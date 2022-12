Bilan, analyse, capés et buteurs à la trêve en P4F : Soiron parviendra-t-il à poursuivre sur sa lancée ?

1. L’Union Limbourg retrouve ses installations

Un peu plus d’un an après avoir démarré les travaux de reconstruction suite aux terribles inondations survenues en juillet 2021, c’est le samedi 13 août que les Dolhaintois retrouvent leur stade Lambert Fourir, à l’occasion de l’ouverture du championnat 2022-2023 face à Charneux. Sous les yeux de l’acteur-réalisateur Bouli Lanners et portés par de nombreux supporters, les Bleu et Noir, pourtant menés de trois buts à la pause, réalisent une folle 2e mi-temps pour parvenir à arracher le nul 4-4 dans les derniers instants. Le tout dans une ambiance indescriptible.

2. L’incroyable revanche lambermontoise

Lors de la 2e journée de championnat, Lambermont B se déplace au FC Eupen B qui compte en ses rangs cinq joueurs de l’équipe fanion évoluant en 1re provinciale. Si ce duel semblait déséquilibré sur papier, on ne pouvait toutefois pas imaginer une telle déroute lambermontoise: 16-0 ! Le rendez-vous est alors fixé au match retour, lors duquel les Rouge et Bleu de Patrick Kosters (qui attendaient les Eupenois de pied ferme) signent un véritable exploit en s’imposant 5-4 à domicile, lors d’une rencontre spectaculaire de bout en bout.

3. Battice B, roi des derbys

Toujours très attendu, le 1er derby du Plateau entre Battice B et Herve B se joue le 21 août. Et celui-ci tient toutes ses promesses, puisque les Batticiens, super réalistes devant les buts adverses, l’emportent sur le score (un peu forcé) de 5-2, au terme d’un superbe match. Lors du match retour début décembre, les Fromagers de Nicolas Wuidard ne parviennent pas à prendre leur revanche, et s’inclinent à nouveau. La bataille pour le top 5 s’annonce intense entre ces deux formations, actuellement séparées d’un petit point au classement.

4. Eric Galand quitte le navire welkenraedtois

En place depuis le début de cette saison 2022-2023, Éric Galand dit "stop" au FC Welkenraedt fin septembre, après un maigre bilan de 1 point sur 21. Lors d’une interview sans langue de bois, l’ex-coach affirme alors que le groupe n’avait jamais été derrière lui, se sentant même boycotté par certains cadres du vestiaire. Après un intérim de 4 matches (dont deux victoires) assuré par Cédric Delhougne, c’est le 25 octobre que survient l’annonce de l’arrivée du nouveau T1, Geoffrey Marette (ex-Herve, P2). L’arrivée du nouveau tacticien ne crée toutefois pas l’effet psychologique escompté, les Welkenraedtois terminent l’année à la 13e place (13 points).

5. Andy Malmendier annonce son départ

Coup de théâtre au FC Eupen, début décembre. Andy Malmendier, l’emblématique joueur-entraîneur de l’équipe B, annonce son départ du club eupenois en fin de saison. Cette annonce fait alors l’effet d’une bombe chez les germanophones, et les messages de remerciement envers celui qui évolue au "FC" depuis tout petit se multiplient. Mais avant de s’en aller "relever un nouveau challenge", l’actuel meilleur buteur de P4F a un dernier objectif à atteindre, celui de faire monter son équipe de cœur en 3e provinciale.

6. Soiron signe une impressionnante série

Sacré champion d’automne ce dimanche 11 décembre après sa victoire 2-4 face à Battice B, Soiron finit l’année 2022 sur un magnifique bilan de 34 points engrangés lors de ses douze dernières rencontres.Fin novembre, les hommes de Christophe Romain se permettaient même de corriger méritoirement l’autoritaire ex-leader Eupenois sur le score sans appel de 1-4.

Le commentaire de Fabien Rodriguez (correspondant l’Avenir Verviers)

La lutte pour le titre s’annonce passionnante

Quelle équipe remportera le titre, fin avril 2023 ? Bien malin celui qui peut le dire à l’heure actuelle. Les Soironais ont terminé l’année civile en tête mais l’avance sur leurs premiers poursuivants est minime. Hombourg B, 4e, ne pointe qu’à trois petites unités du leader. Si la lutte s’annonce serrée jusqu’au bout, les principaux candidats au sacre possèdent chacun leurs atouts.

Débutons par Soiron, et son coach expérimenté qui connaît la P4 comme sa poche. Grand rassembleur, celui-ci parvient toujours à tirer le meilleur de son groupe. Il l’a d’ailleurs prouvé en 2018, en étant sacré champion avec ces mêmes couleurs.

Le FC Eupen B, c’est le rouleau compresseur de la série. Jusqu’ici, les germanophones ont inscrit une moyenne de 4 buts par match, leurs qualités offensives ne sont donc plus à démontrer. De plus, les Bleu et Blanc profitent régulièrement de la présence de joueurs de P1 dans leur noyau, ce qui peut constituer un réel avantage.

Fred Gutkin, le T1 hombourgeois n’est pas tout à fait de cet avis. Celui qui dispose également de certains éléments de P1 non repris ou revenants de blessure, ne considère pas cela comme un cadeau. Selon lui, la cohésion de groupe doit toujours primer sur l’individuel.

Enfin, le noyau charneutois est, pour sa part, composé d’un savant mélange de joueurs expérimentés et de jeunes désireux de se montrer. Une formule qui pourrait, elle aussi, s’avérer gagnante lors du dénouement final.

Ballon d’or P4F 2022-2023: Sylvain Charbon (Charneux) en tête

Sylvain Charbon (Charneux) a pour le moment 67 points. ©EDA JR Marot

Le vote du correspondant

Fabien Rodriguez (L’Avenir):S. Charbon (Charneux) 10, J. Leruth (Battice B) 8, O. Luqman (CS Verviers B) 6, C. Delville (Soiron) 4, A. Malmendier (FC Eupen B) 2.

Le vote des entraîneurs

Clément Weber (Battice B):

A. Cintora (Soiron) 9, U. Royen (Charneux) 6, M. Courdier (Cornesse B) 3.

Thomas Zegels (Bolland B):

G. Fossion (Battice B) 9, J. Simonis (Charneux) 6, A. Malmendier (FC Eupen B) 3.

Michel Lousberg (Charneux):

A. Klinkenberg (FC Eupen B) 9, To. Collin (Bolland B) 6, R. Thonon (Olne B) 3.

Raphaël Van Acker (Cornesse B):

A. Malmendier (FC Eupen B) 9, S. Charbon (Charneux) 6, J. Leruth (Battice B) 3.

Andy Malmendier (FC Eupen B):

M. Bonaventure (Herve B) 9, M. Echchekhar (Soiron) 6, L. Bolmain (U. Limbourg) 3.

Nicolas Wuidard (Herve B):

S. Charbon (Charneux) 9, T. Billen (Battice B) 6, N. Delville (Soiron) 3.

Frédéric Gutkin (Hombourg B):

S. Charbon (Hombourg B) 9, L. Bolmain (U. Limbourg) 6, C. Becirovic (FC Eupen B) 3.

Patrick Kosters (Lambermont B):

J. Simonis (Charneux) 9, M. Leisten (Trois-Frontières B) 6, C. Delville (Soiron) 3.

Alexandre Sacré (Union Limbourg):

A. Malmendier (FC Eupen B) 9, D. Camara (CS Verviers B) 6, S. Charbon (Charneux) 3.

Steven Singleton (Olne B):

C. Delville (Soiron) 9, A. Malmendier (FC Eupen B) 6, L. Weinberg (FC Eupen B) 3.

Christophe Romain (Soiron):

S. Charbon (Charneux) 9, Jé. Chavée (Stembert) 6, L. Bolmain (U. Limbourg) 3.

Serge Desmit (Soumagne B):

T. Bertrand (Herve B) 9, A. Dourcy (Bolland B) 6, E. Rampen (Trois-Frontières B) 3.

Marc Lekeu (Stembert):

I. Onder (Soiron) 9, J. Simonis (Charneux) 6, A. Malmendier (FC Eupen B) 3.

Diamant Halili (Trois-Frontières B):

L. Bolmain (U. Limbourg) 9, C. Becirovic (FC Eupen B) 6, J. Gerrekens (Hombourg B) 3.

Stéphane Krings (CS Verviers B):

J. Simonis (Charneux) 9, A. Malmendier (CS Verviers B) 6, J. Leruth (Battice B) 3.

Geoffrey Marette (Welkenraedt B):

S. Charbon (Charneux) 9, N. Ouali (U. Limbourg) 6, J. Alonso (Soiron) 3.

Classement complet

67 points: S. Charbon (Charneux)

56 points: A. Klinkenberg (FC Eupen B)

40 points:J. Simonis (Charneux), L. Bolmain (U. Limbourg)

38 points:A. Malmendier (FC Eupen B)

34 points: J. Leruth (Battice B)

31 points: R. Thonon (Olne B)

27 points: N. Crahay (Battice B)

25 points: C. Becirovic (FC Eupen B)

24 points: To. Collin (Bolland B), C. Delville (Soiron)

22 points:T. Bertrand (Herve B)

20 points:J. Alonso (Soiron)

18 points: T. Dewandre (Charneux), B. Detaille (Cornesse B)

17 points:A. Dourcy (Bolland B), N. Delville (Soiron), U. Royen (Charneux)

16 points: A. Ernst (Soumagne B)

15 points:P. Bacary Sy (CS Verviers B), M. El Harmouchi (Lambermont B)

14 points:L. Micheels (Olne B), L. Makaire (Soumagne B), A. Cintora (Soiron), M. Echchekhar (Soiron)

13 points:S. Onder (Soiron), I. Onder (Soiron), Jé. Chavée (Stembert), M. Eelen (Bolland B)

12 points: E. Rampen (Trois-Frontières B), A. Miraglia (Bolland B), C. Demal (Cornesse B), A. Spirlet (Herve B), K. Musse (CS Verviers B), C. Vanderheyden (Hombourg B)

11 points: J. Chaabane (Lambermont B), T. Calabrese (Soumagne B), M. Marchese (Charneux), M. Leisten (Trois-Frontières B), N. Couvreur (Trois-Frontières B), M. Bonaventure (Herve B)

10 points:M. Mornar (Bolland B), M. Lemaire (Herve B), R. Gouem (Trois-Frontières B), M. Mahamad (CS Verviers B), S. Houben (Charneux), P. Bodson (Herve B), J. Hendrick (Stembert), N. Antoine (Welkenraedt B), R. Durbut (Battice B), T. Billen (Battice B)

9 points:M. Renkens (Hombourg B), A. Jottard (U. Limbourg), L. Lincé (U. Limbourg), Th. Collin (Bolland B), V. Moray (Herve B), A. Elhadarchi (Stembert), A. Gerrekens (Trois-Frontières B), J. Donnay (Cornesse B), O. Luqman (CS Verviers B), S. Leonard (Cornesse B), G. Close (Welkenraedt B), P. Jacquemotte (U. Limbourg), M. Thiry (Olne B), A. Cammarata (U. Limbourg), K. Metin (Stembert), N. Hougrand (Battice B), N. Ouali (U. Limbourg), D. Camara (CS Verviers B), G. Fossion (Battice B)

8 points: A. Gillet (Lambermont B), M. Petit (Welkenraedt B), T. Beckers (Olne B), T. Desmet (Soumagne B), N. Schoonbroodt (Battice B), N. Forster (FC Eupen B), Y. Onder (Herve B), J. Luparello (Bolland B), J. Gerrekens (Hombourg B)

7 points:M. Courdier (Cornesse B), T. Courtin (Cornesse B), N. Denis (Welkenraedt B), Bra. Berger (Stembert), C. Degee (Hombourg B), K. El Hajjaji (Lambermont B), M. Sastre (Cornesse B), Z. Elfilali (Herve B), S. Lamberty (Lambermont B), Z. Ouali (Stembert), R. Simonis (Welkenraedt B), N. Charlier (Battice B), T. Denoël (Hombourg B), N. Frisschen (Soumagne B), S. Charlier (Bolland B), L. Jaspar (Welkenraedt B), P. Gouem (Trois-Frontières B), K. Reale (CS Verviers B), G. Cannella (Olne B), A. El Ibrahimi (Stembert), A. Sintora (Soiron)

6 points:Y. Grétry (Lambermont B), A. Ouali (Stembert), L. Omar (CS Verviers B), R. Héroufosse (Cornesse B), L. Gristina (Cornesse B), L. Laberger (FC Eupen B), P. Stassen (Hombourg B), V. Naftaniel (Trois-Frontières B), F. Colling (Welkenraedt B), L. Vanderstraeten (Battice B), A. Grignard (Olne B), J.-M. Wouters (Stembert), M. Beuken (Hombourg B), A. Sacré (Olne B), V. Brixhe (Lambermont B), E. Larue (Trois-Frontières B), G. Doelen (Hombourg B), B. Meniger (Stembert), M. Pravata (Soumagne B), M. Hartmann (Trois-Frontières B), L. Ordonnez (FC Eupen B)

5 points:A. Servais (Herve B), R. Kamasa (Stembert), J. Lejeune (Hombourg B), H. Kherchouch (Lambermont B), M. Volders (Olne B), T. Godart (Soiron), J. Bultot (Soiron), L. Hagelstein (Trois-Frontières B), A. Ridelle (Herve B), V. Monnard (U. Limbourg), A. Bragard (Charneux), P. Kosters (Lambermont B), K. Heusschen (Stembert), G. Petit (Welkenraedt B), W. Saei (Union Limbourg), N. Gülpen (Herve B), L. Cloes (Welkenraedt B), B. Dalakov (CS Verviers B), N. Sutera (Battice B), J. Derecogne (U. Limbourg), N. Lemmens (Soiron), C. Charbon (Charneux), L. Gravante (Soumagne B), B. Donnay (Cornesse B), B. Caspar (U. Limbourg)

4 points:N. Spits (Battice B), Y. Fabian (FC Eupen B), S. Albert (U. Limbourg), A. Celen (Stembert), M. Muhyadin (CS Verviers B), O. Van Deyck (U. Limbourg), A. Collin (Soiron), R. Michel (FC Eupen B), T. Dethier (Herve B), C. Bieleu (Hombourg B), M. Steyat (CS Verviers B), A. Pesser (Charneux), H. Lehane (Bolland B), S. Deflandre (Cornesse B), O. Kourir (Lambermont B), A. Naoussi (Lambermont B), M. Voncken (Trois-Frontières B), M. Scheffer (Charneux), Y. Lohay (CS Verviers B), T. Beckers (Hombourg B), R. Delhez (Bolland B), C. Vronen (FC Eupen B), F. Dorthu (Hombourg B), M. Nalbou (Lambermont B), S. Dohm (Welkenraedt B), R. Peerboom (Charneux), A. Luthen (Soumagne B), A. Heudt (Hombourg B), C. Niessen (Trois-Frontières B), T. Sistermann (Trois-Frontières B), A. Gouram (Lambermont B), B. Bah (Lambermont B), J. Delheusy (Bolland B), R. Colyn (Charneux), M. Vervier (Herve B)

3 points: A. Solitro (Bolland B), T. Cormann (FC Eupen B), K. Demaret (Hombourg B), P. Lallemand (Soumagne B), Y. Afonso (Stembert), C. Georgin (Welkenraedt B), N. Stravi (Lambermont B), I. Deville (Trois-Frontières B), Q. Bonaventure (Herve B), M. Boukkalkoul (Lambermont B), G. Calafato (U. Limbourg), S. Hozjan (Soumagne B), W. Kirch (Welkenraedt B), M. Dobbelstein (Hombourg B), T. Schnackers (Hombourg B), Y. El Fazzaoui (U. Limbourg), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), T. Wydooghe (Cornesse B), A. Lemal (Herve B), K. Ceylan (CS Verviers B), R. Thissen (Cornesse B), G. Canella (Olne B), M. Habets (Hombourg B), J. Falzone (Lambermont B), R. Avenia (Herve B), M. Robert (Welkenraedt B), G. Lucassen (Charneux), G. Huysmans (Lambermont B), A. Taiymi (Stembert), Y. El Khadimi (Lambermont B), M. Jemuovik (Soumagne B), T. Bettonville (Battice B), P. Renkens (Hombourg B), T. Heyndels (Soiron), L. Weinberg (FC Eupen B)

2 points: N. Mirisola (Hombourg B), T. Parmentier (Battice B), J. Nyssen (Hombourg B), D. Piedboeuf (Soiron), G. Al Ahmad (CS Verviers B), J. Colling (Welkenraedt B), A. Moussa (CS Verviers B), J. Rompen (Welkenraedt B), G. Kevelaer (Bolland B), L. Marbaise (FC Eupen B), N. Lemmans (Soiron), A. Beuken (Welkenraedt B), A. Zararsiz (CS Verviers B), T. De Hey (Charneux), P. Volgaire (Soumagne B), G. Alahmad (CS Verviers B), L. Rozein (FC Eupen B), V. Vicqueray (Soiron), Bry. Berger (Stembert), R. Schmetz (Welkenraedt B), J. Fassotte (Soiron), P. Dias (Olne B), D. Lorgnet (Olne B), I. Alzeno (CS Verviers B), S. Mertens (FC Eupen B), N. Hissel (Hombourg B), M. Sutera (Olne B), M. Kichouh (Stembert), M. Lenz (Cornesse B), N. Belboom (Hombourg B), L. Dorr (Trois-Frontières B), G. Fohn (Bolland B), M. Janssens (Hombourg B), G. Velghe (Soumagne B), S. Radermecker (Trois-Frontières B)

1 point: S. Klein (Herve B), C. Reinertz (U. Limbourg), R. Theunissen (Olne B), C. Nissen (Trois-Frontières B), A. Simon (Bolland B), R. Ruelle (FC Eupen B), J. Davila Nogales (Herve B), C. Maknoun (Lambermont B), N. Braine (Soumagne B), B. Jottard (U. Limbourg), J. Roncaglia (Soumagne B), S. Cacciatore (Welkenraedt B), C. Ernst (Charneux), Q. Dewez (Olne B), M. Akhamlich (Lambermont B), Q. Dehesselles (U. Limbourg), T. Leduc (Olne B), M. Mahy (Welkenraedt B), W. Anton (Soiron), B. Desmet (Soumagne B), G. Presti (Olne B), Ju. Chavée (Stembert), G. Germis (Charneux), L. Pirotte (Herve B), X. Bouché (Stembert), T. Kockart (Charneux), A. Nargalic (FC Eupen B), F. Hick (Herve B), R. Schmuck (Welkenraedt B), M. Derkenne (Olne B), J. Havet (Welkenraedt B), T. Hahn (Bolland B), G. Reinertz (Hombourg B), N. Doudelet (Stembert), C. Wattieau (Trois-Frontières B), L. Rasquinet (Battice B), E. Ajdarparsic (FC Eupen B), W. Musasi (Welkenraedt B), L. Wynants (Battice B), A. Bensouna (Soumagne B), A. Brandt (Trois-Frontières B), F. Closset (Bolland B), K. Dube (Olne B), J. Vielfont (Soumagne B), L. Mathurin (Bolland B), T. Ropet (Cornesse B), S. Dethier (Herve B), A. Gendebien (Olne B), M. Müller (FC Eupen B), M. Dessart (U. Limbourg), A. Abdullahi (CS Verviers B), N. Demonceau (Charneux), J. Keto Zitalu (CS Verviers B), B. Charlier (Soumagne B).

Classement complet des buteurs

24 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

19 buts: C. Delville (Soiron)

16 buts: J. Simonis (Charneux)

15 buts: L. Bolmain (U. Limbourg)

13 buts: C. Vronen (FC Eupen B)

10 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B)

9 buts: M. Mahamad (CS Verviers B), P. Stassen (Hombourg B), P. Renkens (Hombourg B), K. Ceylan (CS Verviers B), G. Close (Welkenraedt B), K. Metin (Stembert)

8 buts: J. Gerrekens (Hombourg B), M. Echchekhar (Soiron)

7 buts: S. Charbon (Charneux), W. Saei (U. Limbourg), Y. Onder (Herve B), G. Doelen (Hombourg B)

6 buts: S. Onder (Soiron), M. Petit (Welkenraedt B), L. Laberger (FC Eupen B), Z. Elfilali (Herve B), B. Bah (Lambermont B), C. Becirovic (FC Eupen B), C. Charbon (Charneux), M. Eelen (Bolland B), M. Müller (FC Eupen B)

5 buts: N. Mirisola (Hombourg B), T. Ropet (Cornesse B), P. Gouem (Trois-Frontières B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), J. Alonso (Soiron), A. Cammarata (U. Limbourg), A. Pesser (Charneux), R. Durbut (Battice B), T. Denoël (Hombourg B), G. Petit (Welkenraedt B), T. Beckers (Hombourg B), A. Musse (CS Verviers B)

4 buts: N. Spits (Battice B), M. Bonaventure (Herve B), L. Lincé (U. Limbourg), A. Ouali (Stembert), C. Laschet (FC Eupen B), Y. Fabian (FC Eupen B), L. Dorr (Trois-Frontières B), A. Fossion (Battice B), C. Demal (Cornesse B), Ju. Chavée (Stembert), M. Leisten (Trois-Frontières B), N. Schoonbroodt (Battice B), M. Beuken (Hombourg B), S. Hozjan (Soumagne B), T. Calabrese (Soumagne B), O. Luqman (CS Verviers B), E. Larue (Trois-Frontières B), U. Royen (Charneux), T. Beckers (Olne B), Y. El Khadimi (Lambermont B), N. Ouali (U. Limbourg), T. Godart (Cornesse B).

3 buts: L. Botterman (Bolland B), C. Georgin (Welkenraedt B), N. Crahay (Battice B), M. Lemaire (Herve B), N. Simonis (Charneux), P. Bacary Sy (CS Verviers B), T. Billen (Battice B), J. Bultot (Soiron), H. Kherchouch (Lambermont B), J. Bressani (Herve B), R. Michel (FC Eupen B), Y. El Hajjaji (CS Verviers B), S. Houben (Charneux), H. Lehane (Bolland B), A. Ernst (Soumagne B), M. Sutera (Olne B), T. Dethier (Herve B), N. Antoine (Welkenraedt B), S. Mertens (FC Eupen B), M. El Harmouchi (Lambermont B), N. Delville (Soiron), T. Sistermann (Trois-Frontières B), A. Luparello (Bolland B), N. Couvreur (Trois-Frontières B)

2 buts: T. Ledain (Bolland B), L. Burnay (Lambermont B), M. Courdier (Cornesse B), L. Omar (CS Verviers B), C. Vita (CS Verviers B), S. Klein (Herve B), C. Reinertz (U. Limbourg), I. Onder (Soiron), M. Bonboire (Soiron), Bry. Berger (Stembert), I. Deville (Trois-Frontières B), A. Lejeune (Battice B), J. Vanderstraeten (Battice B), A. Servais (Herve B), G. Reinertz (Hombourg B), L. Vanderstraeten (Battice B), G. Kevelaer (Bolland B), A. Vroomen (FC Eupen B), N. Gülpen (Herve B), A. Lembaraa (Lambermont B), R. Gouem (Trois-Frontières B), L. Hagelstein (Trois-Frontières B), A. Bragard (Charneux), G.Delclisard (Battice B), M. Jemuovik (Soumagne B), A. Naoussi (Lambermont B), A. Lemal (Herve B), G. Lucassen (Charneux), A. Heudt (Hombourg B), R. Schmetz (Welkenraedt B), S. Dohm (Welkenraedt B), G. Germis (Charneux), G. Cannella (Olne B), C. Vanderheyden (Hombourg B), D. Halili (Trois-Frontières B), K. Reale (CS Verviers B), F. Dorthu (Hombourg B), J. Chaabane (Lambermont B), M. Robert (Welkenraedt B), N. Sutera (Battice B), G. Fossion (Battice B), A. Gouram (Lambermont B), B. Meniger (Stembert), J. Fors (Charneux), Y. Grétry (Lambermont B), M. Kichouh (Stembert), J. Vielfont (Soumagne B), M. Bauwens (Cornesse B), T. Courtin (Cornesse B), R. Colyn (Charneux), Q. Bonaventure (Herve B), D. Camara (CS Verviers B), M. Dessart (U. Limbourg), K. El Hajjaji (Lambermont B), M. Hartmann (Trois-Frontières B), C. Bieleu (Hombourg B)

1 but: A. Volpe (Lambermont B), J. Pohlen (FC Eupen B), B. Neumann (FC Eupen B), T. Godart (Soiron), Q. Schmetz (CS Verviers B), N. Denis (Welkenraedt B), A. Krafft (FC Eupen B), D. Knott (FC Eupen B), A. Simon (Bolland B), A. Rexhepi (Olne B), C. Lesecque (Olne B), T. Douard (Herve B), J. Roncaglio (Soumagne B), J. Fumagalli (FC Eupen B), J. Rompen (Welkenraedt B), N. Charlier (Battice B), M. Vervier (Herve B), Th. Collin (Bolland B), B. Moreau (Cornesse B), K. Kerrens (Lambermont B), P. Kosters (Lambermont B), M. Aanounou (Lambermont B), V. Monnard (U. Limbourg), Z. Benlahbib (FC Eupen B), A. Beuken (Welkenraedt B), T. Leduc (Olne B), A. Sacré (Olne B), G. Hogge (Bolland B), A. Miraglia (Bolland B), A. Sararsiz (CS Verviers B), T. Bertrand (Herve B), N. Claessens (Herve B), A. Martin (Hombourg B), Z. Ouali (Stembert), Q. Verhust (Herve B), L. Tonkovic (FC Eupen B), M. Mornar (Bolland B), J. Deckers (Battice B), M. Scheffer (Charneux), M. Dobbelstein (Hombourg B), X. Bouché (Stembert), C. Wintgens (Herve B), N. Monnard (U. Limbourg), N. Xhonneux (Bolland B), L. Jaspar (Welkenraedt B), G. Debouny (Welkenraedt B), A. Zararsiz (CS Verviers B), D. Piedboeuf (Soiron), T. Wydooghe (Cornesse B), L. Weinberg (FC Eupen B), A. Klinkenberg (FC Eupen B), B. Detaille (Cornesse B), A. Lembaraa (Lambermont B), T. Hahn (Bolland B), T. Lousberg (Bolland B), M. Derkenne (Olne B), E. Ajdarpasic (FC Eupen B), F. Pottier (Bolland B), K. Dadjo (U. Limbourg), O. El Hajjaji (U. Limbourg), J. Pinckaers (Welkenraedt B), J. Colling (Welkenraedt B), J.-M. Wouters (Stembert), B. Hick (Hombourg B), A. Greisbach (Trois-Frontières B), J. Hendrick (Stembert), P. Bodson (Herve B), Bensouna (Herve B), N. Hissel (Hombourg B), A. De La Cruz (Herve B), R. Lambert (Bolland B), L. Dourcy (Olne B), L. Micheels (Olne B), J. Jurcaba (Charneux), C. Ernst (Charneux), R. Schmuck (Welkenraedt B), S. Lamberty (Lambermont B), L. Mathurin (Bolland B), A. Collin (Soiron), M. Godart (Soiron), M. El Khayari (Lambermont B), W. Musasi (Welkenraedt B), M. Sastre (Cornesse B), G. Fohn (Bolland B), L. Ordonnez (FC Eupen B), L. Englebert (Battice B).