Edward Still avant Seraing - Eupen : « L’équipe a besoin d’un ou deux renforts »

Ce vendredi soir, la mission maintien se poursuit. "L’adversaire est dans une position difficile (Ndlr: à la dernière place, avec cinq points de retard sur Eupen) mais on doit rester concentrés sur nous-mêmes", insiste-t-il, même contre une équipe qui n’a pris qu’un seul point à domicile, contre Ostende début octobre. "C’est du passé. Ils ont un nouveau coach (Jean-Sébastien Legros, Ndlr) et une nouvelle dynamique", balaye-t-il.

Si Seraing a peut-être évolué, Eupen aussi… "On essaye de porter une attention et une énergie plus équilibrée au niveau défensif. Le point positif est que l’équipe a beaucoup marqué, on doit conserver cela." Mais son buteur "maison", Smail Prevljak, est par contre resté muet ces derniers temps. "On a eu une discussion franche et ouverte. Il sait qu’il n’est pas dans son meilleur état de forme et c’est la première fois qu’il est confronté au fait de jouer sans marquer. Mais nous sommes confiants", soutient Edward Still.

Interrogé sur d’éventuels renforts hivernaux, le coach eupenois s’est montré clair. "Nous sommes d’accord, avec le club, sur ce dont l’équipe a besoin, c’est-à-dire un ou deux renforts mais pas quatre ou cinq. À quels postes ? À vous de le découvrir", sourit-il, affirmant dans la foulée qu’il n’y aura "aucun départ."

Avant d’accueillir de nouveaux éléments, un succès au Pairay serait déjà le bienvenu.

Seraing – AS Eupen (Ce vendredi soir, 18h30)

Arbitre: M. Vergoote

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Paeshuyse, Davidson, Jeggo, Peeters, Magnée, Charles-Cook, N’Dri, Prevljak. Nurudeen, Roufosse, Nuhu, Bitumazala, Kral, Christie-Davies, Gassama, Gorenc.

Absents : Déom (suspendu), Innocent, Alloh, S. Keita, A. Keita, Wakaso.