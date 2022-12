Remise des RACB Awards: Baguette, Neuville et Weerts dans le top 5

Dans le classement établi par un jury composé de journalistes du sport automobile, la deuxième marche du podium est revenue à Bertrand Baguette. Le pilote de Nivezé est devenu champion en Super GT500 au Japon alors qu’il avait rejoint Nissan en début d’année seulement. Il a devancé d’une place Thierry Neuville, vainqueur de deux manches dans le championnat du monde des rallyes. Charles Weerts se classait cinquième, récompensant comme il se doit son troisième titre en GT World Challenge Sprint. Un peu plus loin, on pointait encore le huitième rang de Gino Bux, sacré vice-champion de Belgique des rallyes pour sa première saison dans la catégorie reine.

Même si l’équipe WRT, chère à Vincent Vosse et Yves Weerts, n’a pas décroché cette fois le titre de "Team of the Year", elle faisait partie des trois nommés.

Cette remise des RACB Awards a également été marquée par la montée sur la scène de la vingtaine de pilotes ayant disputé les FIA Motorsport Games cet automne. Troisième parmi les septante-deux nations participantes, la délégation belge a terminé sur le podium final avec deux médailles d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze, dont une récoltée par le jeune pilote de Xhendelesse, Romuald Demelenne, en Cross Car Junior.