Challenge Henri Bensberg: Steve Bajot et les frères Corvilain vainqueurs, 9 ou 10 manches en 2023

Waremme, c’était clairement la course sur laquelle j’avais le plus de stress.

En Masters B, fort d’une avance confortable avant le départ, Steve Bajot avait " simplement " besoin d’assurer le coup. Et il a fait mieux que ça, franchissant la ligne en troisième position. La victoire de son dauphin au général, Erwin Bollen, n’y a rien changé. " Après mes tours de reconnaissance, tout le monde me conseillait de la faire cool et d’assurer le coup. Mais je voulais quand même rouler correctement sans faire le petit joueur ", raconte le Stavelotain. Qui a d’ailleurs pris le départ en tête, avec Bollen. Toutefois, " après trois grosses chaleurs à la limite de la chute, je décide de me relever un peu, quitte à perdre une place ". Après huit automnes dans les labourés, Steve Bajot ne voulait clairement pas risquer de tout perdre, fessier au sol. " Cela faisait trop longtemps que je tournais autour. " Champion provincial (à Banneux), vice-champion FCWB et gagner le challenge: son bilan 2022 n’est pas moche. "C’était presque la saison rêvée ! Waremme, c’était clairement la course sur laquelle j’avais le plus de stress, avec ce circuit verglacé donnant mille possibilités de chutes."

Steve Bajot (en blanc) peut être content! ©EDA AV

Du côté des Masters A, le champion de la province ardente Michael Blanchy a effectué un retour aux affaires satisfaisant, se classant troisième final.

En Élites 3, Geoffrey Pauls est parvenu, grâce à sa régularité, à grimper sur la seconde marche du podium (derrière Thomas Garnier). Un temps derrière Julien Kaise également, il a profité du trop faible taux de participation de ce dernier.

Fratrie en réussite

Sociétaire du Vélo Club Ardennes, Martin Aubier échoue au pied du podium (quatrième) en cadets.

Chez les U14, Tim Corvinlain a confirmé sa domination en levant les bras à Waremme, devant celui qui était son adversaire le plus proche dans la hiérarchie, Kay’ren Bonnet. De quoi sabrer le champagne dans la famille theutoise puisque le frère cadet, Sam Corvinlain, deuxième dimanche, finit lui aussi en tête de sa catégorie, celle des U10.

En U13, Julia Boulton était assurée du sacre avant même sa participation à l’ultime manche. Quand même présente, elle fait neuvième. Au général, l’autre VCA-girl Mia Julin a sauvé sa médaille d’argent pour deux unités sur Pauline Vaes.

Le challenge 2022, c’est terminé! ©EDA AV

Remettre le couvert

Au total des huit manches, le Challenge Henri Bensberg a accueilli 2 078 participants (727 différents). Sur les courses de notre région, Malmedy a chiffré à 255, Banneux 310, Wégimont 275 et Soiron 184. "Tout s’est super bien passé. C’était une belle édition à tous les points de vue", se réjouit Christian Gilon, organisateur.

Quid de la saison 2023 ? "Des échos que j’ai eus, tout le monde veut revenir. Nous aurons une réunion à ce propos à la mi-janvier." Flémalle, qui mettait sur pied des championnats de Belgique cette saison, reviendra en outre dans la danse. Cela ferait neuf épreuves au moins. "Nous avons une ou deux demandes supplémentaires à analyser. Mais ce sera dix au maximum, car je veux vraiment que tout soit terminé avant Noël", conclut le Verviétois.