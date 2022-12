Bilan, analyse, capés et buteurs à la trêve en P2C: Sart, Amblève, Verviers ou Trois-Frontières, qui pour déloger Stavelot ?

Amblève – Stavelot, c’est l’affiche de la première journée de championnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Stavelotains ne loupent pas leur entrée en matière. 0-5, le score est sans appel.

"Surtout, ne nous enflammons pas ! Amblève n’a pas une laide équipe, loin de là. Ça a simplement très bien tourné pour nous", tempérait le mentor Julien Godard. Il n’aurait pas pu mieux dire puisque ses hommes retombent les pieds sur terre pas moins de sept jours plus tard. À domicile, ils s’inclinent 1-2 contre Sart.

2. Welkenraedt débloque enfin son compteur

0 sur 18, c’est le triste bilan affiché par les Welkenraedtois. Pour les promus, ce début de campagne en P2C est un véritable calvaire. Le 23 septembre marque la fin de cette période de disette. Ils profitent de la visite du voisin calaminois (2-1) pour débloquer leur compteur points. La machine est lancée, les victoires s’enchaînent et le petit poucet prend confiance. Il se permet même de terminer l’année par des victoires à Amblève (0-1) et contre Stavelot (2-1). Le T1 Greg Degotte n’est pas loin de réussir son pari fou: sauver Welkenraedt.

3. Waimes Faymonville s’enfonce dangereusement

Une fusion tardive, un noyau construit à la hâte, on s’attendait à ce que Waimes Faymonville vive une saison difficile. Pourtant, l’entame de championnat est prometteuse et les Fagnards réalisent un très beau 6 sur 6. Malheureusement, ce n’est qu’un feu de paille et les hommes de Jean-Claude Sonnet vont ensuite de désillusion en désillusion. Leur dernière victoire remonte au 21 août, leur dernier partage au 30 octobre. Contre Sart, bien que menés de deux buts, ils arrachent le point de l’espoir. Mais depuis lors, plus rien ! Si ce n’est une descente infernale au classement et une bien triste dernière place.

4. Michel Damoiseau, premier entraîneur remercié

"Les résultats ne sont pas ceux espérés et, après la défaite contre Welkenraedt, Michel n’est pas remonté à la buvette après le match. Il aurait dû être là pour soutenir le groupe. Nous avons donc pris la décision de ne pas poursuivre notre collaboration", justifiait le président calaminois Vincent Hubert. C’est son T2 Mike Hendrick qui a pris le relais.

Un mois plus tard, le 27 octobre, c’est au tour de Tommy Chiragarhula de prendre la porte aux Hautes Fagnes. Avec Grégory Hendrick aux commandes, très peu de choses changent et les Fagnards s’enfoncent inexorablement.

5. Amblève est champion d’automne

La lourde défaite d’Amblève lors de la 1ère journée de championnat a le don de booster les Germanophones. Ils profitent de la visite de Sart (2-1), le 20 novembre, pour s’offrir une dixième victoire et surtout le titre honorifique de champion d’automne. Ils déchantent rapidement puisque, avec deux défaites et un nul, l’année se termine nettement moins bien pour eux.

6. La remontada pour Stavelot, les larmes pour Sart

Lors de la 17e journée de championnat, Sart reçoit le leader stavelotain et a l’occasion de le dépasser en cas de victoire. Avec deux buts d’avance à dix minutes du terme, les hommes de Rudy Siebenbour sont sur du velours. Du moins, c’est ce qu’ils pensent. Sorti de sa boîte, le joker stavelotain Nicolas Nemes fait basculer la rencontre en plantant deux des trois buts des siens. Le coup est dur pour les Sartois qui voient ainsi Stavelot s’envoler.

Le commentaire de Jean-Philippe Hendrikx (correspondant l’Avenir Verviers)

Vous avez dit bêtises ?

Jean-Philippe Hendrikx.

"C’est vous le journaliste qui écrit des bêtises ?" Le 21 août, au moment de pénétrer dans les installations de Stavelot, c’est par cette charmante question que votre serviteur est accueilli. Monsieur Ticket, appelons-le comme ça, ne semble pas ravi de nous voir. Il faut dire que nous n’avons pas hésité à pointer ses protégés comme les principaux favoris de la série. Humour ou véritable coup de gueule, la seconde option est vite retenue. Malgré notre insistance, il refuse le droit de réponse que nous lui proposons. De notre côté, nous regrettons bien sûr d’avoir joué à ce jeu stupide des pronostics. Car en P2, il n’y a plus de place pour le jeu et l’amusement. Les enjeux sont bien trop importants !

Quatre mois plus tard, l’heure des premiers bilans a sonné. Et là, surprise ! Nous étions dans le bon ! Et moi qui pensais ne pas être très doué à ce petit jeu. Ayons quand même l’honnêteté de reconnaître que nous n’avions pas raison sur toute la ligne. Trois-Frontières n’est pas à la place attendue, Verviers ne déçoit absolument pas et les Hautes Fagnes sont à la peine. Il est à présent temps de se projeter en fin de saison. Va-t-on oser les pronostics ? Bien sûr que oui ! En bas de tableau, on voit mal les Hautes Fagnes et Waimes Faymonville s’en sortir. En haut, et dans l’ordre, nous mettons Stavelot, le RCS Verviers et Trois-Frontières. Aïe ! Monsieur Ticket ne va pas être content…

Ballon d’or P2C 2022-2023: Johan Troch (Stavelot) en tête

Le vote du correspondant

Jean-Philippe Hendrikx (L’Avenir): M. Ben Sellam (RCS Verviers) 10, L. Meessen (La Calamine B) 8, J. Thys (Stavelot) 6, N. Prévot (Trois-Ponts) 4, Q. Balhan (Sart) 2.

Le vote des entraîneurs

Robin Demarteau (Amblève):

Q. Balhan (Sart) 9, I. Aksu (Emmels) 6, C. Brissinck (Stavelot) 3.

Benoît Lousberg (Emmels):

M. Ben Sellam (RCS Veviers) 9, L. Meessen (La Calamine B) 6, J. Ekissi (Amblève) 3.

Olivier Laffineur (Franchimont):

W. Belle (La Calamine B) 9, T. Finck (Recht) 6, Ro. Boemer (Weywertz) 3.

Grégory Hendrick (Hautes Fagnes):

K. Sarpong (Rocherath) 9, J. Troch (Stavelot) 6, J. Picquereau (Emmels) 3.

Jessy Dionsio (Heusy):

C. Brissinck (Stavelot) 9, S. Bertrand (Trois-Ponts) 6, D. Rauw (Weywertz) 3.

Mike Hendrick (La Calamine B):

J. Troch (Stavelot) 9, T. Finck (Recht) 6, F. Thelen (Welkenraedt) 3.

Jérôme Stark (Recht):

J. Thys (Stavelot) 9, J. Ekissi (Amblève) 6, I. Aksu (Emmels) 3.

Stefan Bongard (Rocherath):

E. Oluoch (RCS Verviers) 9, A. Boucha (Stavelot) 6, T. Hagelstein (FC3F) 3.

Rudy Siebenbour (Sart):

P. Legenvre (La Calamine B) 9, C. Brissinck (Stavelot) 6, L. Roderburg (Amblève) 3.

Julien Godard (Stavelot):

D. Sow (Weywertz) 9, J. Ekissi (Amblève) 6, Q. Balhan (Sart) 3.

Fabrice Burdziak (Trois Frontières):

J. Troch (Stavelot) 9, M. Ben Sellam (RCS Verviers) 6, J. Ekissi (Amblève) 3.

Grégory Rondeux (Trois-Ponts):

M. Giet (Stavelot) 9, K. Sarpong (Rocherath) 6, R. Collignon (Recht) 3.

G. De Luca (RCS Verviers):

J. Troch (Stavelot) 9, D. Flagothier (H. Fagnes) 6, D. Rauw (Weywertz) 3.

J-Claude Sonnet (Waimes Faymonville):

A. Heukemes (Amblève) 9, N. Prévot (Trois-Ponts) 6, S. Michel (Recht) 3.

Grégory Degotte (Welkenraedt):

J. Troch (Stavelot) 9, I. Aksu (Emmels) 6, E. Oluoch (RCS Verviers) 3.

Benjamin De Vuyst (Weywertz):

J-S. Dohogne (Sart) 9, S. Krings (Recht) 6, J-P. Peso (Stavelot) 3.

Classement complet

51 points: Troch (Stavelot).

48 points:Meessen (La Calamine B).

43 points:Ekissi (Amblève).

36 points: Ben Sallam (Verviers).

34 points:Prévot (T-Ponts).

32 points:Aksu (Emmels).

27 points: Brissinck (Stavelot).

25 points: Flagothier (Hautes Fagnes), Finck (Recht), Balhan (Sart).

24 points: Thys (Stavelot).

23 points: Heukemes (Amblève), C. Vilz (Rocherath).

22 points:Hurdebise (Franchimont).

21 points:Dethier (Rocherath).

20 points: Belle (La Calamine B), Bertrand (T-Ponts).

19 points: Fankem (Emmels), Willems (Heusy), Sarpong (Rocherath), Dohogne (Sart), Oluoch (Verviers).

18 points:Picquereau (Emmels).

17 points: Roderburg (Amblève).

16 points:Dufour (Franchimont), Röhl (Rocherath).

15 points: Michel (Recht), Rauw (Weywertz).

14 points: Piette (Hautes Fagnes), Pothen (Rocherath), Giet (Stavelot).

13 points: Blondiaux (Heusy), Nicolaije (La Calamine B), Colin (Stavelot), Mejdoubi (Verviers), Massat (Waimes Faymonv.), Reep (Welkenraedt), R. Boemer (Weywertz).

12 points:Degueldre (La Calamine B), Krings (Recht), A. Ganser (Rocherath), Keller (Sart), Cornet (FC3F), Camara (Verviers), Diederen (Verviers), Bungart (Weywertz), Sow (Weywertz).

11 points: Mollers (Hautes Fagnes), Kuavita (Heusy), Lejeune (Recht), Jérôme (Stavelot), Krauth (FC3F), Masset (FC3F), Thelen (Welkenraedt), Vilz (Weywertz).

10 points: Kalf (Emmels), Vitrier (Franchimont), Grosjean (Sart), Boucha (Stavelot), Giuliano (Stavelot), Hagelstein (FC3F), Kudura (FC3F), Salimou (FC3F), E. Maréchal (Waimes Faymonv.), Nagui (Waimes Faymonv.), Jacobs (Weywertz).

9 points:Henrion (Franchimont), Kroha (La Calamine B), Legenvre (La Calamine B), Collignon (Recht), Magney (Recht), Schumacher (Recht), Colin (Sart), Evrard (Sart), Geron (T-Ponts), Deraoui (Verviers), Sy (Verviers), M. Selak (Welkenraedt), Sabitov (Welkenraedt).

8 points: Zeimmes (Amblève), Vronen (Hautes Fagnes), Zanzen (Hautes Fagnes), R. Lejeune (Heusy), Bastin (Recht), Kalac (Stavelot), Jacob (T-Ponts), Schmitz (T-Ponts), Jérosme (Verviers), Lennertz (Welkenraedt).

7 points: Tasset (Emmels), Vicqueray (Franchimont), Dehon (Hautes Fagnes), Dohogne (Hautes Fagnes), Brixhe (Heusy), Chauveheid (Heusy), Fagnan-Polis (Heusy), Langer (Recht), Najdawi (Sart), Speder (Sart), Peso (Stavelot), Soares (FC3F), Cordonnier (T-Ponts), Perazzelli (Verviers), Alcabir (Waimes Faymonv.), Monie (Waimes Faymonv.), Teheux (Waimes Faymonv.), Elsen (Weywertz), Ordonez (Weywertz).

6 points: Hilgers (Amblève), Johanns (Amblève), Meessen (Amblève), Willems (Amblève), Gaillard (Emmels), Mausen (Emmels), Benken (Hautes Fagnes), Koch (Hautes Fagnes), Lolos (Heusy), Gillet (Sart), Jakic (Sart), Flammang (T-Ponts), Georis (T-Ponts), Habotte (T-Ponts), Legrand (T-Ponts), Bourhaba (Verviers), Boucha (Waimes Faymonv.), Dohm (Welkenraedt), Launoy (Welkenraedt), Plom (Welkenraedt).

5 points:Goenen (Amblève), L. Mertes (Amblève), Parmentier (Emmels), Noblué (Franchimont), Nizet (Hautes Fagnes), Liotta (Heusy), Nalbou (Heusy), A. Offerman (Heusy), Nkoumou (La Calamine B), Gabriel (Recht), Margraff (Recht), J. Ganser (Rocherath), Flagothier (Sart), Machu (Stavelot), Amata (FC3F), Frank (FC3F), Larue (FC3F), Denis (T-Ponts), Boulmalf (Verviers), Magain (Waimes Faymonv.), Collette (Welkenraedt), Corman (Welkenraedt), Nix (Welkenraedt), Thomas (Weywertz).

4 points: Jamar (Franchimont), Mathonet (Franchimont), F. Offerman (Heusy), Marlet (Rocherath), Depresseux (Sart), Léonard (Sart), Vandeberg (Sart), De Smet (Stavelot), Lukoki (Stavelot), Renardy (FC3F), Sangiovanni (FC3F), Dumez (T-Ponts), Machiroux (Verviers), Demirkazan (Waimes Faymonv.), Doucene (Waimes Faymonv.), Leloup (Waimes Faymonv.), Houbiers (Welkenraedt), Rompen (Welkenraedt), Ra.Boemer (Weywertz), Reuter (Weywertz).

3 points: Even (Amblève), Felten (Amblève), Veithen (Amblève), Henkes (Emmels), Radanovic (Emmels), D. Van Acker (Emmels), Demoulin (Franchimont), Gillet (Franchimont), Messotten (Franchimont), Simonis (Franchimont), Noël (Hautes Fagnes), Benaets (Heusy), Burguet (Heusy), Guerits (La Calamine B), Kamalandua (La Calamine B), Lux (La Calamine B), Hans (Recht), Nemes (Stavelot), Jungblut (FC3F), Pirnay (FC3F), Lebrun (T-Ponts), Krings (Waimes Faymonv.), Carlier (Welkenraedt), Kockelmann (Welkenraedt), Delhougne (Welkenraedt), Max.Heinen (Weywertz), Wehr (Weywertz).

2 points: Dahm (Amblève), Keller (Amblève), Bierberg (Emmels), Lausberg (Franchimont), Theysgens (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Hendrick (Hautes Fagnes), N. Henon (Hautes Fagnes), Arikha (Heusy), Tychon (La Calamine B), Aslan (La Calamine B), Backes (Recht), Küpper (Rocherath), Lambertz (Rocherath), Shema (Rocherath), Lemaire (Sart), Francois (FC3F), Gerrekens (FC3F), Hennes (FC3F), Arakaza (Verviers), Nagui (Verviers), Bruhl (Waimes Faymonv.), Catteuw (Waimes Faymonv.), Troisi (Waimes Faymonv.), Denis (Weywertz), Gladieux (Weywertz), Tibrea (Weywertz).

1 point: Gollac (Emmels), Heinen (Emmels), Heuse (Emmels), Kockelmann (Emmels), Kalbusch (Emmels), Schöpges (Emmels), S. Henon (Hautes Fagnes), Mangaya (Hautes Fagnes), Claes (La Calamine B), Delaire (La Calamine B), Hubert (La Calamine B), Mobi (La Calamine B), Nzuzi (La Calamine B), Krings (Recht), Trillet (Recht), Weynand (Recht), Gauthy (Sart), Heindrichs (Sart), Sorbi (Stavelot), Hagelstein (FC3F), Stassart (T-Ponts), Bertrand (Verviers), Nalbou (Waimes Faymonv.), Thomas (Waimes Faymonv.), L. Selak (Welkenraedt), Gross (Weywertz).

Classement complet des buteurs

15 buts: Belle (La Calamine B).

14 buts: Aksu (Emmels).

13 buts: Troch (Stavelot).

9 buts: Colin (Sart), Dumez (T-Ponts).

8 buts: Bongard (Rocherath), Ben Sallam (Verviers), Plom (Welkenraedt).

7 buts: R. Lejeune (Heusy), Collignon (Recht), J. Ganser (Rocherath), Masset (FC3F), Salimou (FC3F), Demirkazan (Waimes Faymonv.).

6 buts: Zeimmes (Amblève), Keller (Sart), Boucha (Stavelot), Fyon (Stavelot), Dongo (Verviers).

5 buts: Heukemes (Amblève), Dufour (Franchimont), Noblué (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), Pirnay (FC3F), Sangiovanni (FC3F), Deraoui (Verviers), Corman (Welkenraedt), Launoy (Welkenraedt).

4 buts: Johanns (Amblève), Meessen (Amblève), Gollac (Emmels), Bielen (Franchimont), Simonis (Franchimont), Piette (Hautes Fagnes), Liotta (Heusy), Lolos (Heusy), Bastin (Recht), Michel (Recht), Evrard (Sart), Gillet (Sart), Giuliano (Stavelot), Nemes (Stavelot), Cordonnier (T-Ponts), Georis (T-Ponts), Mejdoubi (Verviers), Doucene (Waimes Faymonv.), Jacobs (Weywertz).

3 buts: Ekissi (Amblève), Goenen (Amblève), Roderburg (Amblève), Gaillard (Emmels), Picquereau (Emmels), D. Van Acker (Emmels), Kamalandua (La Calamine B), Lejeune (Recht), Halmes (Rocherath), Küpper (Rocherath), Lambertz (Rocherath), Balhan (Sart), Dohogne (Sart), Giet (Stavelot), Kalac (Stavelot), Renardy (FC3F), Bertrand (T-Ponts), Alcabir (Waimes Faymonv.), Nagui (Waimes Faymonv.), Carlier (Welkenraedt), Rauw (Weywertz).

2 buts: Keller (Amblève), Demoulin (Franchimont), Henrion (Franchimont), Hurdebise (Franchimont), Lausberg (Franchimont), Theysgens (Franchimont), Dohogne (Hautes Fagnes), Benaets (Heusy), Kuavita (Heusy), Qualizza (Heusy), Ritrovato (Heusy), Guerits (La Calamine B), Van Melsen (La Calamine B), Magney (Recht), Marlet (Rocherath), Kudura (FC3F), Prévot (T-Ponts), Arakaza (Verviers), Dohm (Welkenraedt), Rompen (Welkenraedt), R. Boemer (Weywertz), Max.Heinen (Weywertz), Sow (Weywertz), Tibrea (Weywertz).

1 but: Jouck (Amblève), Veithen (Amblève), Rensonnet (Franchimont), Vitrier (Franchimont), N. Henon (Hautes Fagnes), Koch (Hautes Fagnes), Mangaya (Hautes Fagnes), Mollers (Hautes Fagnes), Spoden (Hautes Fagnes), Zanzen (Hautes Fagnes), Arikha (Heusy), Blondiaux (Heusy), Burguet (Heusy), A. Offerman (Heusy), Willems (Heusy), Brixhe (Heusy), Errens (La Calamine B), Legenvre (La Calamine B), Aslan (La Calamine B), Backes (Recht), Gabriel (Recht), S. Krings (Recht), M. Krings (Recht), Trillet (Recht), Dethier (Rocherath), Koole (Rocherath), Pothen (Rocherath), Datou (Sart), Depresseux (Sart), Brissinck (Stavelot), Lukoki (Stavelot), Machu (Stavelot), Peso (Stavelot), Sorbi (Stavelot), Amata (FC3F), Cornet (FC3F), Gouem (FC3F), Hagelstein (FC3F), Larue (FC3F), Soares (FC3F), Mata (FC3F), Lebrun (T-Ponts), Schmitz (T-Ponts), Boulmalf (Verviers), Bourhaba (Verviers), Camara (Verviers), Jérosme (Verviers), Machiroux (Verviers), Sy (Verviers), Magain (Waimes Faymonv.), Massa (Waimes Faymonv.), Monie (Waimes Faymonv.), Lennertz (Welkenraedt), Ra.Boemer (Weywertz), Elsen (Weywertz), Ordonez (Weywertz), Wehr (Weywertz).