Hombourg) 3.

Vincent Heins (Ster-Francorchamps):

Brandon Deville (Elsaute) 9, Robin Denis (Malmedy) 6, Dean Vanaschen (FC Eupen) 3.

Xavier Stassen (Hombourg):

Thomas Scheffer (Ster) 9, Nicolas Nijhof (Malmedy) 6, Brandon Deville (Elsaute) 3.

Faustino Garcia (Sprimont B):

Brandon Deville (Elsaute) 9, Mike Corman (Elsaute) 6, Julien Crespin (Ster-Francorchamps) 3.

Boris Dome (Elsaute):

Robin Denis (Malmedy) 9, Corentin Remacle (Aubel) 6, Julien Crespin (Ster-Francorchamps) 3.

Selatine Deniz (Malmedy):

Corentin Remacle (Aubel) 9, Kevin Crisigiovanni (Ster-Francorchamps) 6, Dean Vanaschen (FC Eupen) 3.

Patrick Kriescher (FC Eupen):

Brandon Deville (Elsaute) 9, Adrien Crosset (Malmedy) 6, Julien Crespin (Ster-Francorchamps) 3

Classement complet

67 points: B. Deville (Elsaute)

41 points: R. Denis (Malmedy)

39 points: C. Remacle (Aubel)

32 points: D. Vanaschen (FC Eupen)

30 points: M. Carrea (Sprimont B)

23 points: C. Laschet (FC Eupen), J. Gonzalez (Sprimont B)

22 points: M. Degueldre (Hombourg)

19 points: X. Stassen (Hombourg)

18 points: D. Gonera (Melen), A. Krafft (FC Eupen), J. Crespin (Ster-Francorchamps)

15 points: A. Niro (Aubel), A. Crosset (Malmedy), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps)

14 points: P. Dirix (Elsaute), G. Librici (Sprimont B), J. Williot (Elsaute), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps)

13 points: L. Demelenne (Melen), A. Dohogne (Elsaute), L. Raskin (Ster-Francorchamps), M. Diallo (Aubel), N. Nijhof (Malmedy)

12 points: L. Potoms (Hombourg), F. Samray (Malmedy)

11 points: A. Pelzer (FC Eupen), Y. Charef (Aubel), T. Scheffer (Ster-Francorchamps)

10 points: J. Fumagalli (FC Eupen), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps), F. Memeti (Melen)

9 points: G. Piron (Melen), A. Cassoth (Malmedy), P. Wangermez (Ster-Francorchamps), G. Joao (Ster-Francorchamps), B. Hick (Hombourg), K. Fassin (Elsaute), L. Le Bohec (Malmedy), M. Schwontzen (Hombourg)

8 points: A. Bucak (Malmedy), F. Henke (Melen), A. Keita (Melen), G. Hagemann (Malmedy), R. Lonneux (Melen), F. Ernst (Aubel)

7 points: A. Bah (Sprimont B), J-Y. Colling (Aubel), M. Bartholome (Hombourg), G. Deville (Elsaute), A. El Boussetaoui (Melen), C. Meyer (FC Eupen), N. Tossings (Elsaute), N. Spitaels (Sprimont B)

6 points: A. Modica (Sprimont B), I. Ipanga (Sprimont B), N. Leroy (Melen), D. Boreio (Ster-Francorchamps), M. Diané (Elsaute), R. Jacob (Malmedy), M. Corman (Elsaute)

5 points: M. Hermant (Ster-Francorchamps), L. Bayard (Hombourg), J. Cuypers (Aubel), J. Doutreloup (Sprimont B), T. Pauporté (Aubel), S. Nelissen (Sprimont B), S. Meunier (Hombourg), Z. Benlahbib (FC Eupen), M. Corman (Elsaute), M. Fedsoseew (Sprimont B), C. Schonbrodt (Hombourg), F. Temsamani (Aubel), R. Krings (Malmedy)

4 points: J. Nsumbu (FC Eupen), H. Lefort (Elsaute), N. Maréchal (Elsaute), W. Allarassem (Sprimont B), T. Bauwens (Hombourg), M. Lahaye (Aubel), J. Nsimbalusinga (Melen), T. Beckers (Hombourg)

3 points: J. Dardenne (Ster-Francorchamps), A. Baltus (Hombourg), T. D’Affnay (Elsaute), T. Schnackers (Hombourg), C. Piette (Elsaute), A. Domken (Ster-Francorchamps), G. Custinne (Malmedy), I. Calisgan (Ster-Francorchamps), B. Delhez (Ster-Francorchamps), F. Campo (Elsaute), N. Claessens (Sprimont B)

2 points: M. Kerff (Aubel), H. Simon (Malmedy), L. Dumoulin (Melen), A. Rodriguez (Melen), M. Ferretti (Melen), T. Thelen (Ster-Francorchamps), N. Manteca (Aubel), B. Laschet (FC Eupen), E. Pedrosimao (Sprimont B), W. Spits (Aubel), M. François (Elsaute), L. Rozein (FC Eupen), Q. Jacob (Malmedy), T. Vronen (Ster-Francorchamps), E. Domingos Neves (Melen),

1 point: E. Dreessen (FC Eupen), L. Tonkovic (FC Eupen), L. D’Argent (FC Eupen), A. Heudt (Hombourg), M. Mottoule (Melen), M. Filali (Elsaute), Z. Mennicken (FC Eupen), A. Charef (Aubel), B. Colle (FC Eupen), Y. Rindone (Sprimont B), A. Bougnet (Melen), J. Restiglian (Ster-Francorchamps), N. Mathonet (Malmedy), O. Kivrak (Malmedy), M. Mottoulle (Melen), D. Meunier (Hombourg), R. Schins (FC Eupen), A. Gaspar (Sprimont B), G. Ndofunsu (Ster-Francorchamps), D. Rogister (Elsaute).

Le classement des buteurs en P1

10 buts: H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), T. Turco (Beaufays), F. Turco (Beaufays)

9 buts: K. Cossalter (Hannut), J. Licour (Fize), T. Bauwens (Hombourg)

7 buts: A. Crosset (Malmedy), A. Domken (Ster-Francorchamps), V. Vigil Bajo (Geer), N. Nijhof (Malmedy), J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha), P. Nuozzi (Ougrée)

6 buts: A. Guilmi (Ougrée), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), T. Scheffer (Ster-Francorchamps)

5 buts: C. Laschet (FC Eupen), L. Messina (Geer), A. Formica (Hannut), K. Adam (Wanze/Bas-Oha), R. Venner (Faimes), M. Corman (Elsaute), T. Pauporté (Aubel), B. Vandervost (Fize), B. Deville (Elsaute), T. Namotte (UCE Liège), A. Cokgezen (Geer)

4 buts: D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), N. Henrot (Hannut), W. Allarassem (Sprimont B), J. Gonzalez (Sprimont B), I. El Ghoulbzouri (Ougrée), A. Keita (Melen), D. Vanaschen (FC Eupen), S. Ettitchi (Ougrée), K. Fassin (Elsaute), F. Henke (Melen), A. Docquier (Geer), A. Baltus (Hombourg), A. Krafft (FC Eupen), S. Henrot (Hannut)

3 buts: M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), J. Roggemans (Elsaute), B. Renson (Faimes), T. Wagemans (Fize), C. Angislan (UCE Liège), L. Demelenne (Melen), J. Haydan (UCE Liège), M. Schwontzen (Hombourg), T. Thelen (Ster-Francorchamps), R. Denis (Malmedy), E. Domingos Neves (Melen), G. Deville (Elsaute), J. Tamoh (Faimes), M. Mottoulle (Melen), M. Diallo (Aubel), P. Dirix (Elsaute), T. D’Affnay (Elsaute), F. Campo (Elsaute), F. Temsamani (Aubel), J. Nsumbu (FC Eupen).

2 buts: G. Goose (Wanze/Bas-Oha), G. Pasteels (Hannut), B. Dreezen (UCE Liège), H. Lefort (Elsaute), J-Y Colling (Aubel), S. Gilis (Ster-Francorchamps), R. Schins (FC Eupen), W. Spits (Aubel), Y. Charef (Aubel), N. Maréchal (Elsaute), Z. Benlahbib (FC Eupen), F. Samray (Malmedy), C. Meyer (FC Eupen), C. Remacle (Aubel), S. Denorme (Wanze/Bas-Oha), L. Foguenne (Beaufays), J. Dardenne (Ster-Francorchamps), G. Joao (Ster-Francorchamps), P. Moulin (Wanze/Bas-Oha), D. Meunier (Hombourg), M. Diané (Elsaute), A. Dohogne (Elsaute), S. Bouhriss (Geer)

1 but: J. Hayden (UCE Liège), D. Denruyter (Fize), L. Diomande (Faimes), S. Colson (Elsaute), J. Bosson (Beaufays), J. Mololi (Melen), K. Sbaa (Fize), Y. Eyckmans (Fize), E. Da Silva (Fize), C. Schonbrodt (Hombourg), M. Genaux (Beaufays), L. Tudisco (UCE Liège), P. Mottet (Wanze/Bas-Oha), A. Bucak (Malmedy), M. Thans (Beaufays), A. Manirakiza (Beaufays), R. Lonneux (Melen), G. Simon (Faimes), J. Cwynar (Hannut), A. Kondi (Ougrée), M. Mottoule (Melen), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), A. Geuns (Hannut), A. Grommen (Faimes), R. Jacob (Malmedy), C. Piette (Elsaute), A. Modica (Sprimont B), T. Honay (Wanze/Bas-Oha), P-L. Ngengele (Sprimont B), R. Ordonez (FC Eupen), E. Dreessen (FC Eupen), P. Erivelton (Fize), F. Fourneau (Ougrée), F. Memeti (Melen), C. Bemelmans (UCE Liège), M. Crotteux (Hannut), A. Fadda (Geer), G. Custinne (Malmedy), L. Bayard (Hombourg), T. Beckers (Hombourg), A. Gillard (Fize), P. Bibombe (Sprimont B), A. Hauteclair (Geer), Q. Jacob (Malmedy), H. Simon (Malmedy), I. Ipanga (Sprimont B), M. Carrea (Sprimont B), M. Mascolo (Melen), A. El Boussetaoui (Melen), A. Manirakiza (Beaufays), R. Demaerschalk (Fize), M. Mihesso (Fize), A. Niro (Aubel), D. Beltrame (Ougrée), F. Bousfia (Ougrée), J. Restiglian (Ster-Francorchamps), M. Degueldre (Hombourg), O. Kivrak (Malmedy), W. Afkir (UCE Liège), S. Georges (Geer), I. Calisgan (Ster-Francorchamps), A. Gaspar (Sprimont B), B. Colle (FC Eupen), J. Fumagalli (FC Eupen), A. Petitpré (Faimes), E. Ruiz (Sprimont B), E. Landu (UCE Liège), C. Willem (Aubel), L. Polet (Beaufays).