Le 14 août, lors de la toute première journée du championnat, Honsfeld est battu 0-3 sur sa pelouse par Butgenbach. La suite nous confirmera qu’il s’agit bien d’une énorme surprise. C’est toujours de l’unique défaite du HSV qui trône en tête de la P3D et dispose de la meilleure défense. Malgré ces 17 rencontres sans la moindre défaite, Honsfeld ne survole pas un championnat plus disputé que jamais.

2. Éric Van Renterghem quitte Sart B

Quelques mois après avoir hissé Sart B en 3e provinciale, Éric Van Renterghem quitte son poste d’entraîneur. "C’est le choix de la raison, j’espère que cela donnera un coup de boost à l’équipe", expliquait-il. Depuis lors, Sart B a pris quelques points, a gagné une position au classement mais est toujours concerné par la lutte pour le maintien. Les hommes de Bruno Herman ont quatre équipes à leurs basques et devront se battre jusqu’au bout.

3. Butgenbach vire Steve Paquay

Quelques jours à peine après avoir infligé à Elsaute B sa première défaite de la saison (il y en aura une deuxième face à Walhorn), Butgenbach décide, à la surprise générale, de se séparer de son entraîneur. On reproche à Steve Paquay de ne pas donner assez de temps de jeu aux jeunes du club et de trop privilégier "les transferts". À l’époque, les Germanophones occupaient la 5e place à 4 points du leader. Aujourd’hui, avec Ludek Mach à sa tête, Butgenbach est toujours 5e mais compte 7 unités de retard (avec un match de moins). Si la première position n’est pas inaccessible, louper le tour final serait un terrible échec.

4. Propagande entre candidats au titre

Le samedi 22 octobre, Saint-Vith et Elsaute B se quittent sur un partage 2-2, avec des doublés signés Anthony Rogister et Yannick Hanssen. Les deux formations nous offrent un match d’un niveau digne de la P2 et confirment, qu’avec Honsfeld, ce sont les principaux candidats au titre de champion. Impossible de dire qui décrochera les lauriers, Jalhay et Butgenbach semblent également toujours bien dans le coup. Si ces dernières années, une équipe avait souvent fait "cavalier seul", ce n’est absolument pas le cas cette saison.

5. Delhez quitte Spa, Paquay y rebondit

Le 7 novembre, après une défaite 3-4 face à la SRU Verviers, Didier Delhez décide de quitter le navire spadois, déçu par la mentalité affichée par ses ouailles. "Je préfère faire un pas de côté plutôt que de me disputer. Les attitudes ainsi que le manque de respect et d’engagement de certains m’ont déçu", révélait l’ancien T1 spadois.Quelques jours plus tard, c’est Steve Paquay qui débarque du côté de la Geronstère. Si la grinta semble retrouvée, les Spadois courent toujours après une victoire sous l’ère Paquay.

6. Déjà trop tard pour Baelen ?

Le 1er novembre, après une défaite 0-3 face à Sart B, l’entraîneur de Baelen, Christophe Sangiovanni, remet sa démission. Depuis, Geoffrey Foguenne est arrivé mais Baelen occupe toujours la dernière place du classement malgré une troisième victoire (5-4) décrochée dans le derby face à Goé.Avec 11 point en 18 rencontres, les Baelenois n’ont plus le droit à l’erreur, ils doivent reprendre en force dès le mois de janvier.

Le commentaire de Stany Peremans (correspondant l’Avenir Verviers)

On mise tout sur Elsaute B pour coiffer tout le monde sur le poteau

Stany Peremans. ©imagesports.be

"Saint-Vith n’est pas le seul candidat au titre" était le titre de notre présentation de la saison. Nous ne nous étions pas trompés en vous annonçant que Butgenbach, Jalhay et Honsfeld seraient également dans la course au titre tandis que Xhoffraix, Walhorn et Elsaute B étaient sans doute plus que de sérieux outsiders.

Pas la peine de nous jeter des fleurs, il ne fallait pas être devin pour savoir que la P3D serait très disputée. Par contre, celui qui, à 12 (ou 13 pour certaines équipes) matches de la fin, peut nous donner LE futur champion est très fort. Jouons le jeu: Elsaute B coiffera tout le monde sur le poteau.

Sans surprise, c’est également très serré dans le bas du classement. Nous prédisions que les montants (Sart B et SRU Verviers) n’auraient pas facile, cela se confirme. Baelen est plus costaud que la saison dernière mais fait face à des adversaires bien plus coriaces qu’en P3C, la lanterne rouge n’est pas encore condamnée mais cela s’annonce compliqué.

Les véritables déceptions se nomment Spa (14e) et Lambermont (13e) mais Goé (11e) n’est pas beaucoup mieux loti. La dernière journée propose des Walhorn – Saint-Vith, Baelen – Elsaute B, Sart B – Spa, Goé – Jalhay ou Honsfeld – Xhoffraix. Que des affiches où l’enjeu pourrait être très important.

Ballon d’or P3D 2022-2023 : Carmelino Nito (Butgenbach) en tête

Le vote du correspondant

Stany Peremans (l’Avenir) : Rogister (Saint-Vith) 10, Quodbach (Goé) 8, Rogister (Elsaute B) 6, Lanckohr (Honsfeld) 4, Schrayen (Jalhay) 2.

Le vote des entraîneurs

Geoffrey Foguenne (Baelen):

Nito (Butgenbach) 9, Kessler (Butgenbach) 6, Hanssen (Elsaute B) 3.

Ludek Mach (Butgenbach):

Frère (Saint-Vith) 9, Dessaucy (Jalhay) 6, Lanckohr (Honsfeld) 3.

Jonathan Félix (Cornesse):

Donnay (Honsfeld) 9, Hanssen (Elsaute B) 6, Pirotte (Sart B) 3.

Dejan Botic (Elsaute B):

Rogister (Saint-Vith) 9, Donnay (Honsfeld) 6, Quodbach (Goé) 3.

Michaël Weynand (Elsenborn):

Lanckohr (Honsfeld) 9, Rogister (Saint-Vith) 6, Lecloux (Elsaute B) 3.

Ludovic Lambert (Goé):

Musovic (Walhorn) 9, Nito (Butgenbach) 6, Dessaucy (Jalhay) 3.

Pascal Jost (Honsfeld):

Quodbach (Goé) 9, Courtois (Xhoffraix) 6, Musovic (Walhorn) 3.

Raphaël Sutera (Jalhay):

Donnay (Honsfeld) 9, Nito (Butgenbach) 6, Rogister (Saint-Vith) 3.

Quentin Demollin (Lambermont):

Rogister (Saint-Vith) 9, Nito (Butgenbach) 6, Aithmid (Butgenbach) 3.

Simon Braunleder (Lontzen):

Lejeune (Elsaute B) 9, Lanckohr (Honsfeld) 6, Lenz (Cornesse) 3.

Thierry Polis (Saint-Vith):

Lanckohr (Honsfeld) 9, Quodbach (Goé) 6, Nito (Butgenbach) 3.

Bruno Herman (Sart B):

Rogister (Saint-Vith) 9, Nito (Butgenbach) 6, Courtois (Xhoffraix) 3.

Steve Paquay (Spa):

Nito (Butgenbach) 9, Aithmid (Butgenbach) 6, Urbain (Butgenbach) 3.

Cédric Flon (SRU Verviers):

Jacinto (Saint-Vith) 9, Zinoune (Honsfeld) 6, Nito (Butgenbach) 3.

Stefano Francini (Walhorn):

Lanckohr (Honsfeld) 9, Nito (Butgenbach) 6, Rogister (Saint-Vith) 3.

Sylvain Henrard (Xhoffraix):

Jacinto (Saint-Vith) 9, Conrad (Honsfeld) 6, T. Simonis (Cornesse) 3.

Classement complet

67 points:Nito (Butgenbach).

65 points: Lanckohr (Honsfeld).

59 points: Rogister (Saint-Vith)

47 points: Quodbach (Goé).

35 points: Donnay (Honsfeld).

27 points:Jacinto (Saint-Vith).

24 points:Hanssen (Elsaute B).

20 points: Musovic (Walhorn).

19 points: Courtois (Xhoffraix).

18 points:Kessler (Butgenbach), N. Heinen (Elsenborn), Dessaucy et Schrayen (Jalhay).

17 points: Tixhon (Butganbach), Comoth (Elsenborn).

16 points: Petit (Baelen), Schartz (Spa), Demoulin (SRU Verviers).

15 points:Garroy (Cornesse), Koonen (Lontzen), Pirotte (Sart B).

14 points: D’Acquisto (Elsaute B), Marques-Robalo (Jalhay), Raxhon (Saint-Vith), Zander (Xhoffraix).

13 points:T. Simonis (Cornesse), Rogister (Elsaute B), Conrad (Honsfeld).

12 points:Aithmid (Butgenbach), Halkin (Cornesse), Lecloux (Elsaute B), Zinoune (Honsfeld), Volpe (Lambermont), Mauel (Lontzen), Bourguignon, Ad. Bruyère et M. Bruyère (Sart B), Jaspar (Spa), Fassin (SRU Verviers), Wyaime (Xhoffraix).

11 points:N. Kohnen (Butgenbach), Bormann (Honsfeld), Méant (Sart B), Bechoux (Spa), Mathieu (SRU Verviers), Woyaffe (Xhoffraix).

10 points:A. Mackels (Elsenborn), Fierens et Witwrouw (Goé), Kaulmann (Honsfeld), Letiexhe (Lambermont), Brandt (Lontzen), Hoffmann (Saint-Vith), Masson (Spa), Sabella (SRU Verviers), Herzhoff (Walhorn).

9 points:M. Pirnay, Sangiovanni et Voneche (Baelen), Lejoly, M. Lenz et Léonard (Cornesse), Lejeune et Vandermeulen (Elsaute B), Bastin et Y. Heinen (Elsenborn), Cremers et Larbuisson (Lambermont), Schlinkmann (Lontzen), Frère et Mulkin (Saint-Vith), Fassotte, Dupret et Passalacqua (SRU Verviers), Langhoor (Walhorn), Blaise (Xhoffraix).

8 points: J. Pirnay (Baelen), T. Jost (Butgenbach), Schwanen (Cornesse), Bouanani, Breuer et Schreurs (Elsaute B), Blanchy et Bodson (Goé), T. Sutera et Tefnin (Jalhay), Caliskan (Lambermont), Urfels (Saint-Vith), Bassleer (Sart B), Kocks (Walhorn), Diffels (Xhoffraix).

7 points:Denooz et Valle Prado (Baelen), Urbain (Butgenbach), Paulus (Cornesse), Hiligsmann et Njikam (Elsaute B), Heggen et Simon (Goé), R. Jost (Honsfeld), Ly (Jalhay), Lejeune (Lambermont), Paasch et Schmitz (Lontzen), Kriescher, Lambertz et Meyer (Walhorn), Pierry (Xhoffraix).

6 points: Vanderheyden (Baelen), Haas et Lukebadio (Butgenbach), Lejeune et Noël (Cornesse), Dederichs, Wattler et J. Wiesemes (Elsenborn), C. Lecocq (Jalhay), Barbette, Marino et Rosciglione (Lambermont), Bolmain et T. Strumphler (Lontzen), Schmitz (Saint-Vith), Ant. Bruyère et Waauf (Sart B), Gagban et Jor. Heindrichs (Spa), N. Paquay (SRU Verviers), Asanaj et Klöcker (Walhorn).

5 points: Loneux (Baelen), Schumacher (Butgenbach), Pierre (Cornesse), Bruels, Ti. Kistemann et T. Mackels (Elsenborn), Janssen et Rami (Goé), Dederichs, Fickers, Henkes et Peiffer (Honsfeld), Beaujean, Franssen, Mertens et Stembert (Jalhay), Ngjele et Schwanen (Lambermont), Emonts-Gast et Van Weersth (Lontzen), Stolsem (Sart B), Dalkenne (Spa), Guarisio (SRU Verviers), Aussems (Walhorn), Denis et Li. Giet (Xhoffraix).

4 points:Neyken et M. Pelzer (Baelen), Servaty (Butgenbach), Daukandt (Elsaute B), Scholl (Elsenborn), Denard (Goé), J. Reiners (Honsfeld), Fickers (Jalhay), M. Boukkalkoul, Naoussi et Sondron (Lambermont), Pesch (Lontzen), Pütters (Saint-Vith), Counotte, P. Custine et Jacquemin (Sart B), Haugustaine (Spa), Loffet (SRU Verviers), Dandrifosse, Pierre et Vanswieten (Xhoffraix).

3 points: Brandt, Jolly et Struvay (Baelen), Thapar (Butgenbach), Frisée et Jamagne (Cornesse), Maréchal (Elsaute B), Gengler et Rauw (Elsenborn), Avermaet, J. Lepaon et T. Lepaon (Goé), Hendrick et Archambeau (Jalhay), Boudabza et Grétry (Lambermont), Antonio Eclesiaste, Franken et Groteklaes (Lontzen), Biermans et Schoonbroodt (Saint-Vith), Evrard, Pirnay, Schmitz et Vandeberg (Sart B), Grandjean (Spa), Maréchal (SRU Verviers), Hocks, Lefranc, Wieder et Willems (Walhorn), J. Bodarwé (Xhoffraix).

2 points: Collings et Derousseau (Baelen), Y. Jost et Kerstges (Butgenbach), Moreau et Van Acker (Cornesse), El Abbadi et Ameur (Elsaute B), Spee (Elsenborn), Alario, Rox et Vanderthommen (Goé), Pe. Jost et Theodor (Honsfeld), Hupperts et Theysgens (Jalhay), Brixhe et Gristina (Lambermont), Hoenen, Klein et Vandermeulen (Lontzen), Annibale et Kohn (Saint-Vith), Drouguet, Lejeune et Louis (Sart B), Brisbois, Brundseaux, Jamotte, Mathieu et Renard (Spa), Heinen et Laurent (SRU Verviers), Evertz et Reul (Walhorn).

1 point: Baudon, Eussen, Krafft, Noël et A. Toudy (Baelen), Lejoly, Richter et Theisen (Butgenbach), Donnay et Wadeleux (Cornesse), Burelli, Filali, Tergui et Wirtzfeld (Elsaute B), Bandjutu, Pietquin et Sandmeier (Goé), Moutschen et G. Reiners (Honsfeld), Ermis (Lambermont), Preis et Theissen (Lontzen), Doutrelepont et Gauthy (Sart B), Duckers, Farez, Schmitz et K. Yuruk (Spa), Ohn (Walhorn), M. Bernard et Neuville (Xhoffraix).

Les buteurs en P3D (classement complet)

18 buts: Rogister (Saint-Vith).

17 buts: Nito (Butgenbach).

14 buts: Hanssen (Elsaute B), Quodbach (Goé).

12 buts: Jacinto (Saint-Vith).

10 buts: Lejoly (Cornesse), Scholl (Elsenborn), Mulkin (Saint-Vith).

8 buts: Bastin (Elsenborn).

7 buts: Halkin (Cornesse), Heggen (Goé), Zinoune (Honsfeld), Schrayen (Jalhay), Rosciglione (Lambermont), M. Bruyère (Sart B), Masson (Spa).

6 buts: Urbain (Butgenbach), Garroy (Cornesse), Schreurs (Elsaute B), Lanckohr (Honsfeld), Beaujean (Jalhay), Volpe (Lambermont), Schmitz (Lontzen), Frère (Saint-Vith), Counotte (Sart B), Passalacqua (SRU Verviers), Vanswieten (Xhoffraix).

5 buts: Sangiovanni (Baelen), Bodson (Goé), Peiffer (Honsfeld), Mertens (Jalhay), Larbuisson (Lambermont), Méant (Sart B), Dupret (SRU Verviers), Musovic (Walhorn), M. Henrard (Xhoffraix).

4 buts: Jamagne (Cornesse), Daukandt et Gutkin (Elsaute B), T. Mackels (Elsenborn), Blanchy (Goé), Franssen (Jalhay), Letiexhe (Lambermont), Mauel (Lontzen), Hoffmann (Saint-Vith), Stolsem (Sart B), Jor. Heindrichs (Spa), L. Aelens et Guarisio (SRU Verviers),, Asanaj, Evertz et Klöcker (Walhorn), Lo. Giet (Xhoffraix).

3 buts: Derousseau, Krafft, Noël et Petit (Baelen), Aithmid, Legast, Lejoly et Reinertz (Butgenbach), Noël (Cornesse), Lecloux et Tergui (Elsaute B), Wattler (Elsenborn), Conrad et C. Jost (Honsfeld), Dessaucy (Jalhay), Ermis et Ngjele (Lambermont), Evrard et Sedici (Sart B), Brisbois et Formatin (Spa), Fassin (SRU Verviers).

2 buts: Loneux et Vanderheyden (Baelen), Haas, Y. Jost et Kessler (Butgenbach), Frisée, Lenz, Moreau et Wadeleux (Cornesse), Maréchal, Piette et Vandermeulen (Elsaute B), Bruels, Comoth, Y. Heinen, Gengler et Spee (Elsenborn), Grosjean et K. Lepaon (Goé), Donnay, Henkes et Pe. Jost (Honsfeld), C. Lecocq, Ly, Marques Robalo et Tefnin (Jalhay), Emonts-Gast, Koonen, Paasch et Quandt (Lontzen), Boveroux (Saint-Vith), Duckers, Schartz et A. Schyns (Spa), Werisse (SRU Verviers), M. Bernard, Diffels, Neuville et Zander (Xhoffraix).

1 but: Collings et Valle Prado (Baelen), T. Jost, Lukebadio, Servaty et Tixhon (Butgenbach), Davin, Léonard, Pierre et Schwanen (Cornesse), Bouanani, Lefort, Lejeune, Rogister et Wirtzfeld (Elsaute B), Dederichs (Elsenborn), Janssen, Rami, Rox, Sandmeier et Simon (Goé), Pa. Jost (Honsfeld), Archambeau et Fickers (Jalhay), Barbette, M. Boukkalkoul, Grétry, Schwanen et Sondron (Lambermont), Antonio Eclesiaste, Franken, Klein, Preis, M. Strumphler et Theissen (Lontzen), Pütters et Urfels (Saint-Vith), Ad. Bruyère, Drouguet, Heindrichs, Jacquemin et Louis (Sart B), Bassleer, Haugustaine et Schmitz (Spa), J-C. Aelens, Boutet, Erkens, Fassotte, Maréchal et N. Paquay (SRU Verviers), Aussems, Herzhoff, Hocks, Langhoor, Lefranc et Willems (Walhorn), Blaise, Dandrifosse, Ducomble, Woyaffe et Wyaime (Xhoffraix).