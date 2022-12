Charles Weerts avec WRT et BMW

"Alors que nous entamons cette nouvelle aventure avec BMW en préparant la saison 2023 et que nous vivons une période très chargée et passionnante, il nous tenait à cœur de profiter de cette tradition pour montrer à nos collaborateurs la BMW M4 GT3 en tenue de course complète."

Et le moins que l’on puisse dire c’est que la "bête" ne risque pas de passer inaperçue dans ce programme GT3 qui ne manque ni d’allure et ni de grands noms. Lors des manches du GT World Challenge Europe Sprint, Valentino Rossi, toujours présent dans l’équipe WRT, aura pour équiper Maxime Martin de retour sous les couleurs du constructeur bavarois, alors que le Brésilien Augusto Farfus complétera l’équipage pour les courses d’endurance. De son côté Charles Weerts, promu pilote officiel BMW, fera toujours cause commune avec Dries Vanthoor pour les Sprints. Toutefois, pour les épreuves de plus longue haleine, comme les 24 Heures de Spa, Sheldon van der Linde sera dorénavant le troisième pilote.

"Si nous serons déjà présents en janvier prochain aux 24 Heures de Dubaï, les débuts officiels en tant que BMW M Team WRT auront lieu aux 12 Heures de Bathurst au mois de février", a rappelé Vincent Vosse en attendant de dévoiler les autres programmes de l’équipe.