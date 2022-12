Le Verviétois Grégoire Munster avec Ford en WRC2: "Acquérir de l'expérience"

"Si vous regardez Evans, Tänak ou encore Thierry Neuville, ils viennent tous de chez M-Sport", rappelle le fils aîné de Bernard Munster. "Je pense que c’est le meilleur endroit pour évoluer en tant que jeune pilote. L’équipe est agréable et la voiture est fiable. Mon plan pour l’année prochaine est de participer à un maximum d’épreuves en Rally2, en utilisant mon expérience précédente et en découvrant d’autres pour la première fois. Même si je vais devoir m’adapter à la voiture, je veux être performant et obtenir de bons résultats avec ma nouvelle équipe".

Alors qu’il va fêter ses 24 ans la veille de Noël, Grégoire Munster sera au départ du prochain Monte Carlo, un rallye qu’il connaît bien, avant d’enchaîner avec les autres manches du mondial WRC2.

"Nous avons une bonne saison devant nous. L’objectif sera de maximiser mon travail avec l’équipe pour acquérir de l’expérience et continuer à évoluer en tant que pilote".

Il ne sera pas non plus trop dépaysé dans ce nouvel environnement puisqu’il retrouvera chez M-Sport Nicolas Gilsoul. L’ancien équipier de Thierry Neuville prendra place dans le baquet de droite aux côtés du Français Pierre-Louis Loubet, promu pilote officiel de la deuxième Ford Puma WRC en mondial.