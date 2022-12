Melen-Ougrée à rejouer ? Voici la décision du comité d'appel de l'ACFF

L’appel de la RAMM était analysé ce 21 décembre, en fin de journée.

Finalement, le comité d’appel de l’ACFF a confirmé la décision du CP Liège: Melen-Ougrée devra être rejoué. Ce sera le jeudi 19 janvier, à 20h. Ce qui passe mal. "Le club s’insurge contre cette décision, la jugeant totalement injuste. Le club attend désormais la notification de la décision avant de se réunir et de décider d’aller plus loin ou non dans la contestation de cette décision totalement injuste et contraire à l’éthique sportive", réagit la RAMM par communiqué. "Le club tient par ailleurs à remercier de nombreux clubs et acteurs du foot qui lui ont exprimé leur incompréhension vis-à-vis de cette décision. À noter que si ce match est bien rejoué, il devra se dérouler sur synthétique entre les rencontres contre UCE Liege et à Faimes, donnant de facto un avantage de à ces derniers, concurrents directs en P1. Le club estime ainsi, via cette décision, la lutte pour le maintien en première provinciale complètement faussée."

Melen est actuellement 13e au classement de P1, Ougrée 15e avec cinq unités de moins.