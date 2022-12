Première réussie pour Still: Charles-Cook délivre Eupen à la 88e minute à Seraing

D’ailleurs, le onze aligné par Still, avec une défense à trois dans la charnière centrale (Lambert-Paeshuyse-Davidson) laissait peu de doute sur l’objectif des Pandas. D’abord assurer derrière, pour ne pas permettre à Seraing de prendre l’avantage dans ce duel des mal lotis.

Très fermée, la rencontre n’a pas offert un festival offensif, ni en première période ni au-délà. N’Dri a bien hérité d’une possibilité après huit minutes de jeu, mais il butait sur le portier sérésien, Timothy Martin. Bien regroupé et organisé, Seraing ne s’est pas non plus montré très gourmand offensivement. Soucieux eux aussi de ne surtout pas encaisser, les hommes de Jean-Sébastien Legros ont toutefois bénéficié de la plus belle opportunité de la première période, avec le tir d’Antoine Bernier dévié puis repoussé par le poteau à la 40e.

Belle entrée de Magnée

Après la pause, les vingt-deux acteurs n’étaient pas mieux inspirés. Seul un envoi signé Mathieu Cachbach a failli réveiller le Pairay, mais la frappe du Sérésien touchait la transversale peu après l’heure de jeu. De son côté, Eupen a bien tenté quelques incursions offensives, mais sans se montrer réellement dangereux à l’approche du grand rectangle.

Finalement, Eupen lance toutes ses forces dans la bataille alors qu’on se dirige tout droit vers un nul blanc. Et sur un centre de Gary Magnée fraîchement monté au jeu, Regan Charles-Cook trompe le gardien sérésien.

Résultat, Eupen augmente son avance sur des Métallos qui réalisent la très mauvaise opération du week-end.

Eupen se donne par contre un peu d’air avant de recevoir Charleroi, l’ancien club de Still, début janvier au Kehrweg.

Seraing 0 – AS Eupen 1

Arbitre: M. Vergoote.

Cartes jaunes: Opare, Cachbach, Lepoint.

But: Charles-Cook (0-1, 88e)

SERAING: Martin, Opare, Tshibuabua, Mbow, Sambu Mansoni (77e Conceicao), Poaty (86e Abanda), Cachbach, Mvoue (82e Lepoint), Lahssaini, Bernier (86e Elisor), Vagner.

EUPEN: Moser, Lambert, Paeshuyse, Davidson, Van Genechten (80e Magnée), Peeters, Jeggo, Christie-Davies (66e Bitumazala), Charles-Cook, N’Dri, Prevljak.