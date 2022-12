Basket-ball: Fabrice Leemans officialisé à Welkenraedt (P1)

L’info est officialisée à présent: Fabrice Leemans poursuivra pour le reste de la saison à la tête du groupe.

« Retrouver du plaisir entre nous »

"On va essayer de retrouver du plaisir entre nous…", expliquait le nouveau coach de Welkenraedt. " Se faire plaisir sur et surtout en dehors du terrain. En espérant que les trois absents lors de notre dernier match reprennent avec la même envie que les cinq présents.

Ainsi, on va pouvoir gagner quelques matchs au second tour. Le plus dur pour moi, c’est de retrouver du souffle pour parler au temps-mort ! "

Actuellement dernier avec deux victoires en onze sorties, Welkenraedt aura pour seul objectif sportif de tenter de décrocher le maintien.