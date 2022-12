Bilan, analyse et capés à la trêve en P2B : Mauvais début de saison pour les équipes du Plateau (Minerois, Battice, Herve)

L’équipe liégeoise, composée d’anciens joueurs de nationale, a aligné sept victoires successives pour s’isoler en tête. Cette belle équipe est tombée sur un Rechain en état de grâce lors de la huitième journée. Les Rechaintois s’imposent 0-2 à Tilleur. Depuis lors, les Métallos sont redescendus à la cinquième place, et n’ont remporté qu’une seule rencontre. L’annonce du futur retrait du président Gaëtan Dell’Aera en fin de saison ne les aide pas.

2. Le limogeage de Delangre à Tilff

L’équipe de Tilff est la seule à suivre le rythme imposé par Tilleur dans cette première partie de saison. La méthode Delangre semble fonctionner, comme à Fléron auparavant. Cependant, en interne, la méthode ne plaît plus trop à certains cadres de l’équipe. Le président Pascal Dal Pont limoge l’ancien coach du Sporting de Charleroi pour le remplacer deux jours plus tard par Jean-Marie Raucq, qui avait rendu son tablier à l’UCE Liège (P1) une semaine auparavant. Les Porais sont premiers exæquo avec Saive, la grosse surprise de cette première partie du championnat. Les Sylvatiens, entraînés par l’ancien (entre autres) elsautois Christian Baratte, s’accrochent à cette première place.

3. L’Espoir Minerois démarre très mal

Le samedi 22 octobre 2022, c’est la première victoire de la saison pour l’Espoir Minerois de Gino Piol. Il aura fallu attendre la 11e journée de championnat pour voir les Thimistériens s’imposer, qui plus est dans un derby face à Herve. C’est évidemment un tournant de la saison, car la bande à Piol a complètement redressé la barre pour se retrouver douzième avec 17 points. Ceux-ci ont d’ailleurs encore un rôle à jouer pour la deuxième tranche, dans laquelle les Minerois sont troisièmes à seulement trois unités de Blegny et Saive.

4. L’arrêt de la JS Liégeoise

Le 14 novembre, le président du club de la JS Liégeois Adriano Sebastao annonce qu’il a décidé de déclarer forfait pour le restant de la saison. Le coût des infrastructures (ceux-ci louaient le CREF de Blegny) et "des problèmes internes" auront eu raison de ce sympathique club fondé il y a cinq années. Du coup, il n’y a plus (sauf catastrophe des clubs liégeois en nationale) qu’une seule place descendante.

5. Battice déçoit, mais remonte…

Avec l’arrivée de l’ancien du Stade Disonais Arnaud Winandts, les hommes du président Delicour avaient sur papier une équipe pour jouer le top 5.

Cependant, les Batticiens ont, comme les autres équipes du Plateau de Herve, connu un départ difficile. Les hommes du joueur-entraîneur Benjamin Maréchal ont évidemment des circonstances atténuantes. L’ancien meneur de jeu du Stade Disonais et du RFC Liège n’a pas vraiment su aligner deux fois la même équipe, tant celle-ci a été minée par les blessures.

Les hommes du Fort finissent cette première moitié de saison à la dixième place, à seulement neuf points de la cinquième place.

6. Olne tournera une page fin de saison

Lors de la dernière journée de championnat de cette année civile, l’emblématique coach de l’équipe d’Olne Boris Lambert annonce qu’il ne fera pas de dixième saison à la tête des Vert et Blanc.

C’est évidemment la fin d’un cycle du côté du stade de la rue Bouteille.

Boris Lambert aura quand même réussi à mener le club jusqu’en P2 pour la première fois de son histoire. Il ne reste plus qu’un demi-championnat pour maintenir le club cher au président Fassotte dans cette P2B pour une troisième saison d’affilée.

Le commentaire de Phlippe Duchesne (correspondant l’Avenir Verviers)

Indécis à chaque niveau

Phlippe Duchesne. ©Eda Eric Muller

Cette première partie de saison fut assez disputée. Tilleur avait pris les devants et a remporté la première tranche, avant de rentrer dans le rang. Après l’éviction d’Étienne Delangre, remplacé par Jean-Marie Raucq, Tilff mène la danse. Avec eux: Saive, de l’ancien entraîneur elsautois Christian Baratte. Cela devrait se jouer entre ces deux-là pour les lauriers. Derrière ce duo, Blegny suit à quatre points. Les Warsagiens (5e), emmenés par Vivien Forthomme, chercheront la régularité qu’ils n’ont pas eue depuis le début de saison. Après des départs catastrophiques, Battice, Herve et La Minerie vont continuer leur remontée et, qui sait, accrocher une place au tour final.

Dans la lutte pour le maintien, il ne reste plus qu’une place de descendant avec l’arrêt de la JS Liège. Cette lutte ne pourrait concerner que trois clubs: Oupeye, Olne et Aubel B. Si les deux derniers cités possèdent respectivement cinq et six points d’avance sur les deux cercles qui les précèdent, ceux-ci défendront chèrement leur peau. Avec un viatique d’au moins dix points d’avance, les équipes du Plateau de Herve semblent à l’abri, tout comme Rechain qui pourra jouer sans pression le second tour.

Ballon d’or P2B 2022-2023 : Salim Farssi (Battice) en tête

Salim Farssi (Battice) totalise actuellement 59 points en tête du classement. ©EDA JR Marot

Le vote du correspondant

Philippe Duchesne (l’Avenir Verviers): Farssi (Battice) 10, Schurgers (Espoir Minerois) 8, Winandts (Battice) 6, Galère (Warsage) 4, Simonis (Herve) 2.

Le vote des entraîneurs

David Malta (Aubel B):

Mbazoa (Warsage) 9, Schurgers (Espoir Minerois) 6, Das (Herve) 3.

Benjamin Marechal (Battice):

Mbazoa (Warsage) 9, Lonneux (Rechain) 6, B. Thomsin (Espoir Minerois) 3.

Ben Joly (Herve):

Farssi (Battice) 9, Ernst (Rechain) 6, Winandts (Battice) 3.

Gino Piol (Espoir Minerois):

Farssi (Battice) 9, Delcour (Battice) 6, Douhard (Herve) 3.

Boris Lambert (Olne):

Farssi (Battice) 9, De La Cruz (Herve) 6, Mbazoa (Warsage) 3

Marc Ansion (Rechain):

Farssi (Battice) 9, Galère (Warsage) 6, Limbourg (Herve) 3.

Vivien Forthomme (Warsage):

Kever (Espoir Minerois) 9, Douhard (Herve) 6, Lonneux (Rechain) 3.

Classement complet

59 points: Farssi (Battice).

43 points: Lonneux (Rechain).

38 points: Winandts (Battice).

34 points: Schurgers (Espoir Minerois).

33 points: Galère (Warsage).

30 points: Douhard (Herve).

29 points: Mbazoa (Warsage).

20 points: Limbourg (Herve).

18 points: D. De Zorzi (Olne).

17 points: Delcour (Battice), Kever (Espoir Minerois).

13 points: Ernst (Rechain), Xhonneux (Aubel B).

12 points: Bemelmans (Espoir Minerois).

11 points: Magain (Olne).

10 points: Smets (Herve), J. Thomsin (Espoir Minerois).

9 points: Hougrand (Battice), Lucchese (Espoir Minerois), Masovic (Wasarge), Morrier (Herve), T. Pfaff (Rechain), Simonis (Herve).

8 points: C. Beckers (Aubel B), Closset (Herve), Colpin (Warsage), Dumont (Rechain), Kariger (Olne), Mosca (Battice), Nols (Aubel B), Penga (Battice), Porrovecchio (Warsage).

7 points: De La Cruz (Herve), Finck (Aubel B), Legros (Olne), Lekeu (Espoir Minerois), Lindemann (Warsage), Massart (Olne), P. Pesser (Aubel B), Presti (Espoir Minerois), Royen (Olne), Saccaro (Olne), Tricha (Aubel B), Vanderbeck (Warsage).

6 points: Amory (Herve), F. Crits (Rechain), G. Crits (Rechain), Gaillard (Espoir Minerois), Hamdi (Herve), Janssen (Battice), Lenaerts (Olne), Moll (Rechain).

5 points: Baumans (Aubel B), Collin (Olne), F. De Zorzi (Olne), W. Ernst (Aubel B), Frana (Rechain), Lebeau (Herve), Lennertz (Aubel B), Mailleu (Aubel B), Marique (Herve), B. Thomsin (Espoir Minerois), Vervier (Espoir Minerois).

4 points: Beuken (Aubel B), Hungs (Warsage), La Mantia (Rechain), Lusinga (Battice), Meyers (Warsage), J. Pfaff (Rechain), A. Smits (Aubel B).

3 points: Arend (Espoir Minerois), Bonaventure (Olne), Botero (Battice), Bracher (Espoir Minerois), Ciammaglichela (Battice), Corin (Espoir Minerois), Das (Herve), Deflem (Warsage), C. Dejalle (Aubel B), Desmit (Warsage), Difaria (Aubel B), Guyot (Rechain), Pelsser (Warsage), Ramirez (Battice), Rubacka (Aubel B), A. Spits (Aubel B), Volders (Olne).

2 points: Bertrand (Aubel B), Binet (Olne), Bressani (Herve), Cloes (Aubel B), Diallo (Aubel B), Ernst (Warsage), Esposito (Battice), Goffart (Aubel B), Jochmans (Olne), Malta (Aubel B), Parmentier (Battice), Rbib (Rechain), Scherpereel (Warsage), Smets (Rechain), Tecqmenne (Olne), Bastin (Herve).

1 point: A. Charef (Aubel B), Collard (Rechain), Crasset (Warsage), Dumont (Aubel B), Duthoo (Aubel B), G. Fossion (Battice), Khakid (Espoir Minerois), Nellissen (Warsage), B. Pirard (Olne), Sluysmans (Warsage), Vervier (Herve).