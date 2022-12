Pelé Mboyo quitte déjà Visé et signe à Virton: « Nous ne nous attendions pas à ce départ »

À 35 ans, il va tenter de sauver la lanterne rouge de Challenger Pro League en apportant toute son expérience. "Nous ne nous attendions pas à ce départ, explique le président Guy Thiry. Il est venu nous trouver en demandant pour partir, alors nous avons trouvé un terrain d’entente."

La direction des Oies ne voulait pas priver le joueur de 35 ans d’une dernière aventure dans le monde professionnel. "C’est une dernière chance pour lui. En plus, il suit des cours pour devenir entraîneur et il semble que Virton lui a promis une place dans le staff l’an prochain." Visé doit maintenant partir à la recherche d’un véritable buteur qui a de l’expérience s’il ne veut pas se retrouver avec les mêmes soucis offensifs rencontrés par le passé.

"Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Le top 3 ? On peut l’oublier, nous jouerons le ventre mou. Il faut faire confiance aux jeunes et nous avons des solutions avec des joueurs comme Hugo Gilon et Yadi Bangoura. Il ne faut pas oublier que nous sommes montés de D3 en D2 avec Perseo devant (sourire). Lorsque l’on regarde la quantité de buts que nous encaissons, on se rend compte que le problème est surtout défensif", conclut le président.