Bilan, analyse, capés et buteurs à la trêve en P4G : une lutte à cinq pour le titre

1. Malmundaria B débute en force

La jeune équipe malmédienne annonce la couleur d’entrée en infligeant, dès la première journée, un bon 0-6 à Jalhay B. Les gars de Servet Sumer prouvent les bonnes impressions laissées en fin de saison dernière et annoncent directement qu’ils seront bien plus que de "jeunes talentueux" lors de ce championnat. Et si la résistance de Jalhay B n’a pas été à niveau, les Dragons prouveront par la suite leurs bonnes dispositions.

2. Ster-Francorchamps défait Oudler

Lors de la 5e journée, Ster-Francorchamps B inflige sa toute première défaite à Oudler, jusque-là intraitable (12/12) dans un duel de très bonne facture. "On a vu un bon match de niveau d’une P3", dira même le coach de Ster B, Maxime Brant. Une analyse partagée par son confrère, Manuel Mutsch. "Ster a joué avec du physique et du cœur." Le coach des germanophones le savait déjà, mais ses joueurs ont compris, grâce à cette défaite, qu’il ne suffirait pas de paraître pour jouer les premiers rôles.

3. Changement de coachs à Chevron et Bellevaux

Mis à mal par des résultats pas vraiment favorables et incapable de tenir son rang de prétendant au titre, Chevron s’énerve et perd son football. En témoigne le match à Bellevaux et le comportement nerveux des Chevronnais. Ce jour-là, quelque chose est cassé entre le comité et le coach, Ludovic Lejeune. Ce dernier décidera, après la 7e journée, de quitter le club. Une semaine plus tard, son confrère de Bellevaux, Jonathan Binot, décidera, lui aussi, de claquer la porte après une mésentente avec certains membres du comité. Rien ne va plus pour les deux favoris.

4. La première tranche pour Stavelot B

En battant Heusy B, en match d’alignement, les Stavelotains remportent leur neuvième victoire de rang qui leur permet de remporter la première tranche. Un beau cadeau pour le coach, Michaël Ziant, qui venait d’être papa pour la troisième fois quelques jours plus tôt mais qui n’avait pas abandonné ses gars. Un premier objectif atteint avec cette place dans le tour final. Mais le coach et ses joueurs ne s’en contenteront pas. "Nous voulons terminer dans le top 3 et se mêler à la lutte pour le titre", annonce Michaël Ziant qui a construit une équipe solide autour d’Arnaud Barth et de son cousin Samuel Ziant.

5. Et de quatre pour Franchimont B

L’équipe de Miguel Ruiz-Marin remporte à Amblève B son quatrième succès de rang (1-3). Heusy B, Jalhay B et Honsfeld B avaient auparavant subi la loi des Franchimontois. La preuve que les jeunes sont en train de grandir chaque jour un peu plus. "C’est une très bonne équipe de foot", complimente d’ailleurs le coach d’Amblève B, Werner Zeimers. Ce qui ne laisse pas insensible Ruiz-Marin, heureux de voir l’évolution de ses jeunes gars. "On essaye de les faire mûrir et de les discipliner et on voit les résultats", se réjouit-il.

6. Oudler passera les fêtes au chaud

La large victoire contre Honsfeld B lors de la dernière journée de l’année (6-0), conjuguée aux contre-performances de Stavelot B et Malmundaria B permet à Oudler de prendre ses distances en tête du classement. "On a su rester constants pendant cette première partie de saison, se félicite le T1 des germanophones, Manuel Mutsch, conscient que le chemin est encore long. Nous sommes plusieurs à viser la première place et c’est une série qui sera indécise jusqu’au bout."

Le commentaire de Fatos Zejnullahu (correspondant l’Avenir Verviers)

Fatos Zejnullahu. ©imagesports.be

UNE ÉTIQUETTE DE FAVORI TROP LOURDE À PORTER ?

S’ils ne se sont jamais proclamés comme tels, Chevron et Bellevaux étaient logiquement considérés comme les grands favoris pour le titre par les connaisseurs de la série. De par leur extraordinaire saison passée (ils ont terminé 2e et 3e) mais aussi parce qu’ils s’étaient solidement renforcés à l’intersaison dans le but de "faire mieux".

Mais force est de constater que l’étiquette était trop lourde à porter pour ces deux équipes, qui ont vite compris qu’elles n’allaient pas faire cavaliers seuls.

Pire, qu’elles allaient être distanciées déjà à mi-parcours. D’abord parce que ces deux clubs ne peuvent plus tirer profit de l’effet de surprise comme une année plus tôt. Ensuite, parce que la concurrence est manifestement plus forte cette saison avec Oudler, Ster-Francorchamps B, Malmundaria B, Stavelot B et Bullange, qui ont créé la sensation.

Au point qu’on connaît déjà le top 5 de la fin de saison. Il reste juste à déterminer l’ordre final. Ce qui est loin d’être décidé. Car si Oudler a fini l’année seul en tête, la lutte pour le sacre sera rude. Et, à ce jeu-là, c’est la régularité qui fera la différence. Et surtout la gestion de la pression. L’équipe qui arrivera à la gérer au mieux finira sans doute avec les lauriers.

Ballon d’or P4G 2022-2023 : Mathis Schoonbroodt (Malmedy B) en tête

Mathis Schoonbroodt (Malmedy B) a pour l’instant 56 points. ©EDA JR Marot

Le vote du correspondant

Fatos Zejnullahu (l’Avenir) : B. Kivanda (Franchimont B) 10, S. Ziant (Stavelot B) 8, M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 6, M. Monville (Bellevaux) 4, E. Haas (Heusy B) 2.

Le vote des entraîneurs

Werner Zeimers (Amblève):

F. Pint (Oudler) 9, M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 6, B. Kivanda (Franchimont B) 3.

Eric Van Renterghem (Bellevaux):

R. Lentz (Bullange) 9, M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 6, F. Rings (Faymonville B) 3.

Raphaël Lognoul (Bullange):

N. Dupont (Malmundaria B) 9, D. Backes (Amblève B) 6, M. Adjaye (Stavelot B) 3.

Sébastien Grosjean (Chevron):

M. Blum (Stavelot B) 9, A. Barth (Stavelot B) 6, C. Huberty (Ster-Francorchamps B) 3.

Miguel Ruiz-Marin (Franchimont B):

F. Rings (Waimes-F. B) 9, C. Huberty (Ster-F B) 6, M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 3.

Jean-Claude Léonard (Heusy B):

A. Vicqueray (Malmundaria B) 9, D. Zeimers (Amblève B) 6, R. Lentz (Bullange) 3.

Raymond Heiners (Honsfeld B):

T. Jodocy (Oudler) 9, J. Michaeli (Oudler) 6, F. Albicocco (Ster-F. B) 3.

Serge Soriés (Jalhay B):

F. Pint (Oudler) 9, S. Ziant (Stavelot B) 6, L. Van Den Bossche Heusy B) 3.

Michaël Aussems (Lontzen):

H. El Messari (Honsfeld B) 9, B. Kivanda (Franchimont B) 6, F. Pint (Oudler) 3.

Servet Sumer (Malmundaria B):

F. Pint (Oudler) 9, A. Barth (Stavelot B) 6, F. Rings (Faymonville B) 3.

Manuel Mutsch (Oudler):

S. Ziant (Stavelot B) 9, M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 6, M. Lemaire (Amblève B) 3.

Maxime Chanson (Spa B):

N. Dupont (Malmundaria B) 9, R. Govaert (Franchimont B) 6, G. Pirlet (Bullange) 3.

Michaël Ziant (Stavelot):

T. Busch (Ster-F. B) 9, C. Lemaire (Amblève B) 6, N. Dupont (Malmundaria B) 3.

Maxime Brant (Ster-Francorchamps B):

M. Schoonbroodt (Malmundaria B) 9, S. Ziant (Stavelot B) 6, F. Haugustaine (Spa B) 3.

Eric Heuse (Waimes-Faymonville):

P. Blaise (Bellevaux) 9, B. Kivanda (Franchimont B) 6, M. Sarlette (Oudler) 3.

Classement complet

56 points :M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

53 points :S. Ziant (Stavelot B).

37 points : F. Pint (Oudler).

32 points : N. Dupont (Malmundaria B).

31 points :B. Kivanda (Franchimont B).

25 points :M. Monville (Bellevaux).

24 points :F. Rings (Waimes-Faymonville).

23 points :T. Busch (Ster-Francorchamps B).

20 points :D. Heinen (Amblève B).

19 points : G. Pirlet (Bullange), A. Fabry (Heusy B), A. Barth (Stavelot B), A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

18 points :R. Lentz (Bullange), P. Emonts (Franchimont B).

17 points : M. Blum (Savelot B).

16 points :D. Backes (Amblève B), L. Wydooghe (Franchimont B).

15 points :S. Namotte (Bellevaux), J. Brück (Bullange), E. Antoine (Malmundaria B).

14 points : A. Grandjean (Bellevaux), P. Blaise (Bellevaux), T. Jodocy (Oudler), T. Trillet (Ster-Francorchamps B).

12 points : L. Schmetz (Lontzen B), A. Duveau (Lontzen B), A. Vicqueray (Malmundaria B), C. Huberty (Ster-Francorchamps B).

11 points : S. Lambertz (Amblève B), J. Moureau (Bullange), R. Govaert (Franchimont B), E. Diop (Heusy B), S. Agus (Heusy B), A. David (Ster-Francorchamps B).

10 points : J. Thomé (Amblève B), D. Zeimers (Amblève B), P. Thelen (Honsfeld B), A. Kleis (Oudler), A. Colienne (Waimes-Faymonville), J. Pirard (Waimes-Faymonville).

9 points :J. Kohnenmergen (Amblève B), C. Lemaire (Amblève B), C. Breuer (Bullange), E. Haas (Heusy B), P. Bunga (Heusy B), D. Harth (Honsfeld B), H. El Messari (Honsfeld B), G. Henkes (Oudler), J. Gagban (Spa B), F. Albicocco (Ster-Francorchamps B), L. Gabriel (Waimes-Faymonville).

8 points : C. Even (Amblève B), M. Corbusier (Bullange), L. Gilles (Chevron), D. Kaiser (Jalhay B), D. Schyns (Jalhay B), E. Agastra (Lontzen B), D. Gonay (Spa B), G. Ajman (Stavelot B), M. Adjaye (Stavelot B), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. Tournay (Ster-Francorchamps B).

7 points :M. Mollers (Bullange), N. Mollers (Bullange), G. Houssonloge (Chevron), S. Dandrifosse (Franchimont B), R. Christoph (Honsfeld B), N. Fickers (Honsfeld B), O. Fourez (Jalhay B), D. Meyer (Oudler), J. Heindrichs (Spa B), V. Platiau (Stavelot B).

6 points :K. Ancard (Bellevaux), B. Roufosse (Bellevaux), T. Foguenne (Bellevaux), H. Perez (Franchimont B), E. Ruiz-Marin (Franchimont B), T. Ruelle (Heusy B), N. Schneider (Honsfeld B), L. Heinen (Honsfeld B), M. Collas (Honsfeld B), T. Gladieux (Honsfeld B), D. Piron (Jalhay B), B. Simar (Jalhay B), J. Bastin (Lontzen B), M. Groteklaes (Lontzen B), O. Kivrak (Malmundaria B), M. Sarlette (Oudler), M. Michaeli (Oudler), F. Haugustaine (Spa B), M. Ziant (Savelot B), R. Wislet (Savelot B), B. Dothée (Ster-Francorchamps B).

5 points : L. Willems (Amblève B), M. Lemaire (Amblève B), Q. Craninx (Chevron), J. Marnette (Chevron), F. Marcos (Chevron), H. Melero (Franchimont B), N. Laffineur (Franchimont B), R. Gélis (Heusy B), N. Noirfalise (Heusy B), Y. Grün (Honsfeld B), H. Leroy (Jalhay B), I. Rubach (Jalhay B), M. Dehez (Malmundaria B), T. Thomas (Malmundaria B), S. Schmitz (Oudler), A. Parmentier (Spa B), K. Emonts-Botz (Spa B), C. Gillet (Stavelot B), A. Finfe (Savelot B), R. Collienne (Waimes-Faymonville).

4 points :M. El Ouni (Bellevaux), J. Lecoq (Bellevaux), A. Krupic (Bullange), J. Macquet (Franchimont B), J. Andries (Franchimont B), M. Micco (Heusy B), R. Reiners (Honsfeld B), N. Keller (Honsfeld B), Y. Pauels (Honsfeld B), E. Mathieu (Jalhay B), B. Roufosse (Jalhay B), C. De Oliveira (Oudler), S. Lejeune (Spa B), J. Cocquyt (Spa B), L. Sorby (Stavelot B), E. Busch (Ster-Francorchamps B), N. Collignon (Ster-Francorchamps B), Q. Massat (Waimes-Faymonville), Y. Michel (Waimes-Faymonville).

3 points : J. Maiter (Bellevaux), O. Lecoq (Bellevaux), G. Lemaire (Bullange), P. Sternon (Chevron), J. Tombeux (Chevron), B. Ba (Chevron), V. Degrosoney (Chevron), F. Grégoire (Chevron), A. Blanchy (Chevron), D. Giuliana (Chevron), N. Vanstraelen (Franchimont B), Naïm (Franchimont B), L. Vanaubel (Franchimont B), B. Dethier (Heusy B), A. Chandelle (Heusy B), V. Noirfalise (Heusy B), L. Van Den Bossche (Heusy B), M. Jost (Honsfeld B), F. Scholzen (Honsfeld B), T. Lukas (Holsfeld B), L. Heck (Honsfeld B), C. Lecocq (Jalhay B), D. Barrio (Jalhay B), A. Hupperetz (Jalhay B), L. Belboome (Jalhay B), L. Cammarata (Jalhay B), N. Salée (Jalhay B), A. Schueler (Jalhay B), M. Dethier (Jalhay B), N. Antonio (Lontzen B), J. Lenzen (Lontzen B), S. Henrard (Lontzen B), L. Van Craenenbroeck (Lontzen B), R. Dethier (Malmundaria B), A. Antonello (Malmundaria B), T. Leufgen (Malmundaria B), M. Antonello (Malmundaria B), B. Errens (Malmundaria B), E. Veerbaarschot (Oudler), F. Luis (Oudler), T. Veillez (Spa B), F. Baar (Spa B), D. Grignard (Spa B), T. Deroche (Spa B),. Duckers (Spa B), Hennes (Spa B), B. Collard (Stavelot B), A. Delrez (Stavelot B),Y. Cougnet (Stavelot B), J-B Rauw (Waimes-Faymonville), A. Villers (Waimes-Faymonville), A. El Marnissi (Waimes-Faymonville), N. Faymonville (Waimes-Faymonville), Scholzen (Waimes-Faymonville).

2 points : J. Krings (Amblève B), L. Marquet (Amblève B), P. Diericnk (Bellevaux), S. Jansen (Bellevaux), N. Dalkenne (Bellevaux), B. Roeder (Bullange), F. Marco (Chevron), P. Hansenne (Chevron), V. Heine (Chevron), L. Dodet (Chevron), A. Delfosse (Franchimont B), Masson (Franchimont B), G. Thomas (Heusy B), W. Moutschen (Honsfeld B), B. Poitier (Jalhay B), G. Pottier (Jalhay B), M. Colinet (Jalhay B), H. Archambeau (Jalhay B), B. Theysgens (Jalhay B), A. Malik (Lontzen B), F. Emonts-Gast (Lontzen B), L. Renardy (Lontzen B), T. Jerusalem (Lontzen B), A. Bucak (Malmundaria B), J. Solheid (Malmundaria B), S. Peeters (Oudler), T. Dhur (Oudler), J. Emonts (Spa B), G. Dossin (Spa B), E. Grandjean (Spa B), Q. Moors (Spa B), L. Renard (Spa B), F. Brundsceaux (Spa B), P. Masson (Spa B), I. Sahibi (Spa B), H. Pirson (Stavelot B), J. Voka (Ster-Francorchamps B), A. Leclercq (Waimes-Faymonville), F. Muller (Waimes-Faymonville).

1 point : D. Chavet (Amblève B), B. Jouck (Amblève B), F. Kesseler (Amblève B), W. Wiesemes (Amblève B), F. Bixhain (Bellevaux), J. Keller (Bellevaux), J. Binot (Bellevaux), C. Dujardin (Bullange), N. Henkes (Bullange), E. Delneuville (Chevron), N. Vanstraelen (Franchimont B), C. Vita (Heusy B), E. Nchang (Heusy B), D. Henkes (Honsfeld B), J. Tobias (Honsfeld B), M. Beckers (Jalhay B), S. Koening (Jalhay B), S. Vandermeulen (Lontzen B), L. Van Weersth (Lontzen B), K. Ebroin (Malmundaria B), E. Akar (Malmundaria B), P. Steffens (Malmundaria B), A. Dewalque (Malmundaria B), S. Balija (Malmundaria B), Y. Kopp (Malmundaria B), G. Coumont (Oudler), T. Greven (Oudler), A. Dupont (Spa B), J. Dalkenne (Spa B), V. Van Hoeij (Ster-Francorchamps B), A. Di Falco (Ster-Francorchamps B), R. Renard (Ster-Francorchamps B), C. Bastin (Waimes-Faymonville), W. Vandesande (Waimes-Faymonville), J. Mathar (Waimes-Faymonville), A. Baset (Waimes-Faymonville), A. Christian (Waimes-Faymonville).

Les buteurs en P4G (classement complet)

20 buts : M. Monville (Bellevaux).

17 buts : R. Lentz (Bullange).

14 buts : G. Ajman (Stavelot B).

11 buts : R. Christoph (Honsfeld B).

10 buts : J. Marnette (Chevron), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. David (Ster-Francorchamps B).

9 buts : A. Krupic (Bullange), O. Kivrak (Malmundaria B),

8 buts : P. Blaise (Bellevaux), P. Sternon (Chevron), H. Perez (Franchimont B), B. Kivanda (Franchimont B), M. Sarlette (Oudler).

7 buts : C. Lemaire (Amblève B), D. Zeimers (Amblève B), G. Thomas (Heusy B), R. Dethier (Malmundaria B), F. Pint (Oudler), R. Wislet (Stavelot B), S. Ziant (Stavelot B), T. Busch (Ster-Francorchamps B), F. Rings (Waimes-Faymonville B).

6 buts : B. Roeder (Bullange), M. Corbusier (Bullange), G. Coumont (Oudler), Jor. Heindrichs (Spa B), L. Sorbi (Stavelot B).

5 buts : C. Even (Amblève B), P. Dierinck (Bellevaux), N. Mollers (Bullange), H. Melero (Franchimont B), R. Govaert (Franchimont B), P. Bunga (Heusy B), P. Steffens (Malmundaria B), T. Jodocy (Oudler), M. Kockelmann (Oudler), A. Tournay (Ster-Francorchamps B).

4 buts : L. Van Den Bossche (Heusy B), N. Keller (Honsfeld B), N. Dupont (Malmundaria B), J. Michaeli (Oudler), T. Dhur (Oudler), S. Schmitz (Oudler), A. Kleis (Oudler), A. Verbaarschot (Oudler), M. Chanson (Spa B), Q. Moors (Spa B), D. Gonay (Spa B), V. Platiau (Stavelot B), Y. Cougnet (Stavelot B), N. Collignon (Ster-Francorchamps B), F. Albicocco (Ster-Francorchamps B), J. Pirard (Waimes-Faymonville B).

3 buts : B. Jouck (Amblève B), M. Lemaire (Amblève B), J. Mertens (Amblève B), F. Kesseler (Amblève B), D. Niahoua (Bullange), G. Pirlet (Bullange), J. Tombeux (Chevron), L. Wydooghe (Franchimont B), J. Andries (Franchimont B), L. Liotta (Heusy B), M. Micco (Heusy B), H. El Massari (Honsfeld B), E. Agastra (Lontzen B), A. Antonello (Malmundaria B), T. Heindrichs (Malmundaria B), A. Vicqueray (Malmundaria B), D. Meyer (Oudler), F. Haugustaine (Spa B), D. Duckers (Spa B), L. Renard (Spa B), E. Busch (Ster-Francorchamps B), J. Dewez (Ster-Francorchamps B).

2 buts : L. Maraite (Amblève B), J. Thomé (Amblève B), L. Knips (Amblève B), L. Marquet (Amblève B), A. Grandjean (Bellevaux), N. Henkes (Bullange), B. Ba (Chevron), P. Hansenne (Chevron), F. Grégoire (Chevron), V. Heine (Chevron), E. Haas (Heusy B), C. Vita (Heusy B), M. Jost (Honsfeld B), N. Schneider (Honsfeld B), Y. Grün (Honsfeld B), R. Reiners (Honsfeld B), Q. Jacob (Malmundaria B), F. Kocak (Malmundaria B), M. Schoonbroodt (Malmundaria B), K. Ebroin (Malmundaria B), T. Leufgen (Malmundaria B), K. Backes (Oudler), L. Henkes (Oudler), E. Grandjean (Spa B), F. Brundseaux (Spa B), A. Barth (Stavelot B), A. Delrez (Stavelot B), T. Trillet (Ster-Francorchamps B), I. Calisgan (Ster-Francorchamps B), A. Di Falco (Ster-Francorchamps B), U. Mackels (Waimes-Faymonville B), A. El Marnissi (Waimes-Faymonville B).

1 but : G. Perreira (Amblève B), S. Lambertz (Amblève B), D. Heinen (Amblève B), N. Tychon (Amblève B), D. Backès (Amblève B), J. Binot (Bellevaux), S. Jansen (Bellevaux), T. Foguenne (Bellevaux), T. Pierre (Bellevaux), J. Keller (Bellevaux), L. Sorbi (Bellevaux), J. Brück (Bullange), C. Breuer (Bullange), C. Dujardin (Bullange), M. Mollers (Bullange), L. Counasse (Chevron), F. Marcos (Chevron), C. Smets (Franchimont B), E. Ruiz-Marin (Franchimont B), T. Hamdini (Franchimont B), N. Vanstraelen (Franchimont B), A. Delfosse (Franchimont B), S. Lejeune (Heusy B), A. Fabry (Heusy B), S. Agus (Heusy B), L. Schoonbroodt (Heusy B), J. Desonnay (Heusy B), G. Reiners (Honsfeld B), J. Fickers (Honsfeld B), R. Reiners (Honsfeld B), M. Schuer (Honsfeld B), B. Roufosse (Jalhay B), D. Barrio (Jalhay B), L. Cammarata (Jalhay B), G. Pottier (Jalhay B), B. Simar (Jalhay B), L. Poncette (Jalhay B), D. Schyns (Jalhay B), F. Emonts-Gast (Lontzen B), L. Azizi (Lontzen B), L. Van Craenebroeck (Lontzen B), A. Duveau (Lontzen B), N. Geelen (Malmundaria B), E. Akar (Malmundaria B), S. Heinen (Malmundaria B), M. Oury (Malmundaria B), T. Thomas (Malmundaria B), A. Dewalque (Malmundaria B), M. Dehez (Malmundaria B), M. Oury (Malmundaria B), S. Balija (Malmundaria B), A. Bucak (Malmundaria B), Y. Kopp (Malmundaria B), M. Antonello (Malmundaria B), N. Pesch (Oudler), C. De Oliveira (Oudler), S. Peeters (Oudler), G. Henkes (Oudler), F. Haugustaine (Spa B), D. Grignard (Spa B), T. Deroche (Spa B), G. Gagban (Spa B), Jon. Heindrichs (Spa B), D. Roufosse (Stavelot B), F. Dalleur (Stavelot B), X. Dion (Stavelot B), C. Gillet (Stavelot B), J. Dardenne (Ster-Francorchamps B), L. Gilman (Ster-Francorchamps B), M. Ruiz-Marin (Waimes-Faymonville B), W. Vandesande (Waimes-Faymonville B), R. Colienne (Waimes-Faymonville B), C. Catteuw (Waimes-Faymonville B), A. Colienne (Waimes-Faymonville B).