Une Cup réservée aux Citroën C3 Rally2 et organisée par le Malmédien Jean-François Elst

Le dernier championnat de Belgique des rallyes a permis à Citroën de remporter un titre supplémentaire grâce au Français Stéphane Lefebvre, devenu le nouveau numéro un dans notre pays. Il ne fut toutefois pas le seul à défendre les couleurs du constructeur d’Outre-quiévrain. Des pilotes régionaux comme Maxime Potty ou Pierre Hubin ont animé plusieurs épreuves routières au volant d’une Citroën C3 Rally2. De quoi donner des idées aux responsables de la Stellantis Motorsport Rally Cup Belux qui mettait déjà aux prises des Peugeot 208 Rally4 et Opel Corsa Rally4. Dès la prochaine saison, l’importateur belge défraiera à nouveau la chronique en organisant une Citroën C3 Rally2 Cup. Comme son nom l’indique, elle sera exclusivement ouverte aux Citroën C3 de la catégorie reine et sera disputée lors de six manches du championnat de Belgique (South Belgian, TAC, Wallonie, Ypres, East Belgian et Spa).