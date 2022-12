De Hel van Kasterlee, "l’Enfer de Kasterlee" en français (qui a lieu en Campine anversoise), c’est 15 km de course à pied, 117 km de VTT puis 30 km de course à nouveau. Pas rien, donc.

Au bout de 7h15 d’effort, l’ancien double champion du monde de duathlon longue distance, Seppe Odeyn (35 ans), s’est imposé par – 8 degrés. Ce Louvaniste a devancé Geert Lauryssen (7h16) et Simon Stevens (7h21). L’ancien vététiste Sébastien Carabin a pris la quatrième position (en 7h23).

"Pour ceux qui me connaissent, ils se doutent que rouler par -8 degrés fut compliqué pour moi. Au début du VTT par exemple, je n’arrivais plus à freiner de l’avant, tant ma main gauche était gelée", commente Sébastien Carabin, qui a presté dans le groupe de tête jusqu’à la première transition, avant de perdre le contact par un souci de lacets.

"Je remonte 3e et proche du 2e avant de devoir faire un arrêt WC improvisé suite à une crampe intestinale… Je repars 4e et reviens petit à petit sur le 3e avant de connaître un passage à vide. Ça revient ensuite sur la fin mais trop tard pour espérer monter sur le podium."

Outre la satisfaction d’un bel effort sportif accompli, notre interlocuteur a pu constater avec satisfaction que son retour depuis quelques semaines sur la piste de Herve portait ses fruits. "J’ai pu retravailler la vitesse", explique-t-il. "C’est d’ailleurs pour cela que j’avais fait une croix sur Olne-Spa-Olne. Sur la piste, on est quelques-uns de différents niveaux à suivre les plans de Régis Blanchy. Cela m’a jusqu’ici bien réussi…"

À Taiwan en avril 2023

D’ici la fin de l’année, le boulimique n’a rien prévu comme dossard. Par contre, 2023 s’annonce bien chargé, avec un gros calendrier Xterra et les championnats du monde de cross-duathlon en ligne de mire.

"En plus de mon équipe belge (Urban Tri Sports – Scott MTB Team), j’ai signé il n’y a pas longtemps dans un team français de Xterra. Je sais déjà que j’irai courir à Taiwan début avril et aux États-Unis fin mai. Là-dessus, il y aura encore au moins quatre gros Xterra en Europe, histoire d’aligner des points en Coupe du monde. Il y aura bien sûr encore du VTT (course par étapes en Espagne fin février, puis le Cape Epic en Afrique du sud) et un peu de trail, par ci et par là…", détaille enfin Sébastien Carabin.