Edward Still après Seraing - Eupen : « Pas de quoi s’enflammer »

Si le résultat est là, tout n’est pas pour autant rose pour les Eupenois. "Bien entendu qu’on a encore des points à améliorer, sourit Still. On perd trop souvent le ballon après trois passes, la gestion des transitions doit aussi être meilleure, etc. Mais c’est hyper positif de voir que les joueurs cherchent à être connectés les uns aux autres sur le terrain." Désormais, c’est la (courte) trêve qui arrive. "Si on avait perdu, elle aurait servi à calmer les émotions et prendre du recul. On a gagné, donc le réveil sera plus facile", indique l’entraîneur des Pandas.

De son côté, le coach des Métallos se montrait plutôt dépité à l’issue de cette nouvelle défaite. "C’est compliqué, à chaud, de trouver les mots justes. On réalise de nouveau une prestation pleine de frustration mais c’est notre quotidien depuis le début de la saison. Je n’étais pas content du début de partie, puis on a eu quelques moments forts. Mais ça reste très compliqué de marquer", souligne Jean-Sébastien Legros. "J’avais fait le choix pour deux petits formats en zone offensive, mais ce n’est pas qu’une question de gabarit. On doit être tueur devant. Et on prend en plus encore un but stupide. Ce n’est pas faute de travailler à l’entraînement…", conclut le T1 sérésien.