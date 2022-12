Stef Peeters incertain sur son avenir à Eupen: « Je suis plutôt dans l’optique de partir »

Ce qui est certain, par contre, c’est que les Eupenois ne devront pas offrir autant de cadeaux, même si c’est la période de Noël, que cela a été le cas lors du spectaculaire 5-5 à Zulte Waregem mi-novembre. "Même si ça sonnait un peu comme une défaite, on a tout de même pris un point. Et puis, quatre ou cinq semaines ont passé, on n’y pense plus", poursuit Stef Peeters. Presque autant de semaines qui ont été mises à profit pour apprendre au contact d’un nouvel entraîneur, Edward Still. Un coach que le médian a déjà côtoyé lors de sa période à Saint-Trond, voici cinq ans. Still était alors adjoint d’Ivan Leko. "Quand un nouveau coach arrive, tout le monde repart quasiment de zéro. C’est un nouveau départ et on voit aux entraînements qu’il amène un nouvel état d’esprit. Cela se traduit notamment au niveau de l’intensité", indique-t-il.

Enfin, interrogé sur son avenir puisque son contrat arrive à terme en 2023, le capitaine des Pandas a répondu avec franchise. "Je n’ai pas encore reçu d’offre d’Eupen. Donc si vous me posez la question, je suis plutôt dans l’optique de partir plutôt que de rester au vu de cette situation", a-t-il lâché.