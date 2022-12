Voici les entraîneurs des clubs verviétois de P1 qui prolongent, qui partent, qui se tâtent ou qui arrivent

Elsaute (1er, 42 points)

Tout va bien à Elsaute, en tête de la P1 à la trêve, juste devant Wanze-Bas-Oha. Quid alors de la continuité de Boris Dome ? "On s’est vu la semaine dernière et ça a été une discussion constructive", assure le T1 étoilé. "Le club communiquera en temps voulu. Début janvier, les joueurs seront vus et on fera le point… L’envie de franchir un palier est là." Entre les lignes, on comprend que le comité souhaite continuer la collaboration avec Boris Dome, qui est évidemment le choix n°1. L’intéressé, lui, se plaît à l’Étoile mais il se verrait bien entraîner en nationale. Le meilleur scénario ? Une montée d’Elsaute en D3 ACFF. Ce serait alors avec Boris Dome, sauf énorme surprise.

Malmundaria (4e, 29 pts)

Chez les Dragons de Malmedy, Selatine Deniz rencontrera le comité en toute fin d’année. "Il est toujours intéressant de discuter et de savoir comment les dirigeants voient les choses" rappelle le mentor de Malmundaria, qui signe une première partie de saison encourageante. "On est dans le positif, oui, et on évolue chaque année. On verra quels sont les objectifs."

Ster-Francorchamps (5e, 29 pts)

Vincent Heins ne s’en cachait plus, cet exercice 2022-2023 serait son dernier à Ster-Francorchamps. Après 6 ans en bord de circuit, il en restera là. Le club lui a déjà trouvé un successeur en la personne de Pascal Collin, directeur sportif de Melen et ex-coach de la RAMM. Marcin Gdowski, T2 de Vincent Heins, aspire quant à lui à devenir T1. Reste à savoir où. "Mais T2, c’est fini !" a-t-il annoncé.

Aubel (9e, 25 pts)

Tony Niro signe-t-il sa dernière saison à Aubel ? Le coach plairait du côté d’Aywaille et, de son côté, l’entraîneur ne cache pas ses envies de retrouver le football national. Sera-ce chez les Aqualiens ? "Franchement, je n’ai pas été contacté par ce club", répond le mentor des Cidriers. Qui n’exclut évidemment pas de rester au club de Michel Remacle. "Nous avons eu une réunion la semaine dernière, lors de laquelle le projet pour 2023-2024 a été présenté. J’ai décidé de me retirer des décisions pour les transferts de joueurs: le comité s’en occupe. Mais j’ai donné mon avis. Pour mon cas personnel, je réfléchis encore. J’aimerais voir quelle ossature reste et ce qui vient la renforcer. J’imagine qu’à la reprise des entraînements (NDLR: le 3 janvier) , je serai convoqué pour en rediscuter. Bien qu’il sera encore tôt…"

Hombourg (10e, 23 pts)

S’il a confirmé qu’il coacherait l’équipe jusqu’à la fin de l’actuelle saison, le gardien-entraîneur Xavier Stassen n’ira pas au-delà. Le portier-T1 (qui a succédé mi-novembre à Michel Schwontzen, lequel avait lui-même succédé à… Xavier Stassen) voudra "vivre une dernière expérience ailleurs en tant que joueur lors du prochain championnat. Je dois partir (sic) car être joueur en tant qu’ancien coach, je ne préfère plus". Le club hombourgeois se mettra autour de la table le 29 décembre pour dessiner les contours de la saison prochaine. Première étape: choisir le futur entraîneur de l’AC Hombourg.

FC Eupen (12e, 21 pts)

On sait depuis le 12 décembre que le matricule eupenois a d’ores et déjà décidé de prolonger son entraîneur, Patrick Kriescher, pour la saison prochaine.

Melen (13e, 17 pts)

Choisi pour remplacer Alain Bettagno, remercié fin septembre, Santo Ventura a rapidement convaincu les dirigeants de Melen. Fin novembre, le club annonçait déjà que le coach paraphait un accord pour deux saisons de plus, soit les cuvées 2023-2024 et 2024-2025.

Sprimont B (16e, 10 pts)

Qui entraînera la 2e équipe du club la saison prochaine, plus que probablement en P2 (sauf miracle) ?

"Le comité doit se réunir début janvier pour évoquer la saison prochaine. Après cela nous serons mis au courant de notre avenir", explique laconiquement le coach de Sprimont B Faustino Garcia.