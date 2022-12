Touché au genou, Nicolas Tossings craignait une déchirure des ligaments croisés. Son genou (déjà opéré) a heureusement résisté. Le milieu de terrain d’Elsaute sera cependant absent des terrains pendant quatre à six semaines.

Warsage (P2B) tient son nouveau gardien

Suite à la décision de Dimitri Deflem de mettre un terme à carrière, Warsage se trouvait dans une situation peu confortable au niveau de ses gardiens de but.

Afin de remédier à ce problème, Vivien Forthomme s’est mis en quête d’un nouveau dernier rempart et il vient de trouver son bonheur. Nicolas Raskinet, 35 ans, ex-Blegny et Faymonville, va réenfiler les gants et apporter tout son talent et son expérience au cercle de P2B dans sa quête du tour final.

Un renfort de choix pour les Greens avant d’aborder la deuxième partie de saison.