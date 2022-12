Boris Lambert: « Le coach peut amener de la stabilité et un jeu plus direct »

"L’objectif était de laisser peu d’occasions à Seraing, nous devions être compacts et présents dans les duels sur un terrain compliqué. Et avec ce but qui tombe en fin de match, c’est parfait. Ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre et on a su aller marquer", résume l’arrière-central eupenois, Boris Lambert. Pour rappel, alors que le marquoir indiquait toujours 0-0 à quelques minutes de la fin, Regan Charles-Cook a permis aux Eupenois de revenir avec les trois points de la victoire.

Avec une défense remaniée, Eupen a d’abord voulu laisser le moins de possibilités aux Métallos. "On a quand même eu quelques occasions, on n’est pas venu ici pour jouer le match nul, assure Boris Lambert. C’est vrai que c’était important de bien recommencer et on avait une stabilité défensive à retrouver. Cela a été le cas et c’est important de repartir sur de bonnes bases. Le terrain n’était pas évident, la victoire est d’autant plus belle."

Eupen se retrouve désormais avec dix-neuf points au compteur et se donne un peu d’air dans le bas de classement.

« Facile de communiquer »

Idéal pour le coach Edward Still, qui signe là une première victoire d’emblée, même si elle n’a pas été facile à obtenir. "Tout se passe bien. C’est un jeune coach, qui parle plusieurs langues, donc c’est facile de communiquer avec lui et de pouvoir s’exprimer", poursuit le défenseur, qui reprend ses marques au sein de la défense. "Je me suis bien senti et on travaille sur cet aspect, la défense, depuis que le coach est arrivé. J’ai appris pas mal de choses déjà mais il faut continuer à travailler et avancer", conclut-il, estimant qu’Edward Still peut amener "de la stabilité et un jeu plus direct."

Prochain rendez-vous pour les Eupenois: samedi 7 janvier, au Kehrweg, contre Charleroi pour la venue des anciennes couleurs d’Edward Still.